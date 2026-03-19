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コスモスイニシア、協賛したサンカクシャにつながる若者との交流イベントに参加〜若者と参加者がひとつのチームとなる体験型プログラムを通じ、「人とひとが同じ時間を共有する」価値を実感〜
大和ハウスグループの株式会社コスモスイニシア（本社：東京都港区、社長：郄智 亮大朗）は、次世代への取り組み「Next Generation Challenge」の一環として、2026年3月1日(日)、若者の居場所づくりに取り組む特定非営利活動法人サンカクシャ主催のチャリティイベント「サンカクダンジョン〜繋がる力で未来を開け〜」に協賛企業として参加しました。
■ 取り組みの背景
当社は、ミッション『「Next GOOD」 お客さまへ。社会へ。一歩先の発想で、一歩先の価値を。」のもと、「住まう」「働く」「遊ぶ」の各領域において都市環境をプロデュースし、新しい価値の創出に取り組んでいます。また、中長期的なミッションの実現と持続的な企業成長を目指し、サステナビリティに関する重要課題(マテリアリティ)を策定しており、「次世代を担う若者や子どもが健やかに成長できる都市環境づくり」をその一つと位置づけています。この考えのもと、2023年度から開始した「Next Generation Challenge」では、当期純利益の2％程度を投資予算枠とし、次世代の健やかな成長に貢献するさまざまな取り組みを実施しています。
近年、若者の孤立や居場所の喪失は、社会全体で向き合うべき課題の一つとなっており、親や身近な大人を頼れず、一人で生きていかなければならない若者も少なくありません。安心して人と関わる機会を持てないことが、次の一歩を踏み出す妨げになっている状況を踏まえ、不動産事業を通じて「人の暮らし」や「居場所」をつくる企業として、建物や空間を提供するだけでなく、人が安心して過ごせる関係性やつながりにも目を向けることが、当社にできる社会への関わり方の一つではないかと考えました。
■ サンカクシャの活動への共感と今後について
サンカクシャは、15歳から25歳前後の、親や身近な大人を頼れず孤立してしまう若者に対し、「居場所」「仕事」「住まい」の三つを軸とした支援に取り組んでいます。当社はその活動に共感し、サンカクシャによる社内向け講演会の実施など、これまでも継続的な関わりを重ねてきました。「建物をつくること」だけでなく、「人が安心してすごせる居場所を支えること」も、当社の役割の一つであると捉え、今回の寄付やイベントを通じて得た学びを、今後の事業や人材育成にも活かしながら、引き続き社会課題に向き合う取り組みを実施してまいります。
■ 「若者支援」を超え、同じ時間を楽しむ体験型イベント
「サンカクダンジョン〜繋がる力で未来を開け〜」は、「若者支援」という枠組みを超え、若者と参加者ができる限り同じ目線で出会い、ただ楽しい時間を一緒に過ごすことを目的に企画された体験型イベントです。
当日は、サンカクシャにつながる若者と、当社従業員を含む参加者がひとつのチームとなり、謎解きやひらめき、運など、さまざまな要素が求められる試練に挑戦しました。
試練の詳細は当日まで明かされず、参加者同士が声をかけ合い、協力しなければ乗り越えられない設計となっており、「チームワーク」が何より重要な要素となりました。
＜イベント概要＞
https://digitalpr.jp/table_img/2493/130880/130880_web_1.png
■ 当日の様子と参加者の反応
当日は約40名が参加し、立場や年齢を意識することなく、自然な会話や笑顔が生まれました。若者・大人・子どもが同じチームとして課題に向き合う中で、会場全体に一体感が生まれ、「人と関わること」「同じ時間を共有すること」の価値を実感する場となりました。
「若者にまつわる社会課題に関心はあったが、何ができるか分からなかった」「まずは気軽に話してみたかった」といった参加者にとっても、社会との関わり方を考えるきっかけになる時間となりました。
| サンカクシャについて | https://www.sankakusha.or.jp
サンカクシャは、親や身近な大人を頼れない若者を対象に、安心して過ごせる住まいや居場所の提供と、生活・就労に向けた伴走支援を行うNPO法人です。一人ひとりの背景や想いに寄り添い、孤立を防ぎながら、社会とゆるやかにつながる機会を創出し、自立への一歩を共に支えています。若者支援を推進し、こども家庭庁への政策提言や経済同友会との共催イベントなど、社会課題解決に向けた活動を展開しています。
| コスモスイニシアについて | https://www.cigr.co.jp/
コスモスイニシアは、新築マンション・一戸建、リノベーションマンションなどの住まいを提供するレジデンシャル事業、投資用・事業用不動産の開発・仲介・賃貸管理などを行うソリューション事業、ファミリー・グループでの中長期滞在に対応するアパートメントホテルなどの開発・運営を行う宿泊事業を展開しています。社会の変化とニーズの多様化とともに事業領域を拡大し、都市環境をプロデュースする企業へと進化を続けています。
私たちは、ミッション『「Next GOOD」 お客さまへ。社会へ。⼀歩先の発想で、⼀歩先の価値を。』 の実現に向けて全ての経営活動において共通価値の創造を実践していきます。これからも、期待を超える安心や喜びをもたらす価値を追求し、商品・サービスの提供を通じて社会課題を解決するため、より多くの「Next GOOD」を、お客さま、社会と共に創ってまいります。
コスモスイニシアのオウンドメディア「COSMOStyle（コスモスタイル）」
https://www.cigr.co.jp/cosmostyle/
本件に関するお問合わせ先
株式会社コスモスイニシア 経営企画部 総合企画課 三木・奥村・根岸
TEL：03-5444-3210 MAIL: box-gr-sen@ci.cigr.co.jp
関連リンク
コスモスイニシア ニュースリリースページ
https://www.cigr.co.jp/newsrelease/2026/03/ngc_sankakusha/
■ 取り組みの背景
当社は、ミッション『「Next GOOD」 お客さまへ。社会へ。一歩先の発想で、一歩先の価値を。」のもと、「住まう」「働く」「遊ぶ」の各領域において都市環境をプロデュースし、新しい価値の創出に取り組んでいます。また、中長期的なミッションの実現と持続的な企業成長を目指し、サステナビリティに関する重要課題(マテリアリティ)を策定しており、「次世代を担う若者や子どもが健やかに成長できる都市環境づくり」をその一つと位置づけています。この考えのもと、2023年度から開始した「Next Generation Challenge」では、当期純利益の2％程度を投資予算枠とし、次世代の健やかな成長に貢献するさまざまな取り組みを実施しています。
近年、若者の孤立や居場所の喪失は、社会全体で向き合うべき課題の一つとなっており、親や身近な大人を頼れず、一人で生きていかなければならない若者も少なくありません。安心して人と関わる機会を持てないことが、次の一歩を踏み出す妨げになっている状況を踏まえ、不動産事業を通じて「人の暮らし」や「居場所」をつくる企業として、建物や空間を提供するだけでなく、人が安心して過ごせる関係性やつながりにも目を向けることが、当社にできる社会への関わり方の一つではないかと考えました。
■ サンカクシャの活動への共感と今後について
サンカクシャは、15歳から25歳前後の、親や身近な大人を頼れず孤立してしまう若者に対し、「居場所」「仕事」「住まい」の三つを軸とした支援に取り組んでいます。当社はその活動に共感し、サンカクシャによる社内向け講演会の実施など、これまでも継続的な関わりを重ねてきました。「建物をつくること」だけでなく、「人が安心してすごせる居場所を支えること」も、当社の役割の一つであると捉え、今回の寄付やイベントを通じて得た学びを、今後の事業や人材育成にも活かしながら、引き続き社会課題に向き合う取り組みを実施してまいります。
■ 「若者支援」を超え、同じ時間を楽しむ体験型イベント
「サンカクダンジョン〜繋がる力で未来を開け〜」は、「若者支援」という枠組みを超え、若者と参加者ができる限り同じ目線で出会い、ただ楽しい時間を一緒に過ごすことを目的に企画された体験型イベントです。
当日は、サンカクシャにつながる若者と、当社従業員を含む参加者がひとつのチームとなり、謎解きやひらめき、運など、さまざまな要素が求められる試練に挑戦しました。
試練の詳細は当日まで明かされず、参加者同士が声をかけ合い、協力しなければ乗り越えられない設計となっており、「チームワーク」が何より重要な要素となりました。
＜イベント概要＞
https://digitalpr.jp/table_img/2493/130880/130880_web_1.png
■ 当日の様子と参加者の反応
当日は約40名が参加し、立場や年齢を意識することなく、自然な会話や笑顔が生まれました。若者・大人・子どもが同じチームとして課題に向き合う中で、会場全体に一体感が生まれ、「人と関わること」「同じ時間を共有すること」の価値を実感する場となりました。
「若者にまつわる社会課題に関心はあったが、何ができるか分からなかった」「まずは気軽に話してみたかった」といった参加者にとっても、社会との関わり方を考えるきっかけになる時間となりました。
「誰よりも高いタワーをつくれ」「誰よりも飛ぶ飛行機をつくれ」など、計6種の試練に挑戦する様子
| サンカクシャについて | https://www.sankakusha.or.jp
サンカクシャは、親や身近な大人を頼れない若者を対象に、安心して過ごせる住まいや居場所の提供と、生活・就労に向けた伴走支援を行うNPO法人です。一人ひとりの背景や想いに寄り添い、孤立を防ぎながら、社会とゆるやかにつながる機会を創出し、自立への一歩を共に支えています。若者支援を推進し、こども家庭庁への政策提言や経済同友会との共催イベントなど、社会課題解決に向けた活動を展開しています。
| コスモスイニシアについて | https://www.cigr.co.jp/
コスモスイニシアは、新築マンション・一戸建、リノベーションマンションなどの住まいを提供するレジデンシャル事業、投資用・事業用不動産の開発・仲介・賃貸管理などを行うソリューション事業、ファミリー・グループでの中長期滞在に対応するアパートメントホテルなどの開発・運営を行う宿泊事業を展開しています。社会の変化とニーズの多様化とともに事業領域を拡大し、都市環境をプロデュースする企業へと進化を続けています。
私たちは、ミッション『「Next GOOD」 お客さまへ。社会へ。⼀歩先の発想で、⼀歩先の価値を。』 の実現に向けて全ての経営活動において共通価値の創造を実践していきます。これからも、期待を超える安心や喜びをもたらす価値を追求し、商品・サービスの提供を通じて社会課題を解決するため、より多くの「Next GOOD」を、お客さま、社会と共に創ってまいります。
コスモスイニシアのオウンドメディア「COSMOStyle（コスモスタイル）」
https://www.cigr.co.jp/cosmostyle/
以 上
本件に関するお問合わせ先
株式会社コスモスイニシア 経営企画部 総合企画課 三木・奥村・根岸
TEL：03-5444-3210 MAIL: box-gr-sen@ci.cigr.co.jp
関連リンク
コスモスイニシア ニュースリリースページ
https://www.cigr.co.jp/newsrelease/2026/03/ngc_sankakusha/