ロクシタンの新コンセプトショップが「イセタン ビューティー アポセカリー」にオープン。

ロクシタンジャポン株式会社

自然あふれる南仏オート・プロヴァンスの洗練された上質なライフスタイルを提案するロクシタン。

2026年3月25日（水）にリフレッシュオープンする新宿伊勢丹地下2階「イセタン ビューティー アポセカリ―」内に、ロクシタン店舗がリニューアルオープンします。

本店舗は、メゾン生誕の地である南仏オート・プロヴァンスの洗練された世界観に、五感で没入できる空間となりました。まるでオート・プロヴァンスを旅したような贅沢な時間をお届けします。

ロクシタン公式通販サイトURL：https://jp.loccitane.com/announcement-news-260316.html

水を使って商品を試せるシンクや、頭皮・肌測定で自分にあったケアが見つかる

今回のリニューアルは、ロクシタン生誕の地、オート・プロヴァンスの世界観と魅力を表現するために、香り、光、素材感など細部までこだわった伊勢丹新宿店独自のストアデザインです。

売場内には実際に水を使って商品を試せるシンクや、頭皮・肌測定を受けられるカウンセリングスペースを新たに設置。一人ひとりの状態に合わせたケア提案を行い、商品選びからアフターケアまでを丁寧にサポートします。

さらに、「イセタン ビューティー アポセカリー」に常設されたサロンにて、新サービスのスカルプ(頭皮)/ハンド＆アームトリートメントをご体験いただけます。

（※こちらは予約制となります。詳しくは店頭スタッフまでお問合せください。）

ブランドの魅力を体験しながら、自分に合ったケアを選べる拠点として展開してまいります。

リニューアルオープン記念の限定キットも登場

リニューアルオープンを記念して、数量限定の特別なキットやギフトアイテムもご用意しております。

この機会にぜひお立ち寄りください。

【リニューアル記念限定キット（伊勢丹新宿店限定）】

製品名：ミニハンドクリームコレクション

価 格：税込6,600円

※数量限定のため、なくなり次第終了

【ロクシタン伊勢丹新宿店 店舗情報】

オープン日：2026年3月25日（水）

店舗住所：東京都 新宿区新宿3-14-1 伊勢丹新宿店 本館地下2F

電話番号：03-6273-2373

営業時間：10:00-20:00

※3月25日(水) 本館地下2階 イセタン ビューティー アポセカリーはイベント開催につき、午後5時30分以降の一般営業は休業とさせていただきます。

ロクシタンジャポン株式会社

光と色彩に満ちた南仏オート・プロヴァンスで誕生したメゾン ロクシタンは、2026年に創業50周年を迎えます。豊かな自然、ゆるやかな時の流れ、芸術、サヴォアフェール（職人の手仕事）。私たちのルーツを大切に守りながら、より力強く、より洗練された新しい美しさと贅沢をお届けします。