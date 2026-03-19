【食品メーカーの “ヒットを生む”】「食品コラボフェア」を初開催決定

RX Japan合同会社

RX Japan合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役員社長：田中 岳志）は、年2回開催している食品の総合商談展「JFEX（ジェイフェックス）」内にて、「食品コラボフェア」 を初開催いたします。

本展示会は、食品・菓子・飲料メーカー、飲食店・IPホルダー・異業種企業など、“掛け算によるコラボ開発”を求める企業同士が出会うための商談展です。

開催背景

１. 食品 × IP（キャラクター・アニメ）市場の成長

アニメ・キャラクターの商品化・版権ビジネス（IPビジネス）そのものが拡大しており、国内キャラクタービジネス市場は2025年度は2兆8,492億円（前年度比102.6%）と予測されています*¹。また、商品化権の分野別には「菓子」「一般食品・飲料品」など食品・菓子領域が主要セグメントとして恒常的に計測・分析されています*²。

２. ご当地 × 食品

土産菓子・ご当地菓子の市場は、2025年には3,963億円（2019年比+13.8%）まで拡大見込みです。回復・拡大を支えるのは、駅ナカ・空港の売場最適化や、路線延伸・大型イベント（万博）、そしてインバウンド回復。この需要の土台に、地域資源（素材・名産）×食品ブランドのコラボを被せることで、“手土産需要”と“自家需要（ご当地感）”の双方を取り込む余地が広がっています*³。

３.食品メーカー × 飲食店、食品メーカー × 食品メーカーのコラボ定着

「店の味を手軽に」ニーズの定着と、製造・人手の制約を補う製品設計の進展が、共同開発（監修・OEM・PB）を常態化させています。最新の市場要旨では、冷凍食品の国内市場が2025年に1兆3,617億円（+4.4%）見込み*⁴。外食監修やメーカー間の共同開発で企画→製造→デザイン→発売までを一気通貫で回す余地が広く、コラボが単発の話題作りから“継続的な戦略”へシフトしていることが読み取れます。

展示会概要 -食品メーカーのヒットを生む コラボ開発のための展示会-

「食品コラボフェア」は、JFEX（[国際] 食品・飲料 商談Week）内で開催

JFEXとは

新たに販路を広げたい日本・世界の食品メーカーの、厳選されたこだわり食品が出展し、良質なバイヤーが集まる食品・飲料の総合展です。

【出展社 募集開始】出展に関する資料をご請求いただけます

現在、JFEX内「食品コラボフェア」への出展企業の募集をしております。本展は、飲食店やIPホルダー、自治体、スーパーや量販店の小売り、ホテル・商業施設のバイヤーなどが、食品のコラボを目的に来場する商談展です。ぜひ、お気軽にお問合せください。

出展に関する詳細はこちら >> :https://www.jfex.jp/jfex/ja-jp/lp/ex/collab.html?utm_campaign=jfex_0319&utm_medium=referral&utm_source=prtimes

＜開催概要＞

展示会名： 『食品コラボフェア』（JFEX -食品・飲料 商談Week- 内）

会期： 2026年 6月24日（水）～26日（金）| 2026年 11月11日（水）～13日（金）

会場： 東京ビッグサイト

公式サイト：https://www.jfex.jp/jfex/ja-jp/lp/ex/collab.html(https://www.jfex.jp/jfex/ja-jp/lp/ex/collab.html?utm_campaign=jfex_0319&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

*¹矢野経済研究所「キャラクタービジネスに関する調査を実施（2025年）」より引用

*²矢野経済研究所「2025年版 キャラクタービジネス年鑑 ～市場分析編～」より引用

*³富士経済「コロナ禍からの回復が進む土産菓子市場の最新販売動向調査」より引用

*⁴富士経済「冷凍食品、農畜水産加工品などの国内市場を調査」より引用