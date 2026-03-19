〈愛知・大府〉桜も開花!!「下村牧場直営焼肉店　三代目下村牛『春祭り』開催します！」 肉の女王”ヒレ” 大・大・大放出!! そして大好評 『春らんまん盛り』 がグレードアップ！

株式会社 下村畜産食肉

株式会社下村畜産食肉（本社：愛知県大府市、代表取締役社長：下村知士）は、当社が運営する

「下村牧場直営焼肉店 三代目下村牛」にて2026年3月20日（金）から4月6日（月）の18日間、

『春祭り』を開催いたします。

今年の「春祭り」は肉の女王”ヒレステーキ”を大放出！通常2,580円（税込2,838円）のところ、1,480円（税込1,628円）でご提供いたします。脂肪が少なく、きめ細かく柔らかな食感を体験してください。

また、昨年好評の「春らんまん盛り」がグレードアップして登場です。牛タン、カルビ、おすすめの稀少部位、ウインナー、とうもろこしがセットになった、お子様から大人まで楽しめる「3～4人前」の盛り合わせです。期間限定で実施するお得な”飲み放題”と合わせてご利用ください。

下村牛の新たな魅力が発見できる絶好の機会です。是非、ご家族、お仲間などとの楽しい時間にご活用下さい。

三代目下村牛「春祭り」

『春祭り』概要

【開催期間】 2026年3月20日（金）～4月6日（月）の18日間

【店舗概要】

店名 下村牧場直営焼肉店 三代目下村牛

住所 〒474‐0053 大府市柊山町3‐181‐1

営業時間 ※水曜定休

【月・火・木・金】 ランチ11:00‐14:30 ディナー17:00‐22:00

【土・日・祝】 11:00‐22:00

予約URL https://booking.ebica.jp/webrsv/vacant/e020036301/19684

『春祭り』 店内飲食イベント詳細

◆ヒレステーキ100g 1,480円（税込1,628円）

“数量限定”

通常2,580円（税込2,838円）のところ、特別価格でのご提供！肉の女王と呼ばれる“ヒレ”

脂肪が少なく、キメ細かい肉質で柔らかい食感をお楽しみください！

ヒレステーキ

◆春らんまん盛り 3,480円（税込3,828円）

ご家族でご友人で・・・お子様も楽しめるお得なセット盛り！

【盛り合せ内容】

牛タン・カルビ・おすすめ稀少部位・ウィンナー・とうもろこし

3～4名様分 300g

春らんまん盛り

◆90分飲み放題 980円（税込1,078円）

ビール・ハイボール・サワー・ソフトドリンク・・・その他30種類以上から90分間飲み放題！※ディナータイムのみ

“通常、生ビール[中]600円 2杯飲んだら元がとれる！”



春らんまん盛り＋飲み放題で破格のお一人様1,850円でお楽しみいただけます！※4名様での利用の場合

飲み放題

また食べたくなる”下村牛“について

下村牛について

ホルスタインと和牛の掛け合わせではなく、生粋の黒毛和種による本物の“和牛”。三代で100年に渡り、愛知県大府市で追求した“下村牛” は、誰もが納得するおいしさで、直近の枝肉共励会までNO.1である「愛知県知事賞」を13回連続受賞するなど安定した高品質の黒毛和牛です。昨今では、日本国内にとどまらずマレーシア・インドネシア・UAE（ドバイ）・台湾など海外でも楽しんでいただいています。たっぷりの愛情を注いで育てた「下村牛」は、うま味成分であるグルタミン酸の含有量を通常和牛の30倍も含んでおり、以下のような特徴があります。

１.やわらか食感

柔らかいけど柔らかすぎない。質の悪い肉は水分量が多いため、旨味成分が抜けてしまっています。しかし下村牛は水分量少なく、熟成されているため、旨味が増し、肉質も柔らかいです。

２.究極の脂の口どけ

口の中で溶けやすい。下村牛の脂は、オレイン酸の含有量が高く、 脂の融点が低い。 つまり人肌で溶ける脂だからまろやかで口当たりが良いです。

３.あふれる“うまみ”

うまみ成分であるグルタミン酸の含有量が通常和牛の30倍。肉中のアミノ酸量が多く、旨味が凝縮され美味しくなっています。

下村牛について