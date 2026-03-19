４月８日はおからの日！和田まあやさん(タレント・元乃木坂 46)が今年も『おからパウダーPRアンバサダー』に就任！。

一般社団法人 日本乾燥おから協会

一般社団法人日本乾燥おから協会(愛知県半田市/会長 塚田裕一)は、４年目となる今年もタレントの和田まあやさん(元乃木坂４６)をおからの日おからパウダーＰＲアンバサダーに任命し、イベントを開催することとなりましたのでお知らせいたします。

和田まあやさんは、おからパウダーＰＲアンバサダーとして４月５日に開催されるおからの日記念イベントに出演し、おからパウダーを使ったクッキングレッスンに挑みます。

また同時に行われる第４回全日本おからドーナツ選手権にも特別審査員として参加していただきますのであわせてお知らせいたします。

おからパウダーをPRする和田まあやさんおからパウダーPRアンバサダー和田まあやさん(タレント/実業家)

和田まあやさんが運営するカフェPomisshが

今回のイベント内でブース出店予定！



乃木坂４６を卒業後、タレントや実業家として活躍する中、今年で４年目のおからの日イベントへの参加になります。

毎年、山口はるの先生とのおからパウダークッキングでは、絶妙なやりとりを見せてお客様を魅了してくれます。

★おからの日記念イベント★

会場：東京交通会館 東京都千代田区有楽町二丁目 10 番 1 号

日時：令和 8年 4 月 5 日(日)

14:00～ 第4回おからドーナツ選手権審査会

15:00～ 【イベント】おからパウダークッキング

◎講 師：料理家研究家山口はるの

◎特別ゲスト：タレント 和田まあや

16:00 ～ 第 ４ 回全日本おからドーナツ選手権審査会

結果発表

★参加費：無料 (定員３０名 ※先着もしくは抽選)

★参加申し込み：日本乾燥おから協会ホームページ(https://okara.or.jp/news/2026-03/706/)

(https://okara.or.jp/news/2026-03/706/(https://okara.or.jp/news/2026-03/706/))

昨年のイベントの様子おからパウダーPRアンバサダー任命書昨年はおからのガレットに挑戦美味しくできて大好評でした

おからパウダー３袋２００円とお買い得！【おからマルシェ同時開催】11：30～17：30

交通会館マルシェ内にて、おからパウダーのよりどりマルシェ他、おからを使ったスィーツやお菓子などの販売を行います。

和田まあやさん監修の『maayanドーナツ(かぼちゃ味)』も数量限定で発売予定！

【４月８日おからの日とは】※2020 年に一般社団法人日本乾燥おから協会が制定。

新年度に健康食材である「おから」を食べることで、新生活での体調管理と１年間の無病息災をお祈りし、また食べ物のありがたみや日本古来の「もったいない」心を思い起こす良い機会として、「卯の花」とご縁の深いお釈迦様のお誕生日である４月８日をおからの日に制定されました。

《本件問い合わせ先》

一般社団法人日本乾燥おから協会 事務局

https://okara.or.jp/ Mail: koho@okara.or.jp