バンバン撃って気分ソーカイ！子供も大人も楽しめるパーティーゲーム系ガンシューティング『バン！バン！バンディッツNintendo Switch(TM) 2 Edition』本日発売のお知らせ

日本コロムビア株式会社

日本コロムビア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 土門義隆）は、新作ソフト『バン！バン！バンディッツNintendo Switch 2 Edition』を、本日発売いたしましたので、お知らせいたします。

家族みんなで楽しめるパーティー系ガンシューティング『バン！バン！バンディッツ』が、Nintendo Switch 2 Editionとして新登場！

明るくポップな世界を舞台にした、誰でも簡単に操作できる本作が、Nintendo Switch 2の性能でさらにパワーアップしました。

新しく「おすそわけ通信」に対応したことで、身近な人はもちろん、遠くにいる人とも手軽に一緒に遊べるようになっています。さらに、映像もより美しく鮮やかに進化！なめらかに動く大迫力の画面で、より一層スリル満点のゲームプレイをお楽しみいただけます。

【ゲーム概要】

《簡単操作＆単純ルールで、どなたでもすぐにプレイ可能！》

コントローラーをハンドガンに見立てて、片手持ちで画面内の敵を狙って撃つだけの簡単操作！弾数制限も無くバンバン撃ててノーストレス！しかもフィールド移動はフルオートなので、攻撃に集中できます！また、ステージに登場する敵や設置物を撃ち倒すと手に入るコインの獲得数が得点となる明快なルールなので、小さなお子様でも安心してお遊びいただけます！

《12種類のステージ×2リーグで、遊びごたえ満点！》

ゲームの舞台となるのは、ジャングルや市街地・遺跡・洞窟など特徴の異なる１２のステージ。さらに、通常難易度のノーマルリーグですべてのステージを攻略した後は、難易度MAXなワイルドリーグが待っています！

《ユニークな敵キャラたちが画面狭しと大暴れ！》

つぎつぎに襲い掛かってくるザコキャラ「グーミンズ」を撃破しながら進んだステージの奥では、凶悪なボスたちが待ち受けています！

可愛いくせに超凶悪なグーミンズ

ステージの奥で待ち受けるボスキャラたち

《チャレンジモードとバトルモード、2つの遊びかたが楽しめる！》

低いクラスのステージから始め、最難関のステージまでを攻略していくチャレンジモードは、1人でも、2～4人のチームでもプレイ可能で、家族やお友達と協力しながら、仲良くステージクリアが目指せます！

また、2～4人でハイスコアを競うシングルバトル（個人戦）や、2人ずつのチーム2組でスコアを競うチームバトルなど、対戦プレイもお楽しみいただけます。

《Nintendo Switch 2 Edition専用の機能》

１． おすそわけ通信プレイが可能に！

『バン！バン！バンディッツ Nintendo Switch 2 Edition』は、おすそわけ通信に対応しています。このソフトが1本あれば、ソフトを持っていない人とも、最大4人での同時プレイをお楽しみいただけます。

おすそわけ通信には、「ローカル通信」と「ゲームチャット」の2パターンがあります。

《ローカル通信でおすそわけ》

Nintendo SwitchもしくはNintendo Switch 2を持ち寄って、遊ぶことができます。おすそわけできるのはNintendo Switch２のみでNintendo Switchは受け取りのみとなります。

《ゲームチャットでおすそわけ》

Nintendo Switch 2のゲームチャットに参加すると、離れた相手にもインターネットを活用してソフトをおすそわけできます。こちらは、Nintendo Switch 2のみでお楽しみいただけます。

※ゲームチャットで遊ぶ場合は、「Nintendo Switch Online」(有料)への加入が必要です。

２． 高解像度／高フレームレートで快適プレイ！

『バン！バン！バンディッツ Nintendo Switch 2 Edition』は、Nintendo Switch版に比べて、より高解像度、高フレームレートで快適にプレイできるようになります。

プレイヤーのお好みに応じて、「くっきりモード」「なめらかモード」の選択ができます。

《くっきりモード》

画面がより鮮明に見えるモードです。（最大2160ｐ(4K) 60fps）

《なめらかモード》

画面の動きがなめらかになるモードです。（最大1440ｐ(WQHD) 120fps）

なお、すでにNintendo Switch ソフトをお持ちの方は、Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパスのみの購入でNintendo Switch 2 Edition をお楽しみいただけます。

『バン！バン！バンディッツ Nintendo Switch 2 Edition』

公式サイト：https://columbia-games.com/sw/bdit/

プロモーション映像：https://www.youtube.com/watch?v=ErjneQmQI6U

【商品概要】

■タイトル名 ：バン！バン！バンディッツ Nintendo Switch 2 Edition

■ジャンル ：ガンシューティング

■対応機種 ：Nintendo Switch 2

■ﾌﾟﾚｲﾓｰﾄ゛/人数 ：ＴＶモード／1～4人

テーブルモード／1～4人

携帯モード／1人

■発 売 日 ：2026年3月19日(木)

■価 格 ：6,930円(税抜き6,300円)

アップグレードパス 550円（税抜き500円）

■製品コード ：NXS-P-BJ6FB

■ＪＡＮコード ：4549767309170

■ＣＥＲＯ ：B（12歳以上対象）

■コピーライト ：(C)NIPPON COLUMBIA CO., LTD.

■言語対応 ：日本語・英語・中国語（繁体字・簡体字）・韓国語

《日本コロムビアについて》

会社名：日本コロムビア株式会社

所在地：東京都渋谷区神宮前1-4-16 神宮前M-SQUARE

代表者：代表取締役社長 土門義隆

事業内容：ミュージックソフト、ゲームソフト等の制作、宣伝、販売

および音楽アーティストのマネジメント

URL：http://columbia.jp/

弊社では、『バン！バン！バンディッツ Nintendo Switch 2 Edition』を、より多くのお客様にお楽しみいただけるよう、今後、ゲーム内容のご紹介はもちろん、各種の宣伝販促活動につきましても、詳細等決まりましたら、随時ご案内させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。