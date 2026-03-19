≪こどもっちパーク≫名古屋なかがわ店2026年3月19日OPEN！

株式会社F.K.Solutions

株式会社F.K.Solutions（本社：石川県野々市市、代表取締役：岡田 浩幸）は、株式会社 新和建設（本社：愛知県北名古屋市、代表取締役 吉村浩人）との業務提携により、2026年3月19日(木)に愛知県名古屋市中川区のヨシヅヤ太平通り店2階に『こどもっちパーク 名古屋なかがわ店』をオープンいたします。

本施設は愛知県内で7店舗目の出店となり、株式会社 新和建設で住宅を建てると、こどもっちパークがお得に利用できる新たなサービスの導入を開始いたします。

こどもっちパーク名古屋なかがわ店

【業務提携出店による新サービス】

2026年3月19日(木)より、新和建設で住宅を建てた施主様のお子様が、9歳になるまで全国のこどもっちパークを無料でご利用いただけるようになります。

なお、これまでに新和建設で住宅を建てられた施主様、一定金額以上のリフォーム工事、同条件で本サービスをご利用いただけます。

※契約時より、こどもっちパークのサブスク会員としてのご利用が可能となります。

東海エリアの木材を多く活用したオリジナル遊具

【株式会社新和建設 概要】

昭和44年の創業以来、住宅一筋に東海地方で7000棟以上を施工。

https://www.sinwanet.co.jp/(https://www.sinwanet.co.jp/)

自然素材でつくる個性豊かな木の家。新和建設は地元の工務店では不安を感じる「保証・アフターメンテナンス体制」や大手ハウスメーカーの「コストパフォーマンス」「間取りの自由性」の心配をすべて解決し、お客様が住み心地よく安心して暮らすことができる家づくりをしています。

100年は安心して住んでいただける家づくりが新和建設のモットー。

その理念は「日常のまんなかに、ここちのいい公園」を目指す〈こどもっちパーク〉と重なり、支援に至った。

株式会社 新和建設

【こどもっちパーク概要】

こどもっちパークとは、”日常のまんなかに、ここちのいい公園”をコンセプトにした屋内公園です。2022年7月に石川県野々市市に初出店し、開店から約3年8ヶ月が経過した現在、会員登録総数60万人を超えました。こどもっちパークは、下記コンセプトのとおり全国の子育て世代・こどもたちのために、事業を展開しております。

≪コンセプト≫

私たちは、「日常のまんなかに、ここちのいい公園」をめざしています。非日常を味わうアミューズメント施設でもなく、たくさんの事を教えてくれる教育の場でもないんです。

もっと言うと、お休みの日に予定を立てて行くところでもない、おしゃれして行くところでもない。

意外にありそうでない、こどもや、子育て世代にとって、居心地の好い公園。

安心・安全は当たり前。こどもたちが自然と来たくなる。

子育て世代が少しだけ子育てに一息ついて「ここならいいよね」、そんな居心地の好い空間をつくりたいんです。

子育て世代が、「自分のために、こどものために」過ごせる場所。こんな日常を、日本中のこどもや、子育て世代へ

≪店舗所在地≫

石川県野々市市｜石川県金沢市｜愛知県一宮市｜広島県福山市｜東京都稲城市｜滋賀県栗東市｜埼玉県本庄市｜愛知県名古屋市港区｜兵庫県神戸市｜岐阜県多治見市｜愛知県稲沢市｜愛知県春日井市｜愛知県岡崎市｜愛知県知立市｜愛知県名古屋市中川区

2026年は名古屋なかがわ店でのオープンを皮切りに、関東エリア5店舗を含む、合計8店舗の出店を予定しています。今後の展開にご期待ください。

こどもっちパーク名古屋なかがわ店

【業務提携企業募集について】

株式会社F.K.Solutionsでは、こどもたちの遊び場の確保、育児に頑張るママパパ達の憩いの場。そして、今後の事業拡大および地域活性化への貢献を目的に、全国でのこどもっちパークの出店を積極的に推進しております。

地域に根ざした価値創出にご賛同いただけるデベロッパー様・企業様との提携を広く募集しております。

新たな施設展開を通じて、共に地域に新しい価値を創出いただけるパートナー様からのご連絡をお待ちしております。

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【こどもっちパーク名古屋なかがわ店 施設概要】

施設名 ： こどもっちパーク名古屋なかがわ店

店舗住所 ： 〒454-0842 愛知県名古屋市中川区宮脇町２丁目１１ ヨシヅヤ 太平通り店 2階

営業時間 : 10:00～18:00 （定休日：第三木曜日）

駐車場 : 600台 （無料）

【運営会社概要】

商号：株式会社F.K.Solutions

代表者：代表取締役 岡田 浩幸

営業所所在地： 〒921-8835 石川県野々市市上林3丁目66-1

設立：2006年8月

事業内容：こども向け施設運営、輸入卸売業

資本金：1000万円

株式会社F.K.Solutions 公式webサイト：https://www.fk-solutions.co.jp/(https://www.fk-solutions.co.jp/)

こどもっちパーク 公式webサイト：https://kodomocchi-park.com/(https://kodomocchi-park.com/)

こどもっちパーク 行政・企業向けWebサイト：https://cozyparklab.jp(https://cozyparklab.jp)

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社F.K.Solutions パーク事業部

〒921-8835 石川県野々市市上林3-66-1

問い合わせフォーム：https://www.fk-solutions.co.jp/contact(https://www.fk-solutions.co.jp/contact)

TEL : 076-255-7344（代表）

受付時間 平日 9：00～18：00