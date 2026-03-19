コスモスイニシア、協賛したサンカクシャにつながる若者との交流イベントに参加〜若者と参加者がひとつのチームとなる体験型プログラムを通じ、「人とひとが同じ時間を共有する」価値を実感〜

コスモスイニシア、協賛したサンカクシャにつながる若者との交流イベントに参加〜若者と参加者がひとつのチームとなる体験型プログラムを通じ、「人とひとが同じ時間を共有する」価値を実感〜