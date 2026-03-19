【累計68万部超】「子どもが率先して取り組む！」と大好評 プリキュア学習ドリルが３月23日に発売
株式会社講談社こども事業部は、累計68万部を超える大人気ロングセラー「プリキュアドリルシリーズ」の最新版を2026年３月23日（月）に４冊同時発売します。
「プリキュアドリルシリーズ」は「子どもが自分から「やりたい！」と率先してやってくれる」「楽しんで学べる」「子どものモチベーションが保たれる！」と毎年大好評のドリルシリーズです。
「プリキュアドリルシリーズ」の特徴
ポイント１. プリキュアといっしょに楽しく学べる
プリキュアの世界観を反映した問題とイラストで、お子さんが楽しみながら取り組むことができます。
ポイント２. シールがたっぷり100枚以上付いてくる！
お子さんが大好きなシールが、ドリルに合わせた内容でそれぞれ100枚以上ずつ付いてきます。遊び感覚で続けながら、成長に関わる能力を身につけられます。
ポイント３. 難易度は少しずつアップ！
ドリルの最初は難易度はやさしく、順を追って難易度が上がるので、無理なく能力を段階的に育てます。
『プリキュアドリルシリーズ めいたんていプリキュア！ ひらがなカタカナドリル』は、プリキュアと一緒に、たのしくひらがなカタカナを学べる１冊。
プリキュアの名前が書きたい！ プリキュアを自分で読みたい！ という気持ちを後押しする作りで、自然と文字に親しんでいけます。
『プリキュアドリルシリーズ めいたんていプリキュア！ おけいこドリル』は、基礎的な運筆から始まる取り組みやすいステップアップ式で、無理なく自然に手先や頭の使い方が身につきます。
遊び感覚で学べる、知育ドリル入門にぴったりな内容です！
『プリキュアドリルシリーズ めいたんていプリキュア！ こうさくドリル』は、プリキュアたちがいっぱいの工作が楽しめる１冊。
プリキュアになりきれるアクセサリーや、プリキットミラールーペの工作も収録。かんたんな工作から徐々に難易度が上がっていくことで、楽しくはさみやのりの使い方を覚えることができます。
『プリキュアドリルシリーズ めいたんていプリキュア！ はじめてのかんじドリル』には、小学１年生で習う漢字の中から、運筆の基礎がわかりやすく学べる漢字32字をセレクトして収録。
線の種類の運筆練習から始まり、数の漢字、「手・足・口・目」など体や顔のパーツの漢字
「木・森」などの自然を表す漢字など、プリキュアのイラストと一緒に楽しく覚えることができます。
『プリキュアドリルシリーズ キミとアイドルプリキュア♪ ひらがな カタカナドリル』
定価1320円（本体1200円）
『プリキュアドリルシリーズ キミとアイドルプリキュア♪ おけいこドリル』
定価1320円（本体1200円）
『プリキュアドリルシリーズ キミとアイドルプリキュア♪ こうさくドリル』
定価1430円（本体1300円）
『プリキュアドリルシリーズ キミとアイドルプリキュア♪ はじめてのかんじドリル』
定価1430円（本体1300円）