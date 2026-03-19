外観検査コミュニティ、始まる

株式会社メガトレード

もう、成功事例も、汎用的にまとめられたモデルケースも見飽きました。

自分の現場の外観検査について、解決したい。考えたい。相談したい。

外観検査は一品一様であり、同じ条件の検査はほとんど存在しません。

だからこそ、現場の経験そのものが価値になります。

本コミュニティでは、誰かのために自分の現場の経験を共有し、誰かの経験が自分の現場に活きる。

そんなオープンなコミュニティを目指しています。

株式会社メガトレード（京都市）は、30年にわたる現場経験と現場の声を背景に、外観検査の実例と試行錯誤を共有する「外観検査コミュニティ」を2026年4月10日より本社で開始します。 オンラインだけでなく、本社に来れば相談でき、その場で試せる。現場に開かれた拠点として展開していきます。

現場が求めているのは一品一様の部分をどうするか？

■ なぜ外観検査コミュニティが必要なのか

外観検査は一品一様であり、同じ条件の検査はほとんど存在しません。

そのため、現場ごとに試行錯誤が繰り返され、それぞれにノウハウが蓄積されています。

しかし、その多くは現場の中に閉じたままとなり、共有されることはほとんどありません。

その結果、

- 同じような課題に対して、別の現場で同じ試行錯誤が繰り返される- 有効な解決方法があっても、他の現場には届かない- 技術が属人化し、共有されにくい

といった状況が生まれています。

外観検査は本来、個別最適であると同時に、共有されることで価値を持つ分野です。

しかし現状では、その「共有の仕組み」が存在していません。

だからこそ必要なのは、成功事例ではなく、現場の実例と試行錯誤をつなぐコミュニティです。

OpenAAのセミナーの様子

■ 技術公開とライセンスについて

企業にとって守るべき技術やノウハウについては、オープンにすることに慎重な判断が必要です。

本コミュニティでは、すべてを公開することを前提とはしておらず、各参加者が自らの判断で共有範囲を決めることを尊重しています。また、OpenAA(R)はGPLv3ライセンスに基づいていますが、その適用や利用方法について一律の運用を求めるものではありません。それぞれの立場や状況に応じて、柔軟に関わることができるコミュニティを目指しています。

■ 今後の展開

- 定期セミナーの開催- 具体例の動画作成と公開- オンラインでの相談窓口の設置- 出張デモおよび現場訪問- 書籍の出版- 現場から生まれた単機能ソフトウェアの公開・販売- 講師の育成および提携- サテライトオフィスの開設

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社メガトレード マネージャー 笹井きりこ

Email：info@mega-trade.co.jp