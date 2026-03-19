『グランプリ賞金1,000万円』第1回 「HOUSE DESIGN AWARD」開催決定！― その図面は、誰の人生を変えるのか？エントリー募集！

株式会社Gハウス

注文住宅等を手掛ける株式会社Gハウス（所在地：大阪府大阪市旭区、代表取締役社長：趙 晃啓）が発起人となり、設計の力で人の幸せと社会の豊かさを追求する新しい建築アワード「第1回 HOUSE DESIGN AWARD」を開催することが決定されました。

本アワードは、単なる意匠の美しさを競うデザインコンペではありません。設計士が「箱」ではなく「人生」を設計し、家づくりを通じて社会や自分自身の価値を変えていくための挑戦の場です。記念すべき第1回のテーマは『自邸』。自らの抱える切実な暮らしの課題を、設計でどう解決し人生を好転させるか、そのストーリーを募集します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=YY9WVYxSnEg ]

その図面は、誰の人生を変えるのか？｜HOUSE DESIGN AWARD 2026

■ 大会コンセプト：その図面は、誰の人生を変えるのか？

WEBサイトを見る :https://house-design-award.com/

いつしか、「家」をつくることが目的になり、その先にある「人の幸せ」が見えなくなってはいないだろうか。



家は、単なる「箱」ではない。そこで紡がれる「人生」そのものだ。

だからこそ、効率だけでつくられた場所に、人生を変える魔法は宿らない。

あなたが、一人の人生に深く寄り添うとき、その仕事は誰かの心を震わせ、やがて、あなた自身をも、輝く場所へと連れて行ってくれる。



HOUSE DESIGN AWARDは、その好循環（サイクル）への入り口であり、単なるデザインコンペではない。

設計の力で、人の幸せと社会の豊かさを建築していく、そのための挑戦である。



設計士が「箱」ではなく「人生」を設計するとき、家づくりが変わり、社会が変わり、そして・・・あなた自身の価値が変わる。



夜明けを待つ必要はない。

あなたの手で、閉じられた幕を開こう。

■ 第1回テーマ：『自邸』 ― 課題は、あなた自身だ。

最も身近な人（＝あなた自身）を幸せにできなくて、他の誰かの人生を幸せにできるだろうか？



今回求めるのは、あなたの夢を詰め込んだだけのドリームハウスではない。



収入、働き方、時間、将来への不安など・・・・・・

あなた自身が今抱えている切実な「暮らしの課題」を、設計の力でどう解決し、どう人生を好転させるのか。



その「変化のストーリー」を提示してほしい。



あなたの抱える悩みは、きっと日本のどこかにいる誰かの悩みと同じだろう。

今回のテーマで実証する解決策が、やがて社会全体の新しい希望になるように。

■ 審査の3つの視点

【暮らしの変革】 その家で、住む人の人生がどう好転するのか。

【自身の未来設計】 その家は、設計士としてのあなたの武器になるのか。

【社会への提示】 その解決策は、他者や社会にも応用可能なのか。

■ アワード審査員（敬称略）

日本を代表する建築家や専門家が集結し、多角的な視点から審査を行います。

谷尻 誠

建築家・起業家

SUPPOSE DESIGN OFFICE Co.,Ltd. 代表取締役

伊礼 智

建築家

伊礼智設計室 代表

堀部 安嗣

建築家

堀部安嗣建築設計事務所 代表

三浦 祐成

株式会社新建新聞社 代表取締役社長

高坂 敦信

モダンリビング 編集長

伊岐見 恭子

ホームランディック 一級建築士事務所 代表

趙 晃啓

HOUSE DESIGN AWARD 発起人

株式会社Gハウス 代表取締役社長

■司会・進行（敬称略）加賀爪 宏介

株式会社ダンドリワーク 代表取締役 CEO / CTO

■募集要項

[ スケジュール ]

[表: https://prtimes.jp/data/corp/159579/table/54_1_78332bbb34bdbdbf0bf8fa859a866e1d.jpg?v=202603191251 ]

[ 応募資格 ]

設計の実務経験がある方

※企業所属の有無は問いません。

※学生、および法人の代表設計者は応募不可。

[ 応募フロー ]

エントリーフォームに必要事項を入力して送信すると、ご登録されたメールアドレスにID、作品提出用フォームのリンクURLが届きます。応募要項をご確認のうえ、作品提出のご準備をお願いします。

＜エントリー受付＞

2026年3月19日（木）～6月30日（火）

エントリーフォームはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRe93D_-WMnS4fjrztA_pIiFhGqgxO1dJMp6x-lX2cbrtFGA/viewform

＜グランプリ特典＞

グランプリ賞金 1,000万円

※上記金額は税込の金額です。

詳細については、以下の公式サイトにてご確認の上、ご参加をお待ちしております。

■大会 発起人プロフィール

HOUSE DESIGN AWARD :https://house-design-award.com/趙 晃啓（ちょう あきひろ）

株式会社Gハウス 代表取締役社長。

1988年生まれ。大学在学中に起業後、父の経営する株式会社Gハウスに入社。4年間の実務経験を経て、代表取締役社長に就任。2019年度売上高2億円の同社を、6年で2024年度売上高45億円にする。「あらゆる人に、自由と、人生の豊かさを」の理念を具現化すべく、年商1兆円を目指している。

株式会社Gハウスについて

株式会社Gハウスは、大阪・奈良・兵庫・京都を拠点に高性能な新築戸建住宅を中心とした住まいづくりを展開する工務店です。「人生を変える家。」をスローガンに、高気密高断熱・IoTといった機能性とデザイン性を両立させた提案と、誠実なサポートを通じて理想の住まいを提案。変化の激しい注文住宅市場において年間950組の来場を記録し、全国で売上成長率No.1*を達成しました。

あらゆる人に、自由と、人生の豊かさを。

性別や国籍、職業、年収などにかかわらず、あらゆる人が安心・快適に過ごせる居場所を持つこと。時間やお金といった制約から解放され、人生をより自由に輝かせられること。そんな暮らしの豊かさを。その先にある社会の発展を。

次の世代に受けつないでいくために。

【会社概要】

企 業 名 ： 株式会社Gハウス

所 在 地 ： 〒535-0022 大阪府大阪市旭区新森2-23-12

代 表 者 ： 代表取締役社長 趙 晃啓

事業概要： 注文住宅、不動産業、外構、賃貸業

拠 点： 豊中オフィス

〒561-0852 大阪府豊中市服部本町1-2-8

奈良オフィス

〒630-8244 奈良県奈良市三条町606-7 スクエア奈良三条1階

京都オフィス

〒600-8891 京都府京都市下京区西七条東八反田町33 パデシオン京都七条1階

不動産・外構オフィス

〒535-0022 大阪府大阪市旭区新森6-3-25 エクセレント新森1階

Gハウス 公式HP：https://g-house.osaka.jp/

Gハウス 採用サイト：https://g-house-recruit.com/

*（株）住宅産業研究所 2024年度成長性・売上高伸率比較(22→24年度・一部推定)注文系ビルダーランキングに基づく

各種お問い合わせについて

主催／ハウスデザインアワード実行委員会

本アワードにつきましてのお問い合わせは、以下のフォームよりお願いいたします。

お問い合わせはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL_Q_rRhbx6Itwp4KdnC-M5lh2yUhMeN8OXsa7vAy3T1nFIQ/viewform