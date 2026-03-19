韓国Z世代席巻、SNSフォロワー100万超の「チェゴシム」が「アクぬい」シリーズに『アクぬいCollectionチェゴシム』2026年3月19日(木)本日発売

株式会社セガ フェイブ

株式会社セガ フェイブ（本社：東京都品川区、代表取締役社長執行役員：杉野行雄、以下セガ フェイブ）は、アクリルスタンドとぬいぐるみを組み合わせた新ジャンルのコレクションアイテム「アクぬい」シリーズより、新商品『アクぬい Collection チェゴシム』（希望小売価格：1980円/税込）を2026年3月19日（木）に、全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップ等で発売いたします。

商品公式サイト :https://www.segatoys.co.jp/ip/choigosim/遊んで飾れるアクスタぬいぐるみ！手のひらサイズで集めやすいコレクション仕様

Z世代を中心にアジア圏で人気のSNS発キャラクター「チェゴシム（최고심）」が「アクぬい」シリーズに登場します。イラストレーター・チェゴシム氏が2020年に生み出した“チェゴシム”たちは、ゆるくて可愛らしいポップなタッチと明るくポジティブなメッセージが反響を呼び、SNS総フォロワー数100万人超を誇ります。「アクぬい」は、アクリルスタンドのディスプレイ性とぬいぐるみのふわふわな手触りを融合させた新ジャンルのアイテムです。マスコット背面の凸パーツをアクリルの穴にさして立たせたり浮かせたりと、レイアウトは自由自在。付属スティックは「ぬい撮り棒」としても使用でき、撮影も楽しめます。さし穴は全種共通なので複数キャラクターを並べるディスプレイも可能。チェゴシムの世界観がアクぬいになって登場です。

箱を開けるまでだれと出会えるかわからない！ワクワクのブラインドボックス仕様

本商品は、開けるまで何が出てくるかわからないブラインドボックス仕様を採用しています。全6種のラインナップの中からどのゴシムちゃんが入っているかは開けてからのお楽しみ。コレクション欲をくすぐるランダム仕様で、集める楽しさも倍増です。

未開封の1BOX（6個入り）をご購入いただくことで、全キャラクターをコンプリートできる仕様になっており、コレクションを楽しみたい方にもピッタリの商品です。さし穴は全種共通なので、キャラクターを複数組み合わせてのレイアウトもお楽しみいただけます。

※単品はブラインドボックス仕様(ランダム封入)で、種類はお選びいただけません。

※未開封のボックスで購入された場合は、全6種全てのラインナップが揃います。

商品情報

・商品名：『アクぬい Collection チェゴシム』

・同梱内容：ぬいぐるみ×1体 自立スティック×１ 飾りパーツ×２～３ 台座×１

・商品サイズ：幅75×高90×奥40mm

・対象年齢：15才以上

・価格：各1,980円（税込）

・著作権表記：(C)choigosim (C)SEGA FAVE

・発売予定日：2026年3月19日(木)

「チェゴシム（최고심）」について

「チェゴシム」は、2020年に韓国在住のイラストレーター・チェゴシム氏により生み出されたキャラクターです。ゆるくて可愛らしいタッチの作品に登場するのは、色も形もバラバラな”ゴシムちゃん”たち。すべての人々の幸せを願う気持ちをたくさん込めて、明るくポジティブなメッセージを発信しています。

韓国・中国での展開も合わせたSNS総フォロワー数は現在100万人を超え、アジア圏を中心に人気を集めています。

・日本版X：https://x.com/choigosim_jp

・日本版Instagram：https://www.instagram.com/choigosim_jp

・日本版TikTok：https://www.tiktok.com/@choigosim_jp

・X：https://x.com/gosimperson

・Instagram：https://www.instagram.com/gosimperson/

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