【新刊】有限会社HA2『できることをできるかたちでII　私たちが出会ったとっておきのふくしま　そしてこれから』発売！15年間で出会った福島の美味しいもの、受け継がれる手しごと、携わる人々を紹介した一冊

■パレードブックス新刊

株式会社パレード

『できることをできるかたちでII 私たちが出会ったとっておきのふくしま そしてこれから』

著：有限会社HA2

雑誌「My Garden」をご存じでしょうか？東京の出版社マルモ出版が手掛けるガーデニング総合情報誌です（1997年創刊・季刊誌）。本書は、「My Garden」の88号（2018年秋号）から106号（2023年春号）にわたって特集された『福島を元気に』の連載記事を追加取材・再編集し、福島県内の16カ所をストレートな語り口調とふんだんな写真でご紹介しています。

ぜひ、この本を参考に、ふくしまを旅してください。きっと「うつくしまふくしま」を体験できます。

■本の概要（著者の想い）

2017年発行の第一弾『できることをできるかたちで』は、震災後の現場を訪れた「藻谷浩介と行くバス講演ツアー」と、風評被害を払しょくするために東京で開催した「福島の食材をつかったフレンチの夕べ」を綴った記録本。自分の目で現地を見て自分の耳で話を聞いて忘れないことこそが応援とのメッセージを届けました。第二弾となる本書は、応援のつもりがいつしか元気をいただく側になった、そんなふくしまの魅力が詰まった一冊です。

■著者プロフィール

有限会社HA２（ゆうげんがいしゃエイチエーツー）

有限会社HA２は、女性の働き方を理念とした企業です。リ・ジョブ、ライフ＆ワーク、生活者の視点の三つの柱を守りたいと思っています。現在、15名のスタッフはみんな家庭ではお母さんです。25年前の起業時からのメンバーもいます。子供を産み育てる中で、夫の赴任先での生活を経験する中で、親の介護そして看取る中で、それらの経験は全てキャリアになると信じており、企業にいては忘れられているものが見えてきます。

スタッフの多くは、大学卒業直後は、建築・住居分野の仕事に就いていました。家庭での生活者に重点を置いた時期を経て、昔取った杵柄に現在のスキルをプラスして集まってきたメンバーです。

HA2の仕事を称して「buyコンサル」と言っていただくことがあります。生活者であること消費者であることが第一のスタンスです。

本書の取材においても、自身が旅する気持ちで現地で過ごし、お土産をたっぷり買って、我が家で再現し、同僚や友達に口コミすることを旨としています。

■書籍情報

書籍：できることをできるかたちでII 私たちが出会ったとっておきのふくしま そしてこれから

著者：有限会社HA2

出版社：パレード

発売日：2026年3月17日

ISBN：978-4-434-37283-4

仕様：A5判/並製/228ページ（オールカラー）

定価1,200円（本体1,091円＋税10％）

Paradebooks：https://books.parade.co.jp/category/genre02/978-4-434-37283-4.html

Amazon：https://amzn.asia/d/07fBT83Q

■出版社情報

母体である株式会社パレードはデザイン制作会社。プロの技術と知識により、優れたデザインと高い品質であなたの本づくり＆出版をトータルサポートします。



パレードブックスの自費出版

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TEL：0120-123455

Mail：paradebooks@parade.co.jp



パレードブックスの書籍紹介

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【会社概要】

商号：株式会社パレード

大阪本社：大阪府大阪市北区浮田1-1-8

東京支社：東京都千代田区西神田2-8-5 SHONENGAHO-1 5階

代表取締役：原田直紀

設立：1987年10月20日

資本金：4000万円

事業内容：広告企画・アートディレクション、グラフィックデザイン全般、Webサイト企画・制作、出版事業『パレードブックス』