地図に示された場所の桜の写真をSNSにアップ。3か所以上巡れば、ドリンク1杯プレゼント！「門口寄居　さくらロゲイニング2026」開催のお知らせ。

門口寄居

埼玉県大里郡寄居町には多くの品種の桜が植えられています。特に３月中旬から４月中旬頃には、早咲きから遅咲きまで多くの桜が咲きます。街を巡って色々な桜を見てみませんか？

上平地区の大量桜寺山さくら農園の陽光桜

門口寄居では、Googleマップ上に桜が植えられている場所を示した地図を作成しました。50か所以上のポイントが示されています。

「門口寄居さくらロゲイニング2026」Googleマップ(https://www.google.com/maps/d/edit?mid=17dUdffLXJ7Ve_u5PdrA7dGOj1AD8uWY&usp=sharing)

この地図を使ってロゲイニングイベント「門口寄居 さくらロゲイニング2026」を開催します。ポイントにある桜の咲いている画像を撮影。「＃寄居町 ＃さくらロゲイニング2026 ＃門口寄居」の3つのハッシュタグをつけて写真をSNSにアップ。３か所以上アップすると門口寄居でお好きなドリンクを1杯（＊）プレゼントします！

（＊：クラフトビール、瓶ビールなど、店内の一部ドリンクは除外となります。スタッフにご確認ください。）

○門口寄居 さくらロゲイニング2026 開催概要

「門口寄居さくらロゲインニング2026」開催概要

ロゲイニングは、地図を使ってチェックポイントを制限時間以内に回り、獲得したポイントを競い合うスポーツです。「門口寄居 さくらロゲイニング2026」では、競技的な要素を無くし、街巡りとして桜の植えられたポイントを回ります。寄居の桜を巡る、スマートフォンを使った写真スタンプラリーとも言えます。

スマホひとつで春を満喫！撮影して街を巡れば、お店で好きなドリンク（＊）をプレゼント！あなたもチャレンジしてみませんか？参加お待ちしています。参加費無料です！

「門口寄居 さくらロゲイニング2026」開催概要

開催期間：2026年３月20日（金）～4月12日（日）（定休日の月、火は開催していません。）

参加費：無料

・スマートフォンで裏面のバーコードを読み込んで地図を表示してください。

・地図のポイントはおおよその位置です。また、期間中に追加、変更する場合があります。

・撮影する桜の写真は、場所を判定するため地図で表示される写真に近い構図で撮影してください。

・プレゼント獲得の条件を満たしているか、SNSにアップされた投稿を店舗で確認します。

・本人が当日撮影した写真のみ有効です。過去の写真、ダウンロードの写真などは利用できません。

・参加は期間中お1人様1回のみとなります。

・桜の開花状況などの各種事情により、開催終了日が早まる場合があります。

・ボッシュ工場近くの上平桜農園は私有地です。地主から敷地に入っての撮影の許可をもらって

いますが、節度をもって撮影を行ってください。他の場所も公共の場なので同様にお願いします。

後援：一年中桜に出会える町よりい実行委員会、荒川グリーングリン

○門口寄居について

店主の馬場は、東京都板橋区で10年続けた日本酒専門の店を閉めて、2023年に寄居町に夫婦で移住。最も古い部分で築100年に近い古民家の一部を2年かけて改修し、「食と外遊び」をコンセプトとした「門口寄居」を2025年1月11日にオープンさせました。

「門口寄居」はランナー、サイクリスト、ハイカーが集う、シャワールーム付き昼飲みカフェです。

トレイルラン前に着替え、荷物預けができます。走り終わったらシャワーを浴びて、飲食スペースで地元食材を使った料理で一杯！ちょっと街を散策してから一杯やりたい方、走らない方、食事だけ、お茶だけ、近所で昼から飲みたい方も大歓迎です！

店名：門口寄居（かどぐちよりい）

所在地：埼玉県大里郡寄居町寄居962

代表：馬場吉成

オープン：2025年1月11日

電話：048-501-8139

メール：info@kadoguchi.info

URL：https://kadoguchi.info/

X、 Instagram：@kadoguchi_info