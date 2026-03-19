フルセラミックキッチンを普及価格で実現「価格・重さ・施工」の3つの課題を解決した《ジオーラ》5月11日（月）新発売

株式会社ミラタップ

住宅設備機器のインターネット販売を行う株式会社ミラタップ（所在地：大阪市）は、2026年５月11日（月）に新しいキッチンシリーズ《ジオーラ》を発売します。セラミックキッチンにおける、「価格の高さ」「重量による施工の困難さ」「施工の複雑さ」という3つの課題をすべて独自技術で解決し、デザイン性にこだわるお客様に向けた、ノイズレスなキッチン空間を実現する新しい選択肢を提供します。

《ジオーラ》バサルティベージュ 施工イメージ《ジオーラ》 アナプルナ 施工イメージ

ヨーロッパでは、大判タイルを用いたセラミックキッチンが主流化しており、日本国内でも高級キッチンメーカーを中心に採用が広がっています。セラミックは耐熱性・耐傷性・耐汚性・耐候性などの優れた特性を持ち、近年はメンテナンス性を重視するお客様からの関心も高まっています。

当社は、世界最大級の家具・インテリア見本市「ミラノサローネ」等世界のトレンド発信地での視察を通じて、セラミックの可能性に着目し、長年に渡り商品開発を進めてきました。しかし、セラミックキッチンは「価格の高さ」「重量による施工の困難さ」「施工の複雑さ」などの課題から商品化が進みにくい状況にありました。今回発売するキッチン《ジオーラ》は、当社独自の設計や物流・加工の最適化によってこれらの課題をクリアし、ついに実現した全面磁器質タイルのセラミックキッチンです。

海外のタイルメーカーから直接素材を仕入れ、加工工程や部材の共通化によるコスト削減を徹底することで、これまで高額になりがちだったセラミックキッチンを普及価格帯で実現しました。重量面では、従来100kgを超えるケースも多いセラミック天板を、独自構造によって約60kgに軽量化。一般的なキッチンと同等の施工性※を確保しました。また、従来のセラミックキッチンは、現場でのタイルの溶接や特殊な加工といった高度な技術が必要であり、施工職人の減少が進む今、その施工ハードルが大きな課題となっています。《ジオーラ》では、天板・扉・側板に使うセラミックの厚みを使い分けた独自構造を採用し、工場でほぼ完成した状態まで精密に仕上げることで、現場での特殊加工を一切不要にしました。さらに、大判タイルを全面に使用し、無駄な線や凹凸を排除することで、素材の質感が際立つミニマルな意匠を実現しました。普及価格帯での手の届きやすい価格と、一般的なキッチンと同等の施工性により、新築はもちろんリフォームにおいても採用しやすく、住まい全体の質を高めるノイズレスな空間演出を可能にします。

※キャビネットや天板の組立のみで、タイル加工・目地処理などの特殊施工を必要としない施工を指します。

当社は、キッチンを起点とした空間全体のトータルコーディネートをさらに推進してまいります。2026年５月頃には、キッチンシリーズ《ジオーラ》と同一素材を用いたスラブタイル（超大判タイル）の単体販売を開始いたします。キッチンと同じ素材を背面の壁材や床材へも使用することで、より統一された空間が実現可能になります。

■商品特徴

１.全面同一素材による統一感

ワークトップ・扉・サイドパネルのすべてに同一のセラミック素材を使用。素材・色・質感が空間全体で統一されることで、まるでひとつの塊を切り出したような圧倒的な存在感を生み出します。キッチンそのものがインテリアの主役となる究極のノイズレスを追求しました。

２.シャープな小口処理でノイズレスを実現

薄いセラミック素材の特性を最大限に活かし、天板や扉の小口を、極限まで目立たないシャープな仕上げにしました。余分な線や凹凸を排除することで、空間全体のトータルデザインを邪魔しない、ノイズレスな一体感を追求しました

３.石をモチーフにした2グレード4色展開

火山由来の玄武岩をモチーフにしたシンプルで落ち着きのあるClass1（バサルティベージュ・バサルティアントラチータ）と、大理石調の華やかな石目柄と重厚感のあるスレート調のClass2（カラカッタ・アナプルナ）の2グレード4色をご用意。空間のテイストやお好みに合わせて、上質な石の表情をお選びいただけます。

４.高い耐久性とメンテナンス性

セラミックは汚れや水分を吸収しにくく、キッチンを常に清潔な状態に保ちやすい素材です。さらに高温・衝撃・紫外線にも強く、日常使いのなかでも美しさが長続きします。共働き世帯の増加など、手入れのしやすさへの関心が高まる現代のくらしにも応える、長く使い続けられるキッチンです。

■商品概要

商品名：ジオーラ

カテゴリ：システムキッチン

販売価格：\798,000（税込み）～

サイズ：W2100/W2400/W2550/W2700mm

カラー：Class1（バサルティベージュ・バサルティアントラチータ）

Class2（カラカッタ・アナプルナ）

URL：https://www.miratap.co.jp/kitchen-geora/

発売日：2026年５月11日（月）

■関連情報

【ショールーム先行展示のご案内】

2026年3月19日（木）より、下記ショールームにて先行展示を開始いたします。

・東京ショールーム

所在地： 東京都港区南青山2-27-25 ヒューリック南青山ビル 7F・8F

展示モデル： アイランド型 W2400mm バサルティベージュ

・大阪ショールーム

所在地： 大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪北館 5F

展示モデル： アイランド型 W2550mm バサルティベージュ