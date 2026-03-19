セーフィー、「ワンキャリア 就活クチコミアワード2026」でシルバー賞を獲得

セーフィー株式会社

クラウド録画サービスシェアNo.1（※1）のセーフィー株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：佐渡島 隆平、以下「セーフィー」）は、就活支援サービス「ワンキャリア」を運営する株式会社ワンキャリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 執行役員CEO：宮下 尚之、以下「ワンキャリア」）が主催する「ワンキャリア 就活クチコミアワード2026」のベンチャーランキングにおいてシルバー賞を獲得したことをお知らせします。

■「ワンキャリア 就活クチコミアワード」について

ワンキャリアが主催する本アワードは、学生から多くの支持を集めた企業への表彰を通じて、採用において学生と真摯に向き合う企業が評価されることを目的に、2019年より実施されており、今回で8回目となります。

就活支援サービス「ワンキャリア」の掲載企業約5万社の中から、採用イベント（インターン/説明会/本選考）に関して学生の特に高い評価を得た企業が、総合ランキング、エリア部門（全国6エリア）、特別部門（ベンチャーランキング、理系学生が選んだランキング）に分けて選出されました。

▼『ワンキャリア 就活クチコミアワード2026』特設サイト

https://service.onecareercloud.jp/lp/award_reviews/2026

■ セーフィー株式会社 新卒採用責任者 宮長 玲の受賞コメント

この度は数ある企業の中からこのような賞をいただき、大変光栄に思います。

当社では『Safie Diagram』という7つのカルチャーのもと、とにかく「学生一人ひとりの人生、キャリアを超自分ごと化し、真摯にとことん向き合うこと」を大切にしてきました。そんな中で、実際に弊社の採用イベントや選考を体験された学生の皆様の声によって、今回こういった評価をいただけたことは大変嬉しく思います。

これまで関わっていただいた全ての方々に感謝をしつつ、いただいたクチコミの一つひとつを真摯に受け止め、学生の皆さんにとって人生の大きな決断となる就職活動において、納得のいく意思決定ができるよう、今後も皆さんの人生やキャリアと全力で向き合っていきたいと考えています。

「映像から未来をつくる」というビジョンに共感し、セーフィーの事業の可能性を感じていただける方との出会いが、さらに増えることを心より願っております。

■ セーフィーの新卒採用について

当社は「映像から未来をつくる」というビジョンのもと、創業11年目で約550名規模へと拡大してまいりました。しかし、映像プラットフォームという広大な成長市場においては、まだまだ発展途上であり、今後さらに新しい事業やサービス、そして新たなポジションが次々と生まれていきます。この成長過程において、新卒採用は次世代の事業や文化を担う重要な存在です。無限の可能性を秘めた新卒の方々が、自らチャンスを掴み、事業や文化の中心として会社を牽引していく。そんな方々をこれからも私たちは全力でサポート、応援してまいります。

■ 2028年卒向けインターンシップの開催について

当社では、2028年新卒を対象に、ビジネスコース向けの2daysサマーインターンシップ、エンジニアコース向けの2daysアイディアソンを開催いたします。本プログラムでは、役員や現場の若手・新卒社員が複数名参加し、参加者の皆様と直接ディスカッションを行うだけでなく、プロフェッショナルの視点から具体的なフィードバックを実施いたします。

実際の業務に近い環境で「成長」を実感いただくとともに、セーフィーのカルチャーやビジョンを深く知っていただける内容となっております。次世代を担う皆様のエントリーを、心よりお待ちしております。

▼新卒採用サイト

https://safie.co.jp/newgrads/

▼採用サイト

https://safie.co.jp/teams/

■株式会社ワンキャリアについて

ワンキャリアは、「人の数だけ、キャリアをつくる。」をミッションに掲げ、個人・企業が仕事選びに関するあらゆるデータを利用できるプラットフォームとして、就活支援サービス/新卒採用サービス、転職支援サービス/中途採用サービスを展開しています。

株式会社ワンキャリア コーポレートサイト https://onecareer.co.jp/

（※1）テクノ・システム・リサーチ社調べ「ネットワークカメラのクラウド録画サービス市場調査（2024）」より、エンジン別カメラ登録台数ベースのシェア（55.3％）

■クラウド録画サービス「Safie（セーフィー）」とは

Safieはカメラとインターネットをつなぐだけで、いつでもどこでも映像を確認できるクラウド録画サービスシェアNo.1のサービスです。

「映像から未来をつくる」というビジョンのもと、人々の意思決定に映像をお役立ていただける未来を創造し、企業から個人まで誰もが手軽に利用できる映像プラットフォームを目指しています。

我々は「映像データであらゆる産業の”現場”をDXする」というビジネスコンセプトを掲げ、小売り、土木・建設、製造、医療などのあらゆる現場のDXを率先して推進しています。

セーフィーは、データガバナンスに関する下記指針を遵守すると共に、ステークホルダーの皆様と協調して啓発活動にも取り組んでおります。また、社外有識者よりプライバシー保護などに関する助言を受けながら、指針及び実務上の運用基準の見直しを行っております。

データガバナンスに関する取り組み：https://safie.co.jp/csr/advisoryboard/

データ憲章（2022年4月1日発行）：https://bucket.safie.link/pdf/csr/advisoryboard/safie_data_charter_JP.pdf

映像から未来をつくる

【セーフィー株式会社の会社概要】

所 在 地 東京都品川区西品川1-1-1 住友不動産大崎ガーデンタワー

設 立 2014年10月

代 表 者 佐渡島 隆平

事業内容 クラウド録画型映像プラットフォーム「Safie」の開発・運営および関連サービスの提供

サービスサイトU R L https://safie.jp/

コーポレートサイトU R L https://safie.co.jp/

採用ページ https://safie.co.jp/teams