バスターミナル東京八重洲第２期エリア（地下Ａ）が開業

独立行政法人都市再生機構

独立行政法人都市再生機構（以下、ＵＲ都市機構）と京王電鉄バス株式会社（以下、京王電鉄バス）は、東京駅前（八重洲口）にて整備を進めている「バスターミナル東京八重洲」（以下、本バスターミナル）第２期エリア（地下Ａ）を、令和８年３月20日に「TOFROM YAESU TOWER（トフロム ヤエス タワー）」（開発主体：東京駅前八重洲一丁目東Ｂ地区市街地再開発組合）の地下階に開業します。

本バスターミナルは、３地区の市街地再開発事業にまたがり、各地区の地下に段階的に整備を進めているもので、東京駅前における広域的な交通結節機能の強化を目的としています。（※１）

第２期エリア（地下Ａ）はＪＲ東京駅（八重洲北口および八重洲中央口）から八重洲地下街を経由し、地下レベルで直接アクセス可能な位置にあり、乗降用７バース（待機用２バース）を備えています。第１期エリア（地下Ｂ）（※２）と合わせると、乗降用バースは合計で13バースとなり、首都圏と全国各地（東北、北陸、甲信越、東海、関西、四国、九州）を結ぶ交通結節点としての機能が一層強化されます。

現在整備中の第３期エリア（地下Ｃ）の竣工後、第１期エリア（地下Ｂ）（令和４年（2022年）９月開業済）と接続し、全体開業は令和11年（2029年）を予定しています。全体開業時には国内最大級（乗降用20バース、約21,000平方メートル ）の高速バスターミナルとなります。

※１ 詳しい事業概要は添付ドキュメントをご参照ください。

※２ 第２期エリア（地下Ａ）の開業に伴い、第１期エリアは「バスターミナル東京八重洲 地下Ｂ」と分類します。

■快適にお使いいただける第２期エリア（地下Ａ）の主な機能・設備

東京駅八重洲中央口方面エントランスバス車路

チケットカウンター、待合スペース、トイレ、授乳室、コインロッカーを備えています。今後、コンビニエンスストアや観光案内所も順次整備し、快適かつ円滑に本バスターミナルを利用できる環境を整えます。

チケットカウンター待合スペースパウダールーム〇特徴的な機能・設備

チケットカウンター・大型サイネージ

チケットカウンターは、南北２つのエントランスの中間に位置しており、いずれの入口からも利用しやすい 配置としています。施設内には大型サイネージを複数設置しており、お客様は発車時刻や乗り場をすぐに確認することができます。必要な情報に迷わずアクセスできるため、ターミナル到着後の移動がよりスムーズになり、安心してご利用いただけます。また、待合付近に設置した自動券売機では、予約不要のバス便のチケットを販売しており、急ぎの際もスムーズなご案内が可能となります。オンライン予約のお客様は、大型サイネージ等で発車時刻や乗り場を確認し、そのまま直接乗車バースへ向かえるため、ターミナル内での移動がよりスムーズになります。

待合スペース

通路と待合スペースにおいて、床や天井の色調・高さに変化をもたせ、移動空間と滞留空間を視覚的に区分し、混雑緩和を図ります。また、快適にお待ちいただけるよう、100席を超える座席を設置しています。

なお、待合スペースは車路からの排気ガスの侵入を抑制する設計となっており、空気環境の点においてもお客様の快適性を確保しています。

トイレ

バスターミナル内にあるトイレの数については、劇場・ホールと同等の基準で算出した数量を確保しています。個室の大きさについてもスーツケースを持ったまま利用できるよう、通常よりも広めの設計としており、安心・快適にご利用いただけます。

コインロッカー

合計283個を設置しており、スキー板やスノーボードが入る特大サイズなど、高速バス利用者特有の荷物サイズに合わせた最適な配置を行っています。

■わかりやすいサイン策定

〇東京駅からの案内サイン

本バスターミナルが複数エリアで構成されていることを踏まえ、各エリアを北側から地下Ａ・地下Ｂ・地下Ｃと分類し、エリア全体で統一した案内サインを策定しました。これにより、初めてご利用のお客様でも各バスターミナルの乗降バースに迷うことなくたどり着ける環境を整えております。

案内サインの配色は色覚バリアフリーに配慮した色設計を採用し、幅広いお客様にとって視認性の高い情報を提供します。

＜全体開業時のアクセスイメージ＞

＜サインイメージ＞

※RGB(デジタル画面)のカラーはイメージであり実際の色味と異なります。

＜バスターミナルエリア別概要と案内サイン表記＞

〇施設内の誘導サイン

ナンバーサイン（バース番号）

第２期エリア（地下Ａ）の開業にあわせて各エリアのナンバーサイン（バース番号）を「エリア表記（Ａ～Ｃ）＋番線」に統一し、計画中の第３期エリア（地下Ｃ）を含む３エリア全体で整合のとれた誘導サインとしました。

また、第２期エリア（地下Ａ）では、バスターミナル内の限られた通路幅で、視認性と開放性を両立するため、バース番号等を進行方向正面に設置したデジタルサイネージ内に表示することや、バース出入り口の両側壁面に表記するなど、混雑時においてもスムーズな人の流れとなるよう誘導を促します。

これにより、初めて利用するお客様でも迷いにくく、直感的にわかりやすいサイン計画としています。

出典／特記なき完成イメージ図（株式会社中山佳子設計企画）

サインデザイン／株式会社中山佳子設計企画 実施設計／日本サイン株式会社

壁面誘導サイン

降車を中心に使用するバース（Ａ05～Ａ07）では、壁面を活かした誘導サイン（以下、壁面誘導サイン）を導入しました。バス降車時、正面に見える位置に出口方向・目的地をサインで示すことで、わかりやすい誘導サインとなっています。

壁面誘導サインのデザインについては、昭和40年頃のバス路線図(※)をモチーフに直線と丸で構成したグラフィックを採用し、長い通路での圧迫感を軽減し、道中を辿る楽しさも演出しています。

デザインモチーフとなったバス路線図

出典／特記なき完成イメージ図（株式会社中山佳子設計企画）

※京王帝都電鉄バス（現・京王電鉄バスグループ）路線図（京王電鉄バス株式会社）

■居心地の良いバスターミナル

サインデザイン／株式会社中山佳子設計企画 実施設計／日本サイン株式会社〇心地よい良質なひとときを感じられる空間の演出

バスターミナルを一周する旅客エリアと車路を隔てるサッシのガラス面には、写真家が撮り下ろした日本の四季折々の自然風景写真をダイナミックに配置しました。訪れるお客様が、新緑や紅葉の木々の中に立っているような没入感を体感できる、新しい空間を実現しています。

また、２つのエントランス部にある大型ガラススクリーンには、躍動感あふれる四季の自然風景動画を投影し、訪れるお客様に出発への期待感を提供します。海外からのお客様にも日本の美しい自然を体感いただくことで、国際都市東京の玄関口としての役割を果たします。

このような空間演出により、お客様にとって「何度でも訪れたいバスターミナル」として、将来にわたって愛され続ける施設を目指しています。

東京駅八重洲北口方面エントランス〇独自開発の運営システム「スマートターミナルシステム（ＳＴＳ）」の活用によるお客様への安心感の提供

概要図

乗り場情報が反映されるデジタルサイネージ

「スマートターミナルシステム（ＳＴＳ）」は、案内表示、構内放送、ダイヤ情報などをクラウド上で連携させ、管制室から一元管理することで、サービスの質を保ちながらも省人化と業務効率化を実現できるシステムです。本システムは、第１期エリア（地下Ｂ）開業時に京王電鉄バスと株式会社Will Smartが共同開発・導入しました。統一した運営システムを用い、複数エリアにまたがる本バスターミナルの運営をサポートします。

お客様向けには、バスの改札開始、乗り場の変更などの情報をサイネージでリアルタイムに表示するほか、メールでお知らせするなど（事前登録が必要）ターミナル内での移動や待ち時間の効率性を高めています。

【事業概要】

国際都市東京の玄関口である東京駅周辺（八重洲側）では、各方面に向かう高速乗合バス、空港連絡バス等の発着する停留所が駅前交通広場内では充足できず、周辺の道路上に散在していました。鉄道等との乗換えが不便であることや、道路上での乗降により円滑な車両交通及び歩行者通行が妨げられている等の課題がありました。

このような課題に対応するべく、東京駅前（八重洲口）の市街地再開発事業にて地下部分にバスターミナルを整備し、東京駅周辺の路上等で発着するバス停を集約することが計画されました。約1,200便の高速乗合バス等を収容するには、３地区の市街地再開発事業にまたがる規模（20バース）のバスターミナルが必要です。

事業主体やスケジュールの異なる３地区の市街地再開発事業にまたがってバスターミナルを整備することについては、ＵＲ都市機構が各再開発事業の進捗に合わせて段階的にバスターミナル床を取得し、整備を進めております。バスターミナル運営については、ノウハウの豊富な京王電鉄バスが実施することで、３エリア一体のバスターミナル機能が確保されます。

＜バスターミナル整備の位置づけ＞＜全体開業時のアクセスイメージ＞＜施設概要＞＜事業スキーム＞【参考】市街地再開発事業（３地区）の概要【立面イメージ図】

ＵＲ都市機構の歩みは戦後の住宅不足解消に端を発しています。1955年から様々なステークホルダーとともに、時代時代の多様性に即し、安全・安心・快適なまちづくり・くらしづくりを通して、「人が輝く“まち”」の実現に貢献してまいりました。そしてこれからも、変化する社会課題に挑戦し続けることで皆さまにお応えし、「人が輝く“まち”」づくりに不可欠な存在でありたいと考えております。これまで培ってきた持続可能なまちづくりのノウハウをいかし、都市再生事業・賃貸住宅事業・災害対応支援・海外展開支援に全力で取り組んでまいります。

https://www.ur-net.go.jp/