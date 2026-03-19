「ふわふわ」への反逆。タオルは“硬め”が男の本音。 タオル作りの技術が凝縮された、ガシガシ拭ける男の相棒「DRY TOUCH」が本格展開を開始。

三信トレーディング株式会社

“日常を格上げするライフスタイル提案”を目指す三信トレーディング株式会社/男タオル（OTOKO TOWEL）は、世の中に溢れる「ふわふわ・やわらか」というタオルの常識を覆し、男性が真に求める心地よい“硬さ”と“使用感”を追求したタオル**「DRY TOUCH」**を、オンラインショップ等 にて本格展開いたします。

■ 開発の背景：なぜ、世の中のタオルは「ふわふわ」に傾向するのか

現在、タオル市場の多くは「マシュマロのような柔らかさ」を付加価値として競っています。しかし、同社の市場分析によると、多くの男性から**「柔らかすぎて水分が吸えている気がしない」「肌をガシガシ拭く爽快感が欲しい」**という切実な声が上がっていました。

「DRY TOUCH」は、そんな“タオルのソフト化”に満足できない男性たちのために開発されました。目指したのは、使い馴染んだタオルのような「あの絶妙な硬さ」を、糸の設計レベルからこだわり抜き、新品の状態から最高のパフォーマンスで実現することです。

■ 「DRY TOUCH」のこだわり

タオルに本来求められる基本性能は、「吸水性」、「肌触り」、「耐久性」の3つです。この3つに加え、昨今ではライフスタイルの変化により、第4の性能とも言える「速乾性」がより重要視されるようになってきました。「男タオル（OTOKO TOWEL）」では、この4つを重点設計に入れた商品開発を行っています。

●糸作りの技術を結集した「ハード・シャリ感」

一般的にタオルに使われるふわふわ系の糸とは対極にある、「DRY TOUCH」独自の糸。特殊な紡績技術を採用することで、麻のようなシャリ感と、肌を押し返すような力強い弾力性を生み出しました。顔を洗った後や風呂上がりの肌に心地よい刺激を与え、圧倒的な「拭き上げ感」を提供すると同時に毛羽落ちを最低限に抑えることに成功。繰り返し洗濯しても、風合い劣化が最大限抑えているのが最大の特長です。

●生乾き臭とおさらば、*約2.5時間で乾燥する「超速乾性能」 と確かな吸水力

「DRY TOUCH」は、機能を追求した結果、綿100%にはこだわらずに綿とポリエステルの混紡糸を選択。高品質な長繊維綿とポリエステルを最適な配合率で混紡することで、独自の風合いに加え、高次元での「吸水力」と「速乾性」を実現しました。

部屋干しはもちろん、ゴルフなどのスポーツ時やアウトドア利用の際にも嬉しい機能を備えています。

※洗濯乾燥試験において、本生地を洗濯・脱水後、室内にて計測した数値です。乾燥時間は室内環境により変化します。

●同じ糸を使いながら、異なる二つの風合いをラインナップ

実際にタオルを使う時の「手触り」や「風合い」の好みは人それぞれ。「DRY TOUCH」は、機能はそのままで、織密度とパイル長の異なる2タイプ（SMOOTH/COMFORT）を用意しました。コンパクトに畳めて持ち運び時にも便利、よりシャリ感を楽しめる「SMOOTH」と、カラフルでボリュームリッチな風合いを楽しめる「COMFORT」をお好みに合わせてお選び下さい。

●男の空間に溶け込む「デザイン」

「男タオル（OTOKO TOWEL）」のブランドコンセプトである「Crafted Masculine」をタオルで体現。余計な装飾を削ぎ落とし、飾らない、しかし確かな品質を感じさせる”ギア”としての美しさを追求しました。「女性が選ぶ男性向けギフトタオル」の1stチョイスになって欲しいという思いも込められています。

■ 商品概要

商品名： DRY TOUCH(SMOOTH / COMFORT)

ラインナップ： バスタオル / スリムバスタオル / フェイスタオル

カラー：

SMOOTH［Midnight Navy, Premium Ivory, Sage Green, Stone Gray］

COMFORT［Earth Mocha, Golden Hour, Imperial Blue, Mint Blue, Sun Flame］

価格： バスタオル 2枚セット 3,260円（税込）、スリムバスタオル 3枚セット 2,970円（税込）、フェイスタオル 4枚セット 2,800円（税込）

販売チャネル： オンラインショップ

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