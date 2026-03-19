ミラタップ初の家電ブランド《インヴィエラ》第1弾、手の届きやすい価格のノイズレスなビルトイン冷蔵庫 5月8日（金）に発売開始

株式会社ミラタップ

住宅設備機器のインターネット販売を行う株式会社ミラタップ（所在地：大阪市）は、初の家電ブランド《インヴィエラ》を立ち上げ、その第1弾として、手の届きやすい価格のノイズレスなビルトイン冷蔵庫《インヴィエラ ビルトイン冷蔵庫》を2026年5月8日（金）に発売します。

〈サイドバイサイド〉施工イメージ〈2ドア冷凍冷蔵庫〉施工イメージ

近年、住宅価格・建築コストの上昇により、施主が自ら設備を選ぶ時代へと移行しています。こうした中、ソーシャルメディアで自宅の建築ノウハウやインテリアを発信する「家アカ」と呼ばれるアカウントが人気を集めています。実際にInstagramを参考に家づくりをする生活者は約55.9％※にのぼり、生活者の家づくりリテラシーはかつてない水準まで向上しています。その結果、かつては台所という設備だったキッチンが、現在はLDKの中央に配置されるアイランド型が主流となり、「単なる設備」から「インテリアの一部」へと位置づけが大きく変化しています。空間全体のトータルデザインへの意識が高まる一方で、大型家電・冷蔵庫の存在感が、空間づくりにおける新たな課題として顕在化しています。欧州では、家電本体を造作家具に組み込み、存在感を抑えるビルトイン家電が一般住宅でも広く採用されている一方で、国内ではその多くが高価格帯の海外製品であることから、一般家庭には導入しづらい状況が続いてきました。こうした市場環境を踏まえ、当社はこれまで住宅設備の開発で培ってきたノウハウを活かし、空間に溶け込むノイズレスな家電を自社で提供するため、新家電ブランド《インヴィエラ》の発売を決定しました。第1弾として発表するのは、キッチン空間で最も存在感が大きい冷蔵庫です。

今回発売する《インヴィエラ ビルトイン冷蔵庫》は、空間に溶け込むノイズレスな外観と、一般家庭でも導入しやすい価格帯を両立したモデルです。冷凍冷蔵の2ドアタイプに加え、冷蔵庫と冷凍庫を独立して設置できるサイドバイサイドタイプも揃え、くらし方に合わせた柔軟な組み合わせが可能です。また、2026年秋以降には、当社オリジナルのキッチン収納にビルトインできるモデルの展開を予定しており、冷蔵庫そのものを家具と一体化させたより高度な空間設計が可能になります。

今後《インヴィエラ》ブランドは、冷蔵庫に続いてその他の家電にもラインアップを拡大していく予定です。住宅設備と家電を一体で提案できる体制を強化することで、住宅のみならずホテルや民泊といった非住宅領域での売り上げ拡大を目指します。住空間全体の統一感と機能性を高める家電ブランドとして、より多くのお客様のくらしに寄り添えるブランドを目指します。

※株式会社ゼンリン東海「家づくりにおけるSNS活用実態調査」

■商品特徴

１.リーズナブルな価格設定

国内に流通する海外製ビルトイン冷蔵庫は60万円～260万円程度※と高価格帯が中心であり、一般住宅への導入ハードルが高い状況が続いていました。《インヴィエラ ビルトイン冷蔵庫》は、無駄を省いたミニマルデザインや生産の効率化により、138,000円（税込）～という価格を実現。「ビルトイン冷蔵庫＝高額」という従来の常識を覆し、一般住宅における新たな選択肢を提供します。

※当社調べ

２.面材コーディネートの自由度が高いビルトイン仕様

本製品はビルトイン冷蔵庫本体のみを提供する仕様としており、冷蔵庫扉を含む外側の面材（仕上げ材）は付属しておりません。外装デザインはすべて設置現場でご選定いただく形式のため、キッチン空間のテイストや設計コンセプトに合わせた最適な造作が可能です。2026年秋以降には、当社オリジナルのキッチン収納にビルトインできるモデルの展開を予定しており、冷蔵庫そのものを家具と一体化させたより高度な空間設計が可能になります。

収納時のイメージ

３.圧倒的な収納力を誇る大容量モデル

2ドア冷凍冷蔵庫は267L、1ドア冷凍庫は200L、１ドア冷蔵庫は280Lと充実の容量を確保。サイドバイサイドタイプ(1ドア冷凍庫＋1ドア冷蔵庫)として並べて設置することで、最大480Lの大容量ストレージを実現します。作り置きやまとめ買いが多い家庭にも対応できる、ゆとりある収納力が特徴です。

サイドバイサイドタイプの容量イメージ

■商品概要

商品名：インヴィエラ ビルトイン冷蔵庫

カテゴリ：ビルトイン家電

販売価格：138,000円（税込）～

サイズ/容量：2ドア冷凍冷蔵庫：W540×D550×H1937mm（267L ※冷蔵200L＋冷凍67L）

1ドア冷凍庫 ：W540×D540×H1776mm（200L）

1ドア冷蔵庫 ：W540×D550×H1776mm（280L）

URL：https://www.miratap.co.jp/fridge-inviera/

発売日：2026年５月8日（金）

■関連情報

【ショールーム先行展示のご案内】

2026年3月19日（木）より、下記ショールームにて先行展示を開始いたします。

・東京ショールーム

所在地： 東京都港区南青山2-27-25 ヒューリック南青山ビル 7F・8F

展示モデル： ２ドア冷凍冷蔵庫

・大阪ショールーム

所在地： 大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪北館 5F

展示モデル： サイドバイサイド