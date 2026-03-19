『QQQbeats!!!』待望の追加キャラパック第2弾は「フランドール・スカーレット」本日3月19日（木）発売！同日無料オンラインアップデートで新曲7曲を一挙追加！

株式会社タイトー

株式会社タイトー（本社：東京都新宿区、以下タイトー）は、Nintendo Switch(TM)ダウンロード専用ソフト『QQQbeats!!!』（読み：キュキュキュビーツ）の追加ダウンロードコンテンツ「キャラクターパック フランドール・スカーレット」の配信をニンテンドーeショップにて本日3月19日（木）に開始いたしました。さらに、同日よりオンラインアップデート（Ver.1.2.0）を実施し、新たに7曲の無料楽曲を追加しました。

【ニンテンドーeショップ】

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70050000070887

【キャラクターパック フランドール・スカーレット紹介動画】

https://youtu.be/gGmlyrLYu4g

■紅魔館に住む悪魔の妹がついに参戦！キャラパック第2弾「フランドール・スカーレット」発売！

『QQQbeats!!!』追加ダウンロードコンテンツ（有料）に、東方Projectの人気キャラクター「フランドール・スカーレット」が追加できるキャラクターパックが登場。手玉のショットバブルがスーパーペイントバブルになるスキルを持っています。

【アップデート内容（Ver.1.2.0）】

楽曲追加（全7曲）

音ゲーで人気のBlackY「Downburst」や『東方スペルバブル』の森羅万象「PEEK-A-BOO」の2曲に加えて、Diverse Systemさんとストリーマーのk4senさんとの共同制作でゲーム配信やゲームクリップに自由に使用可能な音楽アルバムシリーズ「Stream Palette」とのコラボも実現！同アルバムシリーズから5曲を追加いたしました。

・Downburst / BlackY （バラエティ）

・PEEK-A-BOO / 森羅万象 （東方アレンジ）

【Stream Palette コラボ曲】

・Trigger / Ryo Arue （バラエティ）

・Ocean Invaders / Jerico （バラエティ）

・Non-stop Galaxy / Todayday （バラエティ）

・Far Away / Juggernaut. （バラエティ）

・BUBBLE TIME / Tanchiky （バラエティ）

※7曲全て ゲーム内で解禁して遊ぶことができます。

主なアップデート内容

・「Stream Palette」コラボスタンプ「シルキー」と「ネネ」追加

アップデート内容の詳細は、『QQQbeats!!!』公式サイトまたはゲーム内お知らせにてご確認ください。

『QQQbeats!!!』×「Stream Palette」コラボ記念プレゼントキャンペーン開催！

【応募方法】QQQbeats!!!公式X（@qqqbeats ）をフォローして対象投稿をリポスト

【当選賞品】CD「Stream Palette 6 -CHATTING-」＋ コラボステッカー セット × 10名様

【応募期間】2026年3月19日（木）～ 3月31日（火）まで

【当選案内】2026年4月中旬ごろ

※ご当選者にはダイレクトメッセージにて、ご連絡いたします。

■【はじめての方】ゲーム本体31%OFF！スプリングセールまもなく終了！3月23日まで

『QQQbeats!!!』の本体ソフトがお得に購入できるスプリングセール開催中！ コラボとして、初音ミク・重音テト・白上フブキ・森カリオペ・博麗霊夢・霧雨魔理沙が本体に収録。プレイアブルですぐにパートナーキャラとして遊ぶことができます。また、本体ソフトは無料体験版も配信中です。この機会にぜひお楽しみください。

セール価格：通常価格5,800円 ⇒ 3,980円（税込）31%OFF

セール期間：2026年3月23日（月）まで

ニンテンドーeショップ：

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000083290

【スプリングセール対象ソフトの紹介】

東方Projectのアレンジ楽曲や東方の人気キャラで遊べるリズミカルパズルゲームもお得に購入できます。

『東方スペルバブル』⇒ 2,900円（税込）50%OFF！

ニンテンドーeショップ：

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000024387

■【『東方スペルバブル』所有者の方限定】『QQQbeats!!!』が50%OFFになる特別セールもまもなく終了！3月23日まで

『東方スペルバブル』の本体ソフトをご購入済みの所有者限定！これから『QQQbeats!!!』も始めたい方にお得な50%OFFセールもお見逃しなく！ ※対象の方はマイニンテンドーストアでご確認ください。

【所有者限定セール期間】2026年3月23日（月）まで

『東方スペルバブル』ご購入済みの方

『QQQbeats!!!』⇒ 2,900円（税込）50%OFF！

ニンテンドーeショップ：

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000083290

パズル×音ゲーの新次元MIX『QQQbeats!!!』とは

バブルシューティングを得意とするタイトーが手掛ける音楽ゲームの要素を加えた対戦パズルゲームで、完全オリジナル作品です。直感的に楽しめるバブルシューティングと、音楽に合わせてボタンを押すだけの音楽ゲームをミックスした、誰でもテンションバク上がりで楽しめるリズミカルパズルゲームです。遊べるモードは3種類あり、1人でも2人でも、オンライン・オフラインで対戦や協力バトルが楽しめます。アニメ・ポップス、VTuber、バーチャルシンガー、東方アレンジ、オリジナルなど、人気曲を全67曲収録しています。（2026年3月19日時点）

【製品概要】

タイトル／ QQQbeats!!!（読み：キュキュキュビーツ）

プラットフォーム：／ Nintendo Switch

ジャンル／ リズミカルパズルゲーム

発売日／ 2025年9月18日（木） ※体験版配信中※

ニンテンドーeショップ／ https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000083290

メーカー／ 株式会社タイトー

プレイ人数／1～2人

オンラインマルチプレイ／ Nintendo Switch Online（有料）加入必須

収録曲 ／ 67曲（2026年3月19日時点）

本体価格 ／ 5,800円（税込）

IARCレーティング／3才以上

権利表記／(C) TAITO CORPORATION

権利表記（CHARACTER）／ (C) CFM 重音テト(C) 線 / 小山乃舞世 / TD (C) COVER (C) 上海アリス幻樂団

権利表記（MUSIC）／ (C) 2025 Diverse System All Rights Reserved. (C) 上海アリス幻樂団

※ ゲーム画面は開発中のものです。実際の製品版の仕様とは異なる場合があります。

DLCタイトル／ キャラクターパック フランドール・スカーレット

配信日 ／ 2026年3月19日（木）

ニンテンドーeショップ／ https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70050000070887

DLC価格 ／ 990円（税込）

権利表記 ／ (C) TAITO CORPORATION

権利表記（CHARACTER）／ (C) 上海アリス幻樂団

【商標】※TAITOおよびTAITOロゴは、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。※Nintendo Switchは任天堂の商標です。※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。