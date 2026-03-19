〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉『EXTRA Collection』第二弾をローンチ。親子で楽しめる〈トミカ〉別注のアパレル・雑貨など全9型を3月27日（金）に発売。

株式会社ビームス

スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役最高経営責任者［CEO］：森井久恵）は、株式会社ビームス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：設楽洋）とともに、2025年9月からスタートした、コーヒーのカルチャーとファッションを融合させた新しいライフスタイルプロジェクト『STARBUCKS STAND by BEAMS（スターバックス スタンド バイ ビームス）』からEXTRA Collection（エクストラ コレクション）の第二弾が登場します。

本プロジェクトのコンセプトである“ビームスが考える、スターバックスのある新しいライフスタイル”を、特別なアングルから多角的に表現するコレクションである『EXTRA Collection』。

第2弾となる今回は、日本を代表するダイキャスト製ミニカー〈トミカ〉（発売元：株式会社タカラトミー）との別注アイテムが登場。おなじみのミニカーに加え、親子でリンクコーディネートが楽しめるTシャツやバッグなど別注アイテム全9型を3月27日（金）「ビームス ライフ 横浜」「スターバックス スタンド バイ ビームス 原宿 ポップアップストア」「ビームス 京都」および「スターバックス公式オンラインストア」にて発売いたします。

本コレクションアイテムは、特別にデザインされた「オリジナルトラック」が主役。実際にビームスの物流で活躍する「三菱ふそう キャンター」をベースに、スターバックスのサイレンロゴを配した特別仕様のミニカーに加え、その世界観をファッションに落とし込んだアパレル・雑貨を展開します 。

アパレルは、大人用（S～XLのユニセックス）とキッズ用（100/110/120cm）をご用意し、親子でのリンクコーディネートをお楽しみいただけます。

BOY&GIRL（Height 109cm）：110cm着用MEN（Height 173cm）：L着用WOMEN（Height 165cm）：XS着用

また、これまで「ビームス ライフ 横浜」と「スターバックス公式オンラインストア」を中心に展開してきた本プロジェクト。この度、多くの反響にお応えし、さらにエリアを拡大してポップアップストアを開催いたします。

3月27日（金）より、新たに「スターバックス スタンド バイ ビームス 原宿 ポップアップストア」「ビームス 京都」の2拠点にて実施。会場では、注目の〈トミカ〉別注アイテムの発売に加え 、これまでに発表された『CORE』『EXTRA』『SEASONAL』の全3コレクションが一堂に集結します。

コーヒーのある心地よい時間を、ファッションを通じてもっと自由に、もっとクリエイティブに。実際にアイテムをお手に取っていただける貴重な機会に、新しいライフスタイルをぜひ体感してください。

＜商品詳細＞ ※表示価格は税込の総額表示となります。

〈トミカ for STARBUCKS STAND by BEAMS〉 / トミカ（ミニカー）

Color：GREEN

Size：ONESIZE

Price：\1,320(inc.tax)

ダイキャスト製ミニカー〈トミカ〉とコラボレーションした〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉特別モデル。ビームスの物流トラック（ビームス号）でも実際に使用されている車種のひとつ「三菱ふそう キャンター」の全面をグリーンにし、荷台の左右の側面にそれぞれ〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉ロゴとサイレンロゴをあしらったコラボレーション限定のデザインを施しています。

〈トミカ for STARBUCKS STAND by BEAMS〉 / トミカ トラックプリントTシャツ A・キッズ Tシャツ A

Color：WHITE, GREEN

Size：S, M, L, XL / 100, 110, 120cm（キッズサイズ）

Price：\9,900(inc.tax)、\6,600（inc.tax）

トラックプリントTシャツ AトラックプリントTシャツ Aキッズ Tシャツ Aキッズ Tシャツ AトラックプリントTシャツ AトラックプリントTシャツ Aキッズ Tシャツ Aキッズ Tシャツ A

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉の定番Tシャツをベースに、トラックのプリントを施し〈トミカ〉らしい遊び心を表現しています。バックプリントには、〈トミカ〉のトラックをさまざまなアングルから描いたグラフィックを使用。裾にアイコンとなるオリジナル合皮ピスネームでアクセントを入れています。肩幅と身幅にゆとりを持たせ、ネックは身体に沿わせる設定にし、メリハリのあるシルエットに調整しました。14番手の糸で織られたUSAコットン天竺を採用。空紡糸の為シャリみのあるドライタッチと季節を問わない程よい肉感が特徴です。サイズは、S、M、L、XLの4サイズ展開のユニセックス仕様です。

また親子でのリンクコーデを楽しめるキッズサイズも展開。大人用は小文字の「tomica」、キッズ用は大文字の「TOMICA」と、ロゴの表情を変えたこだわりの仕様にも注目です。キッズサイズは100・110・120の3サイズ展開となります。

〈トミカ for STARBUCKS STAND by BEAMS〉 / トミカ トラックプリントTシャツ B・キッズ Tシャツ B

Color：WHITE, ASH GREY

Size：S, M, L, XL / 100, 110, 120cm（キッズサイズ）

Price：\9,900(inc.tax)、\6,600（inc.tax）

トラックプリントTシャツ BトラックプリントTシャツ Bキッズ Tシャツ Bキッズ Tシャツ BトラックプリントTシャツ BトラックプリントTシャツ Bキッズ Tシャツ Bキッズ Tシャツ B

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉の定番Tシャツをベースに、トラックのプリントを施し〈トミカ〉らしい遊び心を表現しました。バックプリントには、〈トミカ〉のトラックを大胆に描いたグラフィックを使用。裾にアイコンとなるオリジナル合皮ピスネームでアクセントを入れています。

肩幅と身幅にゆとりを持たせ、ネックは身体に沿わせる設定にし、メリハリのあるシルエットに調整しました。14番手の糸で織られたUSAコットン天竺を採用。空紡糸の為シャリみのあるドライタッチと季節を問わない程よい肉感が特徴です。サイズは、S、M、L、XLの4サイズ展開のユニセックス仕様です。

また親子でのリンクコーデを楽しめるキッズサイズも展開。大人用は小文字の「tomica」、キッズ用は大文字の「TOMICA」と、ロゴの表情を変えたこだわりの仕様にも注目です。キッズサイズは100・110・120の3サイズ展開となります。

〈トミカ for STARBUCKS STAND by BEAMS〉 / トミカ トラックプリントキャップ・キッズキャップ

Color：GREEN

Size：ONESIZE

Price：\7,700(inc.tax)、\5,500(inc.tax)

キッズキャップトラックプリントキャップ

〈トミカ〉の世界観をカジュアルに落とし込んだ、存在感抜群のメッシュキャップ。

フロントパネルには、〈トミカ〉らしいトラックのイラストとロゴを大胆にプリントし、遊び心とアイコニックさを兼ね備えたデザインに仕上げています。フロントはホワイト、ツバと背面は深みのあるグリーンを採用。背面は通気性の良いメッシュ素材のため、暑い季節でも快適な被り心地です。スナップバック仕様でサイズ調整が可能なので、ユニセックスで着用できます。また、キッズキャップもスナップバック仕様でサイズ調整が可能なため、成長に合わせて長く使用できます。親子でのリンクコーデにもおすすめです。大人用は小文字の「tomica」、キッズ用は大文字の「TOMICA」と、ロゴの表情を変えたこだわりの仕様にも注目です。

〈トミカ for STARBUCKS STAND by BEAMS〉 / トミカ トラックプリントトートバッグ・キッズトートバッグ

Color：NATURAL

Size：ONESIZE

Price：\8,800(inc.tax)、\4,950(inc.tax)

キッズトートバッグトラックプリントトートバッグトラックプリントトートバッグ

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉と〈トミカ〉の世界観を組み合わせた、シンプルで使いやすいトートバッグ。通勤・通学やお出かけ、サブバッグとしても使いやすいサイズ感。男女問わず使用できます。

トラックモチーフのイラストと「tomica」ロゴをフロントに配したシンプルながらコラボレーションならではのデザインです。ナチュラルな生成りカラーのキャンバス素材を使用し、日常

使いしやすい仕上がり。内側にはポケットを備え、小物の整理にも便利です。大人用は小文字の「tomica」、キッズ用は大文字の「TOMICA」と、ロゴの表情を変えたこだわりの仕様にも注目です。

■『STARBUCKS STAND by BEAMS』とは

STARBUCKS STAND by BEAMSは、常に人を中心に据え、コーヒーとファッションのカルチャーに向き合い続けてきた両社から生まれたプロジェクトです。「ビームスが考える、スターバックスのある新しいライフスタイル」をコンセプトに、その時々のトレンドとカルチャーを織り交ぜながら、コーヒーのある心地よい時間を、ファッションを楽しむように、もっと自由に、もっとクリエイティブに過ごしていただけるようなアイテムをラインナップ。一杯のコーヒーから広がる新しいライフスタイルが、ここから始まります。ライフスタイルプロジェクトSTARBUCKS STAND by BEAMSは、新たなコンセプトのもと開発した商品ラインナップを今後も定期的に発表予定です。

季節やトレンドに合わせた新作にもぜひご期待ください。

【販売概要】

◆取り扱い店舗：

▷スターバックス公式オンラインストア (https://menu.starbucks.co.jp/search?query=BEAMS)

▷ビームス ライフ 横浜

神奈川県横浜市西区南幸1-3-1 横浜モアーズ2F

電話番号：045-548-5305 営業時間：10:00 - 21:00

▷スターバックス スタンド バイ ビームス 原宿 ポップアップストア

東京都渋谷区神宮前3-24-5 2F MAPを見る

電話番号：03-3470-3947

営業時間：12:00 - 20:00（月～金）／11:00 - 20:00（土・日・祝）

※3月27日（金）～6月中旬終了未定（追ってページを更新いたします。）

▷ビームス 京都

京都府京都市中京区新京極三条下ル桜之町415 京都松竹座ビル1階 MAPを見る

電話番号：075-257-8065

営業時間：11:00 - 20:00

※3月27日（金）～4月26日（日）

◆販売期間：2026年3月27日（金）から

「スターバックス公式オンラインストア」

※在庫・販売状況について、お電話でのお問い合わせにはご対応いたしかねます。予めご了承ください。

※オンラインストア販売は販売初日のみ、一会計あたり各商品1点までご購入いただけます。

※オンラインストア販売時間は午前10時を予定。（販売時間は前後する可能性があります）

※オンライン購入サイトへのアクセスが集中した際に、オンライン上の「待合室」に誘導し、順番にオンライン購入サイトへご案内するサービスを導入しております。

お客様の順番になると、自動的に画面が切り替わりますので、そのままお待ちください。

※ただし、午前10時前にサイトで待機いただいた場合は、先着順でのご案内ではありません。

※価格は税込価格です。

※オンラインストアでの商品の決済にあたっては、あらかじめご利用可能なお支払い方法をご確認ください。

高額商品の決済の際は、今までオンラインストアで問題なく利用されていたクレジットカードでも決済エラーとなる可能性があります。この場合、ご利用のクレジットカード会社様にご利用状況のご確認をお願いいたします。

※商品完売後、再度購入可能となる可能性があります。最新の在庫状況はスターバックスオンラインストアの商品ページをご確認ください。

「ビームス」

※在庫・販売状況について、お電話でのお問い合わせにはご対応いたしかねます。予めご了承ください。

※ご予約、お取置きはお断りさせていただきます。

※通信販売（代引き）はお断りさせていただきます。

※取り扱い店舗間、または取り扱い店舗以外へのお取り寄せはいたしかねます。

※ご購入点数の制限あり。トミカ（ミニカー）に限り発売から3日間はおひとり様各3点のみ

ビームスでの販売に関するお問い合わせは、カスタマーサービスデスクまでお願いいたします。

Tel : 0120-011-301

受付時間 11 : 00～18 : 00（土日祝、年末年始を除く）

上記販売方法およびルールは、事情により当日やむを得ず変更する可能性もございます。予めご了承下さい。

2026.3.19現在

◆ BEAMS / ビームス

1976年、東京・原宿で創業。1号店「American Life Shop BEAMS」に続き、世界の様々なライフスタイルをコンセプトにした店舗を展開し、ファッション・雑貨・インテリア・音楽・アート・食品などにいたるまで、国内外のブランドや作品を多角的に紹介するセレクトショップの先駆けとして時代をリードしてきました。特にコラボレーションを通じて新たな価値を生み出す仕掛け役として豊富な実績を持ち、企業との協業や官民連携においてもクリエイティブなソリューションを提供しています。日本とアジア地域に約170店舗を擁し、モノ・コト・ヒトを軸にしたコミュニティが織り成すカルチャーは、各地で幅広い世代に支持されています。

◆ スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社 https://www.starbucks.co.jp/

スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社は、1996年に東京・銀座に日本第1号店を開業。全世界約80のマーケットで約37,000店舗以上、日本全国47都道府県において2,041店舗 (2025年6月末時点、ライセンス店舗を含む）のコーヒーストアを展開しております。約6万人のパートナー(従業員)が、一杯のコーヒーを通じて、人と人とのつながりと心あたたまるひとときを提供しております。2019年2月28日には、世界5拠点目となる「スターバックス リザーブ(R) ロースタリー 東京」をオープンしました。全国に広がる、人・社会、地球環境、地域とつながりを育むストーリーは、「STARBUCKS STORIES JAPAN」で紹介しております。

◆トミカとは https://www.takaratomy.co.jp/products/tomica/

「トミカ」（発売元：株式会社タカラトミー）は、1970年に日本初の手のひらサイズの国産車ダイキャスト製ミニカーシリーズとして発売されました。今では3世代にわたり愛されています。現在までに、国内外累計10,000種以上の車種を発売、累計販売台数は10億台（2024年12月時点）を超えています。

(C) ＴＯＭＹ

「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

◼️お客様問合せ先

・BEAMSカスタマーサービスデスク 0120-011-301

（受付時間11:00～19:00 ※土日祝 年末年始を除く）

・スターバックス オンラインストア カスタマーセンター

電話番号：0120-123-680

受付時間：10:00 - 18:00（月曜日 - 土曜日）