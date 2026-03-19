Pestalozzi Technology株式会社｜日本最大級の転職フェア「マイナビ転職フェア東京 3/20（金）」に出展

Pestalozzi Technology株式会社

Pestalozzi Technology株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長CEO 井上 友綱 以下ペスタロッチという）は2026年 3月20日（金）に東京国際フォーラムにて開催される「マイナビ転職フェア 東京」に出展することをお知らせいたします。

出展背景

ペスタロッチは2019年創業以来、国内の学校で行われている体力テスト集計・分析業務のデジタル化を推進し、プロダクトである『ALPHA』は2025年度で約5,200校・約180万人の児童・生徒に利用されています。2025年3月に資金調達を行い、国内学校向けALPHA事業の更なる拡大のために人材採用を加速しております。また、学校領域で得た運動定着・体力データ分析による課題抽出、解決のノウハウを基に、2026年より、企業向けの体力チェック・データ分析サービスとして「ALPHA for Biz」の販売を開始しています。企業が従業員の体力チェックを行うことが望ましい旨は労働安全衛生法改正に伴う厚生労働省の指針（令和8年4月適用）においても言及されており、ALPHA for Bizの事業拡大のためにも幅広く人材採用を行っております。

※体力チェックについて

厚生労働省が令和8年2月10日に公示した指針（同年4月1日適用）では、高年齢者の労働災害防止のため、体力チェックを継続的に行うこと、体力低下が高年齢者に限らないことから若年層から行うことが望ましいと言及されています。

参考）厚生労働省 高年齢者の労働災害防止のための指針(https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001654297.pdf)

【マイナビ転職フェア 東京】について

開催日時：2026年3月20日（金）11:00～18:00（※受付 9:45～17:30）

会場：東京国際フォーラム ホールE1・E2

参画エリア：総合エリア ペスタロッチブース番号98

料金：転職希望者の入場・参加は無料

フェアURL https://tenshoku.mynavi.jp/event/tokyo/20260320A/

■企業向け 体力チェック「ALPHA for Biz」とは

ALPHA for Bizは、従業員の健康・体力課題をデータで可視化することで健康・運動に対するマインドを高め、労災防止や健康経営の取り組みをサポートするサービスです。具体的には以下３つのサービスで構成されています。

１：企業内で実施可能な体力チェックの「測定サポート」サービス

２：スマホで簡単把握、自分の体力課題と、やるべき運動が知れる「Webアプリ」

３：企業単位での体力課題・やるべき施策がわかる「データ分析サービス」

■学校・児童・生徒向け『ALPHA』とは

『ALPHA』はPC・タブレットなど端末を問わず体力テストを計測・集計・分析できるツールです。従来の体力テストは児童・生徒が紙に記録を記入し、教職員がExcelに転記するなどアナログな方法で実施されていました。『ALPHA』では一人一台のタブレット端末を活用することで、デジタルで簡単に測定・集計や分析が可能となります。

サービスページ： https://pestalozzi-tech.com/alpha/

サービス事例紹介動画： ALPHA導入事例(https://www.youtube.com/watch?v=nzX7EKQzOrg)

■『ALPHA』の特徴

「体力テストの測定結果入力にかかる時間を大幅に削減」

従来の方法では、児童・生徒が記録用紙に記入したデータを教員が一つ一つ手打ちでExcelファイルに転記しておりました。これに対し『ALPHA』では、児童・生徒用ページから児童・生徒が自らデジタル端末に自身の記録を入力し、教員用ページから一覧で閲覧・修正が可能です。さらに『ALPHA』に入ったデータを用いて弊社が教育委員会への提出ファイルを作成するため、教員の事務作業が大幅に削減されます。

「かつてないスピーディーなデータ連携を実現」

紙での体力テストでは、総合評価や得点などが書いてある結果表が返ってくるまでに数週間または数か月を要しました。『ALPHA』では、リアルタイムで結果が反映されるほか、結果に対するおすすめの運動動画を即時で視聴できます。

「あらゆる端末に対応（インストール不要のWebアプリ）」

『ALPHA』は使用する端末やブラウザの種類を問いません。GIGAスクール構想で導入した端末、保護者のスマートフォン、先生のPCなど様々な媒体からアクセスできます。

使える端末：PC、タブレット、スマートフォン

使えるブラウザ：Google Chrome、Microsoft Edge、Safari、Firefox

■本件に関するお問合せ先

〒169-0051

東京都新宿区西早稲田 1-21-1

早稲田大学19号館 311室

Pestalozzi Technology株式会社 企業向けALPHA事業部

E-mail：info@pestalozzi-tech.com