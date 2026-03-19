平凡な主婦が貯金ゼロから6年半で資産2000万円を達成した、ウソみたいなホントの話。SNS総フォロワー20万人のインフルエンサー・あにかさん初の著書が3月19日に発売！





投資で一発当てなくても、我慢だらけの節約を続けなくても大丈夫特別なスキルのないワーママでも、資産2000万円を貯められました

2025年voicy of the yearマネー部門入賞。

SNSフォロワー計20万人のインフルエンサー・あにかさん初の著書。



もともと浪費家で、我慢が苦手、家計簿は続かない…。

夫婦の手取りは月45万円。



ズボラ主婦が、子ども2人を育てながら、資産ゼロから3年9か月で1000万円、6年半で2000万円貯めた、具体的な節約テクニックを1冊に。2000万円貯めたプロセスを包み隠さずお伝えします！



大切なのは「種まき期」「全力水やり期」「発芽期」「開花期」の4つのステップ。



●固定費の減らし方

●絶対マイナスを出さない家計管理

●子どものお金のかけどころ

●お金を貯めるために、やめた家事

●外食、旅行を安く楽しむ裏ワザ

●自分に合った副業の見つけ方

など、すぐに役立つ情報満載！



家計管理に役立つ、あにかさんオリジナルテンプレートのダウンロードつき。



株式会社扶桑社〈目次〉

【第１章】お金が貯まる4つのステップ

種まき期、全力水やり期、発芽期、開花期の4つのステップで、2000万円貯まる！

【第２章】やりくり費を減らす工夫

やりたいことはあきらめず、ストレスはためずにお金を貯める！

【第３章】時間を育てるラク家事

自分じゃなくてもできる家事はリストラして、積極的に時間の余白をつくる

【著者プロフィール】

あにか

1984年、高知県生まれ。家計の最適家。平凡な主婦が貯金ゼロから6年半で資産2000万円を達成した具体的な資産形成テクニックと家事をラクにするライフハックをSNS で発信中。音声メディアVoicy「お金と時間を育むラジオ。」リスナー1.2 万人。2025 Voicyof the year 受賞。SNS 総フォロワー20万人。



■Voicy「お金と時間を育むラジオ。」

https://voicy.jp/channel/2746

■Instagram

https://www.instagram.com/anica_1626/

【書誌情報】

タイトル：『ズボラ主婦でも6年半で2000万円貯まりました！ 夫婦手取り月45万の4人家族が実践した 時間もお金も育てる暮らし方』

定価：1650円（税込み）

発行：扶桑社

発売日：2026年3月19日（木）

ISBN：978-4594102456

■Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/459410245X

■楽天ブックス

https://books.rakuten.co.jp/rb/18522580/

◆著者取材・記事化など本書に関するお問い合わせ

株式会社扶桑社 宣伝PR宛

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