Trust、東京・福岡に続き、大阪拠点を開設。
「テクノロジーとコミュニティーで金融の未来を創る」をミッションに掲げ、金融業界のDXを推進するTrust株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長（共同代表）：友田恭輔、湯山敬太、以下「Trust」）は、2026年4月1日に、関西エリアの金融機関をはじめとするさまざまな企業様への「ITコンサルティング」および「AI活用支援の体制強化」を目的として、大阪オフィスを開設いたします。
あわせて、コーポレートロゴの刷新を実施いたしました。拠点や組織の拡大およびブランドを一体で進化させることで、さらなる成長と価値創出の加速を図ります。
■大阪オフィス開設について
Trustは、関西エリアにおける事業展開の強化を目的に、大阪オフィスを新たに開設いたしました。本拠点は、営業活動にとどまらず、プロジェクト推進やパートナー企業との連携を担う中核拠点として機能します。これにより、地域特性を踏まえた迅速かつ柔軟な対応を実現し、顧客への提供価値を一層高めてまいります。
■（新）大阪オフィス概要
住所 ：〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町６－３８
開設日 ：2026年4月1日
業務内容：関西エリアの金融機関をはじめとするさまざまな企業様への、ITコンサルティングおよびAI活用支援の体制強化、人材採用の強化
コーポレートロゴ刷新について
Trustは、新たな成長フェーズへの移行を見据え、コーポレートロゴを刷新いたしました。本刷新を通じて、ホールディングスを含めたブランドの一貫性と発信力を高め、社内外におけるコミュニケーションの質の向上を図ってまいります。
【会社概要】
会社名 ：Trust株式会社
代表者 ：代表取締役社長 友田恭輔、湯山敬太（共同代表）
本社住所 ：〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-8-1 茅場町一丁目平和ビル4F （FinGATE KAYABA）
設立 ：2023年10月
URL ：https://trust-partner.co.jp/
事業内容 ：生成AIプロダクトの開発、システム開発のコンサルティング等
【本リリースに関するお問合せ】
Trust株式会社
広報担当 山中、斉藤
E-mail：contact@trust-partner.co.jp