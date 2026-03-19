【ビッグボーイ】看板メニュー“大俵ハンバーグ”の新たな楽しみ方をご提案！ビッグボーイ「春夏グランドメニュー」スタート！

株式会社ゼンショーホールディングス 株式会社ビッグボーイジャパン（代表取締役社長：平山 賢太郎 本社：東京都港区）が展開するファミリーレストラン「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」では、3月26日（木）に「春夏グランドメニュー」を導入します。

今回のグランドメニューには、大俵ハンバーグを鬼おろしとポン酢でさっぱりとお召し上がりいただける「鬼おろし大俵ハンバーグ」や、ジューシーなハンバーグと旨みたっぷりのホタテグリルを一緒に楽しめる「大俵ハンバーグ＆ホタテグリル」などが登場します。また、サイドメニューには「マッケンチーズ」をはじめとする新商品3品が加わり、フライドポテトは3サイズ展開でより手軽にお楽しみいただけます。

ぜひこの機会にお近くの「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」で、「春夏グランドメニュー」をお楽しみください。

★改定ポイント★

１.看板メニュー“大俵ハンバーグ”の新たな楽しみ方をご提案！

２.手ごねハンバーグと濃厚なチーズソースを一緒に楽しめる商品が登場

３.サイドメニューのラインアップやサイズバリエーションを拡充

４.付け合わせのポテトが「ベイクドポテト」に変更可能に！

「直火焼き野菜」は食感や彩りを楽しめる野菜にリニューアル！

ポイント１. 看板メニュー“大俵ハンバーグ”の新たな楽しみ方をご提案！

大俵ハンバーグ＆ホタテグリル

粗挽きのビーフを100％使用したジューシーな“大俵ハンバーグ”と、北海道産のホタテを一緒にご堪能いただける一品です。ホタテはバター醤油で香ばしく焼き上げ、濃厚な旨みとプリプリとした食感を楽しめるように仕上げています。肉と魚介のどちらも楽しめる満足感のあるメニューです。

鬼おろし大俵ハンバーグ

大根おろしや大葉、ポン酢でさっぱり楽しめる「おろし大俵ハンバーグ」をブラッシュアップ。大根おろしは鬼おろしに、大葉は風味が立つよう刻み仕様に変更しているため、ジューシーなハンバーグをよりさっぱりとお召し上がりいただけます。鬼おろしならではのシャキシャキ、ザクザク食感もお楽しみください。

★選べる3サイズ★

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/97263/table/957_1_20c5e6cbfbf4c8dbfccb83ecc1b89111.jpg?v=202603190251 ]

※価格は全て税込です。※写真の大俵ハンバーグは200gです。

※「鬼おろし大俵ハンバーグ」の鬼おろしとポン酢は別皿でご提供します。

ポイント２. 手ごねハンバーグと濃厚なチーズソースを一緒に楽しめる商品が登場

※チーズソースは別添えでご提供します。

４種チーズソースの手ごねハンバーグ 150g

990円（税込1,089円）

ふっくらジューシーな手ごねハンバーグに、とろけるチーズソースをお客様ご自身でたっぷりとかけてお召し上がりいただく、ボリューム満点の商品です。4種のチーズ（モントレージャック、ペッパージャック、チェダーチーズ、ブルーチーズ）をブレンドした濃厚なチーズソースが、ハンバーグにコクと旨みをプラスします。チーズソースは従来より35%増量しているため、やみつきになる味わいを存分にご堪能いただけます。

ポイント３. サイドメニューのラインアップやサイズバリエーションを拡充！

マッケンチーズ

250円（税込275円）

茹でたマカロニに4種のチーズを使用したチーズソースを絡め、オーブンで焼き上げました。アメリカの定番料理「マカロニ＆チーズ」をイメージしており、濃厚でクリーミーな味わいをお楽しみいただけます。

マッケンチリチーズ

350円（税込385円）

マッケンチーズに特製のチリコンカンソースを合わせた、濃厚でピリ辛な味わいがクセになる一皿です。とろ～りとしたチーズの口当たりや、ごろっとした豆の食感もポイントです。

アンチョビポテト

外はカリカリ、中はホクホクのフライドポテトに、アンチョビの濃厚な旨みとガーリックの香りをプラスした新商品が登場。やみつきになる味わいで思わず手が止まらなくなること間違いなしです！シーンやお好みに合わせて、S・M・Lの3サイズからお選びいただけます。

★選べる3サイズ★

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/97263/table/957_2_8ce72543484cfba0039ab5ff109ba46b.jpg?v=202603190251 ]

※価格は全て税込です。※写真はSサイズです。

※フライドポテトもS・M・Lの3サイズからお選びいただけます。

ポイント４. 付け合わせのポテトが「ベイクドポテト」に変更可能に！

「直火焼き野菜」は食感や彩りを楽しめる野菜にリニューアル！

ベイクドポテト

鉄板メニューの付け合わせのポテトをプラス176円（税込）で「ベイクドポテト」に変更できるようになります。アメリカ・アイダホ産のふわっと柔らかな食感が特長のポテトに、バターをのせて焼き上げました。香ばしくホクホク食感のポテトはそのままお召し上がりいただくのはもちろん、ハンバーグなどのソースに絡めていただくのもおすすめです。

直火焼き野菜

鉄板メニューの付け合わせをプラス209円（税込）で変更できる「直火焼き野菜」が、ズッキーニ、ヤングコーン、赤パプリカなど、食感や彩りを楽しめる野菜にリニューアルしました。直火で香ばしく焼き上げた野菜の素材本来の味をご堪能いただいたり、ハンバーグなどのソースにディップしていただいたりと、お好きなスタイルでお楽しみいただけます。

※ 167店舗で販売予定です。（3月19日時点）

※ ビッグボーイダイニング早稲田店では内容が異なります。