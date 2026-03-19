【オリエンタルホテル広島】～開業20周年記念企画　第3弾～　瀬戸内グルメ×夜景×ビール「ひろしまビアホール2026」開催

株式会社ホテルマネージメントジャパン

オリエンタルホテル広島（所在地：広島県広島市中区田中町6-10 総支配人：上野 裕二）では、これまでのご愛顧への感謝を込めた記念企画第3弾として、「ひろしまビアホール2026」を前半・後半の2期に分け、それぞれ異なる会場と料理内容で開催いたします。

前半は1階レストラン＆バー「ニューヨークカフェ」にて、広島や瀬戸内の食材を取り入れた料理を楽しめる「ひろしま瀬戸内ビアホール2026」を開催。後半は23階宴会場「ムーングロー」に会場を移し、広島の夜景を眺めながら楽しむ 「ひろしま天空ビアホール2026」 を開催予定。後半の料理内容やテーマの詳細は後日発表いたします。

【前半】ひろしま瀬戸内ビアホール2026 開催期間：2026年5月13日（水）～7月9日（木）

前半の注目は、シェフのライブクッキングサービスとして昨年大好評の“夏こそ食べたくなる”おすすめ２種の贅沢鍋です。「国産牛ロースの広島県産あごだし鍋」と「瀬戸内産真鯛のトムヤムクン鍋」をご用意し、瀬戸内の恵みを取り入れた味わいをお楽しみいただけます。また、ビール以外のお飲み物にも合うようなメニューとして「蝦夷アワビの殻焼き カッペリーニ・ジェノベーゼ」、「赤魚のポワレ 県産じゃがいものマッシュポテト焼き 瀬戸田産レモンの香り」、肉汁あふれる「自家製スペアリブ」、やみつき必至「ムール貝と県産野菜のアンチョビアヒージョ」など15種類以上の料理が並びます。会場となるレストラン＆バー「ニューヨークカフェ」は、シックなモノトーンを基調に赤をアクセントとした空間で、ニューヨークの街並みを描いた壁画が印象的なレストランです。

【国産牛ロースの広島県産あごだし鍋】広島県産のあごだしの上品な香りと、国産牛ロースの旨みが調和した鍋料理。あごだしのやさしい風味が肉の甘みを引き立て、深みのある味わいをお楽しみいただけます。【瀬戸内産真鯛のトムヤムクン鍋】瀬戸内海で獲れた真鯛を、爽やかな酸味と辛味が特徴のトムヤムクン仕立ての出汁で味わう鍋料理。真鯛の甘みとスパイシーな風味の組み合わせが食欲をそそります。オリジナルハンバーグ蝦夷アワビの殻焼き カッペリーニ・ジェノベーゼ赤魚のポワレ 県産じゃがいものマッシュポテト焼き 瀬戸田産レモンの香りフルーツ盛り合わせとデザート盛り合わせ

◆メニュー例（食べ放題）

夏のオードブル ヴァリエプレート（お一人様一皿）オリジナルトラウトサーモン・県産食材の肴・県産野菜ピクルス／赤海老のカルパッチョ 県産野菜とともに／蝦夷アワビの殻焼き カッペリーニ・ジェノベーゼ／スペイン産生ハムとチーズのルーレ 香味野菜ソース／広島県産野菜のサラダバー３種のドレッシングで／ムール貝と県産野菜 アンチョビアヒージョ／赤魚のポワレ 県産じゃがいものマッシュポテト焼き 瀬戸田産レモンの香り／オリジナルハンバーグ／若鶏の衣焼き 県産野菜のサルサソース／自家製スペアリブ／バケットのチーズ焼き／神戸ハイカレー サフランライス添え／安芸津ポテトの肉じゃが風／フルーツ盛り合わせとデザート盛り合わせ

※ご利用人数が20名様以下などご利用状況に応じて、テーブルまでお届けする「オーダーバイキング」形式にてご提供する場合もございます。

～ひろしま瀬戸内ビアホール2026～ 概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/16207/table/1988_1_4fec648c7cfbdf07ed7e20845fc644f5.jpg?v=202603191251 ]

◆ドリンク（飲み放題） ※前半・後半共通

・アサヒ生ビールマルエフ 360ｍｌジョッキ

・アサヒ生ビールマルエフ黒生 330ｍｌ黒生専用タンブラー

・樽ハイ倶楽部（シロップレモン・巨峰・桃・梅・ゆず）

・樽詰めハイボール

・赤ワイン・白ワイン

・焼酎（芋・麦）

・ウイスキー水割・お湯割り

・梅酒

・ノンアルコールビールドライゼロ

・アップル・オレンジ・ウーロン・炭酸水

【後半】ひろしま天空ビアホール20262026年7月10日（金）～9月30日（水）

後半は、23階からの開放的な眺望ときらめく夏の夜景をお楽しみいただくビアホールとして開催いたします。メニュー内容やテーマは後日発表いたします。

～ひろしま天空ビアホール2026～ 概要

23階からの眺望[表2: https://prtimes.jp/data/corp/16207/table/1988_2_37e145c9f789dfc777b8a65ef99b90ef.jpg?v=202603191251 ]

20周年特別キャンペーン

１.LINE公式アカウントを友達登録いただき、前半の「ひろしま瀬戸内ビアホール2026」にご来店で、スタンプ1個付与、さらに「ひろしま天空ビアホール2026」10％OFFご優待クーポンをもれなくプレゼント

２.LINE公式アカウントを友達登録いただいた方の中から抽選で200名に「ひろしま天空ビアホール2026」20％OFF特別ご優待クーポンをプレゼント

３.LINE公式アカウントを友達登録いただき、「ひろしま瀬戸内ビアホール2026」「ひろしま天空ビアホール2026」2つをご利用いただいた方の中から抽選で「ご宿泊券」や「お食事券」「スイーツ」などを20名様にプレゼント

【お客様からのご予約・お問合せ先】[表3: https://prtimes.jp/data/corp/16207/table/1988_3_4978a80cb0e97030bf67efcc340a60df.jpg?v=202603191251 ]

公式サイト：https://www.oriental-hiroshima.com/news/9282/

ビアホールディナー付き宿泊プラン

[期間] 2026年5月13日(水)～9月30日(水) ※日曜を除く

[料金] (夕朝食付)２名１室28,570円～ 1名1室17,660 円～

※税金・サービス料込み。宿泊税別。

宿泊プランに関するお客様からのご予約・お問合せ先

TEL 0570-051-153 ホテルコード[30]（10:00～18:00）

予約URL(https://reservations.oriental-hotels.com/booking/result?code=a3a2ab4b5f228e05f825a7c32300fa5b&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=16109304)

■オリエンタルホテル広島 開業20周年記念ロゴについて

三本の線は、「三矢の訓」に着想を得ており、団結・協力・結束の精神を象徴しています。組み合う「２」と「０」の形状には、これまで築いてきた“つながり”や“ご縁”への感謝の想いを込めました。さらに、その流れが未来へと続いていくように構成することでこれからも続く関係性と明日への希望を表現しています。

■オリエンタルホテル広島

都心を東西に貫く平和大通り沿い、平和都市”広島”の市街地にシンボリックに佇むホテル。館内はアーティスティックな雰囲気に包まれた、非日常を存分に感じていただける上質感漂う空間が広がり、3つのフロアで構成された客室は全て15平方メートル 以上の大きさでシンプルモダンなインテリアと肌に優しいアメニティにこだわりました。レストラン2店舗、最大300名様までご利用いただける大宴会場も完備しています。

-公式サイト：https://www.oriental-hiroshima.com

-Facebook：https://www.facebook.com/OrientalHiroshima

-Instagram：https://www.instagram.com/orientalhotel_hiroshima/

■オリエンタルホテルズ＆リゾーツとは

オリエンタルホテルズ＆リゾーツは、株式会社ホテルマネージメントジャパンが運営するホテルチェーンブランドです。 “独自性のある滞在体験の提供”と、ホテルそのものが“エリアを巻き込んだデスティネーションとなること”を目指し、「オリエンタルホテル」や「ホテル オリエンタル エクスプレス」など国内17ホテル（総客室数4,617室）を展開しています。入会金・年会費無料の独自メンバーシップ「CLUB ORIENTAL（クラブオリエンタル）」では、魅力的な特典や会員限定プランをご利用いただけます。

-ホームページ：https://www.oriental-hotels.com

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-Instagram：https://www.instagram.com/oriental_hotelsandresorts

-YouTube：https://www.youtube.com/@orientalhotelsandresorts

-X：https://twitter.com/Oriental_HR

-CLUB ORIENTAL: https://www.oriental-hotels.com/club-oriental/

■株式会社ホテルマネージメントジャパン会社概要

株式会社ホテルマネージメントジャパンは、国内26ホテル（総客室数8,831室）を展開するホテル運営会社です。グループホテル総従業員数は3,970名。独自ブランドである「オリエンタルホテル」と「ホテル オリエンタル エクスプレス」に加え、「ヒルトン」、「シェラトン」、「ホテルニッコー」など多様なホテル経営および運営を行っています。（2026年3月現在）

https://www.oriental-hotels.com/hotellist/