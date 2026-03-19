トライアンフ、PKSHAと連携し「日程調整AI」を提供開始｜調整工数を50%削減し採用リードタイムを大幅短縮

株式会社トライアンフ

株式会社トライアンフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松下 直樹、以下トライアンフ）は、株式会社PKSHA Technology（本社：東京都文京区、代表取締役：上野山 勝也、以下PKSHA）と連携し、AIにより面接日程調整を自動化する「日程調整AI（β版）」の提供を開始しました。

本ソリューションは、トライアンフのRPO（採用アウトソーシング）と組み合わせて提供されます。一般的な日程調整ツールでは対応が難しかった複数名の面接官調整や、予定が入っている面接官への個別調整までをAIにより自動化。人事部門の調整工数を50%削減するだけでなく、AIが調整プロセスの滞滞要因を抽出し、トライアンフがデータを基に業務改善を行うことで、企業の採用早期化を実現します。

日程調整AIを実務現場に導入し、データに基づくプロセス改善を行うことで、効率化の枠を超えた「AI×RPO」による新たな価値創出を推進してまいります。

採用競争の激化と、調整業務の限界

依然として採用競争の激化が続く昨今、新卒・中途採用を行う企業にとって、多忙な面接官と候補者の間で行われる「日程調整」の複雑化は大きな課題となっており、この調整の遅れは候補者の意欲低下を招き、優秀な人材の獲得機会を逃す大きな要因となっています。

しかし、従来の手法では「どこで、なぜ調整が止まっているのか」を客観的に把握することが困難でした。人事担当者の負担を軽減しつつ、採用スピードを抜本的に改善するため、AIによる自動化と可視化が強く求められています。

AIによる自動化と「ボトルネック抽出」で採用力を強化

「日程調整AI（β版）」は、PKSHAの高度なアルゴリズムを活用し、面接設定の完全自動化と、調整データの解析を同時に実現します。

・自動化により工数を50%削減

AIがカレンダーと連携し、Slack等を通じて面接官へ自律的に打診。候補者との調整から確定後の登録までを完結させ、担当者の作業時間を半分以下に短縮します。

・停滞要因の可視化

AIが調整過程をログとして蓄積。特定のステップや面接官による調整の遅れを「ボトルネック」として抽出します。

・実務と連動した業務改善

トライアンフの採用支援部門がAIの解析データを活用。プロジェクトの中で面接枠の確保ルールの変更やフローの簡素化を提案・実行し、採用の早期化を直接的に支援します。

AI活用により、人とソフトウエアが進化する採用現場へ

今後は「日程調整AI（β版）」の運用を通じて得られるデータをさらに深化させ、より精度の高い選考プロセスの予測や、面接官の負担平準化モデルの構築を目指します。

2026年より導入を進め、年内には主要な導入先における採用リードタイムの大幅な短縮を目標としています。単なるDX（デジタルトランスフォーメーション）推進に留まらず、AIとヒトが協調することで、人事がより戦略的な業務に注力できる環境を創り上げます。

日程調整AIについて

トライアンフが提供する「日程調整AI」は、採用コンサルティングの知見とPKSHAの先端AI技術を融合させた大手企業特有の人事課題を解決するソリューションです。複雑な複数名の面接官調整を自動化し、採用リードタイムの短縮と人事部門の生産性向上を両立します。

株式会社トライアンフについて

1998年の創業以来、人事のパートナーとして、戦略立案から実行までをワンストップで支援することで、採用・組織・人事の変革、顧客企業の従業員一人ひとりのパフォーマンス向上、企業の組織力と生産性の向上を実現してまいりました。

現在は、組織・人事領域における新たな課題やニーズに対する価値提供も積み上げながら事業を進化させ、採用・組織・人事コンサルティング、組織アセスメントサービス、人事アウトソーシングといった幅広いソリューションを展開しております。

人材サービス市場は、労働力不足という深刻化する社会課題に向き合っており、構造的な規模拡大が見込まれます。

人事ソリューションの発展と提供、高度化する採用・組織・人事における顧客企業の課題解決を目指していきます。

会社名：株式会社 トライアンフ

所在地：東京都渋谷区東3丁目16-3 エフ・ニッセイ恵比寿ビル 1F

代表者：代表取締役 松下 直樹

URL ： https://www.triumph98.com/

株式会社PKSHA Technologyについて

「未来のソフトウエアを形にする」というミッションのもと、社会課題を解決する多様なAIおよびAIエージェントを提供しています。

これらを、金融・製造・教育といった各業界に最適化した＜AIソリューション＞として、また、「PKSHA AI ヘルプデスク」「PKSHA Chat Agent」など、汎用性の高い＜AI SaaS＞として展開することで、未来の働き方を支援し、人とソフトウエアが共に進化する社会を実現していきます。

会社名：株式会社PKSHA Technology

所在地：東京都文京区本郷 2-35-10 本郷瀬川ビル 4F

代表者：代表取締役 上野山 勝也

URL： https://www.pkshatech.com/

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