第5回整備事業者アワード2026（主催：日刊自動車新聞社）の受賞事業者が決定しました！

株式会社日刊自動車新聞社

株式会社日刊自動車新聞社（花井真紀子代表取締役社長、東京都港区）は、「第5回整備事業者アワード2026」の受賞事業者を発表しました。5回目となる今回は「イノベーション領域」「経営改善領域」「社会貢献領域」の各分野に55社のエントリーがありました。7人の外部審査委員による厳正な審査により、部門賞8事業者と審査委員特別賞2事業者の計10事業者が選ばれました。部門賞を受賞した事業者から選出される「日刊自動車新聞社大賞」は、4月20日（月）にホテルインターコンチネンタル東京ベイ（東京都港区）で開催する表彰式で発表します。

【イノベーション領域】

ブランディング賞 ／青木自動車販売整備株式会社（埼玉県加須市）

DX（デジタルトランスフォーメーション）賞／太陽自動車株式会社（群馬県太田市）

【経営改善領域】

業務効率化賞／いづみ自動車株式会社（千葉県市原市）

ES（従業員満足）向上賞／山本ヂーゼル工業株式会社（静岡県富士宮市）

専門性強化賞／有限会社工藤自動車（北九州市八幡東区）

【社会貢献領域】

地域貢献賞／赤碕ダイハツ有限会社（鳥取県琴浦町）

ウェルネス賞／株式会社旭モータース（愛知県半田市）

ダイバーシティ賞 ／株式会社Aizawa Corporation（株式会社Auto.M‘s、群馬県伊勢崎市）

【審査委員特別賞】

株式会社Seibii（東京都港区）

市来塾オートクラフト会（鹿児島県霧島市）

【表彰式】

日時：2026年4月20日（月）16:00～

場所：ホテルインターコンチネンタル東京ベイ（東京都港区）

※取材をご希望のメディアの方は整備事業者アワード事務局へお問合せください。

【整備事業者アワードについて】

整備事業者アワードは、市場環境の変化を前提とした先見性のある経営手法や取り組み、継続的な地域支援など社会貢献に取り組む自動車整備事業者に着目し、今後の自動車整備業の手本となり得る事例として表彰する制度です。

【日刊自動車新聞社について】

日刊自動車新聞社（ https://www.netdenjd.com/ ）は、1929年2月に「日刊自動車新聞」を創刊以来、自動車産業の発展を見つめ続けてきました。私たちは自動車産業の専門紙として、読者の皆さまにとって有益な情報を提供していくことが使命と考えています。本社と全国の支社・支局のネットワークで開発、生産から自動車ディーラーをはじめとする流通まで幅広く取材し、自動車産業の今を発信します。

【取材・リリースについてのお問い合わせ】

株式会社 日刊自動車新聞社 整備事業者アワード事務局

TEL：03-5777-2621

E-mail：seibiaward2@njd.jp