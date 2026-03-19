『10 MAGAZINE JAPAN』2026年春夏号、3月21日 (土) に発売！ 小松菜奈と山下智久が表紙を飾る

株式会社世界文化ホールディングス左より『10 MAGAZINE JAPAN SPRING SUMMER 2026』(モデル：ジゼル・ノーマン)、『10 MAGAZINE JAPAN スペシャル SPRING SUMMER 2026』(モデル：小松菜奈)、『10 MAGAZINE JAPAN プレミアム SPRING SUMMER 2026』(モデル：山下智久)

株式会社世界文化社 (東京都千代田区) は、ロンドン発グローバル・ファッション誌『10 MAGAZINE』の日本版『10 MAGAZINE JAPAN』2026年春夏号を、3月21日（土）に発売します (発行：株式会社 sei sempre sul pezzo)。最新号のテーマは「創造の自由」。表紙は、ジゼル・ノーマン、小松菜奈、山下智久をそれぞれ起用した3パターンで展開します。https://japan.10magazine.com(https://japan.10magazine.com)

♦表紙：ジゼル・ノーマン

イギリス出身のモデル、ジゼル・ノーマンが、ティファニーのアイコニックな「ティファニー ハードウェア」を纏い、フレッシュな魅力を放つ。ベテラン写真家ヴィクター・ドゥマルシェリエが撮り下ろしたファッションストーリーも収録する。

♦スペシャル版表紙：小松菜奈

国際的な存在感で注目を集めるモデル・俳優の小松菜奈が、アンバサダーを務める新生シャネルを、16ページにおよぶ特集で軽やかに体現する。30歳を迎えた現在、これから挑戦したいことについて語るインタビューも掲載する。

♦プレミアム版表紙：山下智久

芸能生活30周年を迎える俳優・アーティストの山下智久が、全16ページのファッションストーリーに登場する。ブルガリのウォッチやジュエリーを纏い、その繊細さとカリスマ性で比類なき世界観を描き出す。インタビューでは、自身のクリエイションとエネルギーの源泉について語る。

♦主なコンテンツ

「創造の自由」をテーマに、既存の価値観を遊び心をもって更新するアーティストとデザイナーを特集。落合陽一、沙羅ジュストー、村田沙耶香、アメイジング・ジローが語る、AI が切り拓く新たな創造の可能性とは何か。さらに、いかなる時代や状況にあっても自らの美学を貫き、想像力と夢を見る場を提示し続ける存在として、小松菜奈、山下智久、FKAツイッグス、RYUNOSUKEOKAZAKI、森山大道らにインタビューを敢行。ラグジュアリーな最新モードに加え、注目のバッグ＆ジュエリー特集、ヒマラヤへの旅企画まで収録。ファッション、アート、思想が立体的に交差する一冊。

♦編集長コメント

「揺らぎの多い時代にあって、私たちに夢を見る力を思い出させてくれるのは何か。それは、いかなる状況でも自らの個性を貫くクリエイターやアーティストたちです。今号ではそうした表現者に光を当てました。本誌が読者の皆様の日常を明るく、前向きに照らす一冊となれば幸いです」──『10 MAGAZINE JAPAN』編集長 増田さをり

♦『10 MAGAZINE JAPAN (テン マガジン ジャパン)』とは

2000年にロンドンで創刊したグローバル・ファッション誌『10 MAGAZINE』の日本版。『10 MAGAZINE』は、常に変化するファッション、ビューティ、アート、カルチャー、そして旅にフォーカスした、年２回（3月に春夏号／9月に秋冬号）刊行するスタイル&カルチャーマガジン。それぞれの分野で世界的に活躍するトップクリエイターたちとのコラボレーションにより、新鮮な驚きと発見がある誌面を作り、自分らしい生き方を模索する現代人にとって、唯一無⼆のスタイルバイブルとなることを目指している。

♦刊行概要

■発売日：2026年3月21日 (土)

■定価：3,980円（税込）

■仕様：B4変型判 (300×230mm)／354ページ

■発行：株式会社 sei sempre sul pezzo

■発売：株式会社世界文化社

※３冊の内容は同じ、表紙のみ異なります

■10 MAGAZINE JAPAN SPRING SUMMER 2026 [ジゼル・ノーマン 表紙]

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GJR8LMLC

https://tower.jp/item/7976232

https://www.yodobashi.com/product/100000009004216531/

https://books.rakuten.co.jp/rb/18556874/

■10 MAGAZINE JAPAN スペシャル SPRING SUMMER 2026 [小松菜奈 表紙]

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GJRCJL9V

https://tower.jp/item/7976240

https://www.yodobashi.com/product/100000009004216533/

https://books.rakuten.co.jp/rb/18556876/

■10 MAGAZINE JAPAN プレミアム SPRING SUMMER 2026 [山下智久 表紙]

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GJRDV8RL

https://tower.jp/item/7976236

https://www.yodobashi.com/product/100000009004216532/

https://books.rakuten.co.jp/rb/18556875/