北海道小樽市の海ノ民話アニメーション「オタモイ地蔵」アニメーションとコラボしたお守り登場

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一般社団法人日本昔ばなし協会が取り組む「海ノ民話のまちプロジェクト」では、北海道小樽市に伝わる「オタモイ地蔵」とのコラボレーションとして、オタモイ地蔵尊奉賛会事務局と連携し「オタモイ地蔵お守り」の販売を3月30日（月）より開始いたします。

この企画は、次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環で実施しています。

民話に由来する存在として親しまれてきた「オタモイ地蔵」をモチーフに、可愛らしいキャラクターデザインを施したお守りです。お守りは、かつて子宝や安産祈願などで多くの人々が訪れたオタモイの地に伝わる信仰をもとに制作されており、優しく温かな祈りの象徴として仕上げています。オタモイ地蔵は、地域の人々に長く大切にされてきた存在であり、その歴史や想いを感じていただけるよう制作されました。このお守りをきっかけに、多くの方が小樽市を訪れ、そしてオタモイ地蔵にまつわる文化や物語に興味を持っていただければ幸いです。

<コラボレーション概要>

・商品名：「オタモイ地蔵」お守り

・販売開始日：2026年3月30日（月）

・販売価格：500円（税込）

・販売場所：オタモイ地蔵尊奉賛会（徳源寺、例大祭時など）

詳細につきましては、オタモイ地蔵尊奉賛会事務局

kitamaenet2020@gmail.com へお問い合わせください。

海ノ民話のまちプロジェクト公式サイト『オタモイ地蔵』

北海道小樽市の海ノ民話アニメーション「オタモイ地蔵」や小樽市に関する情報は下記よりご覧いただけます。

https://uminominwa.jp/animation/93/

＜「海ノ民話アニメーション」を活用しませんか？＞

「海ノ民話アニメーション」の動画・画像は、子ども向け学習会、まちのイベント、地域産品の企画やパッケージなどに活用いただけます。

利用には事前申請と、一般社団法人日本昔ばなし協会の承認が必要です。

詳細はこちらをご確認ください▼

https://uminominwa.jp/kitei/

＜団体概要＞

団体名称：一般社団法人日本昔ばなし協会

URL：https://www.nippon-mukashibanashi.or.jp/

海ノ民話のまちプロジェクト

海と深く関わりを持つ日本という国の「海とのつながり」と「地域の誇り」を子どもたちに伝え、未来につなぐことを目的に、日本各地の無形文化財である海の民話の中から、海の学びを内包する価値の高い話を選出して「海ノ民話アニメーション」として有形化し、次世代のためにアーカイブします。また、それらの海の民話を語り継がれてこられた地域を「海ノ民話のまち」と認定し、ともにPRや活用促進を図ります。

公式サイト https://uminominwa.jp/

公式Youtube https://www.youtube.com/@uminominwa

X https://x.com/uminominwa

日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/