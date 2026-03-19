【叡啓大学】地域企業7社が参画「共創プロジェクト」「ひろしまバリューシフトプログラム」最終報告会を開催します

広島県公立大学法人

叡啓大学（学長：有信睦弘、所在地：広島市中区）産学官連携・研究推進センターは、2026年3月26日（木）、叡啓大学において「共創プロジェクト」および「ひろしまバリューシフトプログラム（VSP）」の最終報告会を開催します。

本報告会では、「共創プロジェクト」と、「ひろしまバリューシフトプログラム（VSP）」の半年間の成果とプロセスを共有します。

「共創プロジェクト」は、企業と学生・教員がチームを組み、企業の経営課題に取り組む叡啓大学の産学官連携プログラムで、今年度で3年目となります。また、「ひろしまバリューシフトプログラム（VSP）」は、研究員が企業の組織変革や新たな価値創出に伴走する取組として、今年度新たに開始しました。

近年、地域企業においては、新規事業創出や組織変革など複雑化する経営課題への対応が求められています。本報告会では、共創プロジェクトの成果や、研究員が企業変革に伴走した実践事例を紹介し、産学官連携による新たな価値創出の可能性を発信します。

当日は、参画企業や学生による成果発表のほか、共創プロジェクトから生まれた大学発ベンチャー「一般社団法人サーキュラー・ラボ・広島」の紹介も行い、本学の取り組みの具体的な成果についてご覧いただけます。

詳細や取材のスケジュールに関しては、下記の担当者までお問い合わせください。

皆様のご取材を心よりお待ちしております。

１ 概要

日 時：2026年3月26日（木）16:00～19:30（15:45-15:50の終了証授与はメディアの皆様限定）

場 所：叡啓大学（広島市中区幟町１-５）

（15階 Eikei Top、1階 PWS／対面・オンライン配信あり）

申 込：https://forms.office.com/r/eVJMXFDyyn(https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=vZCqJ23idkalH3Ijfa846FewfQoaNJ1KqNfoAz5swa1UNU9XQjNDQVIwSzJDNlJaM1hEWUE2MFZaUyQlQCNjPTEkJUAjdD1n&route=shorturl)

主 催：叡啓大学 産学官連携・研究推進センター

２ 参加企業・プロジェクト内容

「共創プロジェクト」上期成果報告会の様子「ひろしまバリューシフトプログラム（VSP）」中間報告会の様子

【共創プログラム】

１.新和金属株式会社

現場のメンテナンス精鋭部隊が同業他社に「社内の困りごとの解決」や「設備の修理」を提供する新サービスの開発

２.広川株式会社

既存顧客にさらなる活力を届ける地域商社のクロスセル・営業アプローチの開発

【ひろしまバリューシフトプログラム】

１.広島トヨペット株式会社

戦略的な広報活動により業績向上を実現し、企業イメージの向上とブランド価値の強化を推進

２.常石商事株式会社

新規事業開発における推進

３.有限会社トラベルボックス広島

地域資源と社会課題を活かした共創型旅行モデルによる旅行業の第二創業

４.森信建設株式会社

中小建設業のDX環境・基幹システムの構築

５.東洋電装株式会社

介護DXソリューション事業の新規事業におけるスキーム構築

３ プログラム

第0部（メディアの皆様に限り撮影していただけます。）

・客員研究員へひろしまバリューシフトプログラム終了証授与（15:45-15:50）

第1部｜全体セッション（16:00～16:55）（15階 Eikei Top）

・開会挨拶・叡啓大学の産学官連携の取組紹介

・共創プロジェクト ミニピッチ

・VSP研究員によるショート報告

第2部｜報告会（17:05～18:25）※2会場に分かれて実施

第1会場｜共創プロジェクト（15階 Eikei Top）

・大学発ベンチャー「一般社団法人サーキュラー・ラボ・広島」の紹介

・参画企業・学生による成果報告・講評

第2会場｜ひろしまバリューシフトプログラム（1階 PWS）

・研究員による報告

・参画企業からの講評・質疑

第3部｜レクチャー・交流（18:35～19:30）（15階 Eikei Top）

・参加者交流ワークショップ

・クロージング

叡啓大学のウェブサイトはこちら

https://www.eikei.ac.jp(https://www.eikei.ac.jp)