【リーガロイヤルホテル東京】あなたの“推し”がグラスで輝く「推し色カクテルフェア」

株式会社ロイヤルホテル リーガロイヤルホテル東京（東京都新宿区 総支配人 相坂 博）は、2026年5月1日（金）～6月30日（火）の期間中、「セラーバー」にて「推し色カクテルフェア」を開催いたします。「推し色カクテル」イメージ

「セラーバー」では、“推し色”をテーマにしたカクテルを愉しめる「推し色カクテルフェア」を開催いたします。

本フェアでは、飲んでおいしい、見て楽しい、撮って満足な“彩のエンターテインメント”として、9種類の個性豊かなカクテルをご用意。

特別な一杯とともに、自分だけの“推し活時間”をお愉しみください。

「セラーバー」

2026年5月1日（金）～6月30日（火） ※定休日：日・月曜日18：00～23：00（L.O.料理21：00、飲料22：00）

◇価格

各2,800円

◇内容

「エクラジョーネア」

レモンリキュールの軽やかな酸味とパイナップルジュースにフルーティーで華やかなシンガニを合わせた、黄金の光が照らす爽やかな一杯。

「エクラジョーネア」イメージ

「エクラモーヴ」

ジンのすっきりとした風味にレモンジュースの酸味を加え、スミレのリキュールを合わせた、フローラルな香りが優しく包み込む一杯。

「エクラモーヴ」イメージ

「エクラネージュ」

ヨーグルト、ピーチ、ミントのリキュールを合わせ、まろやかな甘さの中に若々しい酸味とクールな清涼感を感じる一杯。

「エクラネージュ」イメージ

「エクラアジュレア」

ペッパードウォッカのピリッとした辛味に、ライチ風味のすっきりとした甘さのリキュールを加えた、青の美が際立つスパイシーな一杯。

「エクラアジュレア」イメージ

「エクラソレア」

甘いマンゴーリキュールにシンガニの華やかな香りとさっぱりとしたオレンジを合わせた、南国の陽射しを思わせる陽気な雰囲気の一杯。

「エクラソレア」イメージ

「エクラヴェルタ」

メロンリキュールの甘さとブルーキュラソーの酸味が調和し、ウォッカで引き締めた奥行きのある味わいが、洗練された爽やかな余韻を残す一杯。

「エクラヴェルタ」イメージ

「エクラノワレア」

紅茶リキュールにパイナップルジュースとブラックパインを合わせた、上品な色合いにトロピカルな味わいのコントラストが光る一杯。

「エクラノワレア」イメージ

「エクラルージャ」

ローズリキュールにレッドベリーとバニラの香りが広がり、レモンの軽やかな酸味を加えた、甘酸っぱさと華やかさが調和する格調高い一杯。

「エクラルージャ」イメージ

「エクラロゼイア」

トロピカルなフルーツリキュールに桜の香りを重ね、柔らかな甘さの中にほのかに広がる華やかな余韻と香りの変化を楽しんでほしい一杯。

「エクラロゼイア」イメージ

※写真はイメージです。

※上記料金は消費税・サービス料を含みます。

※記載内容の期間・営業時間等は状況により変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

お客様からのお問い合わせ先

リーガロイヤルホテル東京「セラーバー」 TEL.03-5285-1121（代表）