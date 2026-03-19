【累計68万部超】「子どもが率先して取り組む！」と大好評　プリキュア学習ドリルが３月23日に発売

株式会社講談社

株式会社講談社こども事業部は、累計68万部を超える大人気ロングセラー「プリキュアドリルシリーズ」の最新版を2026年３月23日（月）に４冊同時発売します。

「プリキュアドリルシリーズ」は「子どもが自分から「やりたい！」と率先してやってくれる」「楽しんで学べる」「子どものモチベーションが保たれる！」と毎年大好評のドリルシリーズです。

「プリキュアドリルシリーズ」の特徴

ポイント１. プリキュアといっしょに楽しく学べる

プリキュアの世界観を反映した問題とイラストで、お子さんが楽しみながら取り組むことができます。

ポイント２. シールがたっぷり100枚以上付いてくる！

お子さんが大好きなシールが、ドリルに合わせた内容でそれぞれ100枚以上ずつ付いてきます。遊び感覚で続けながら、成長に関わる能力を身につけられます。

ポイント３. 難易度は少しずつアップ！

ドリルの最初は難易度はやさしく、順を追って難易度が上がるので、無理なく能力を段階的に育てます。

『プリキュアドリルシリーズ めいたんていプリキュア！ ひらがなカタカナドリル』は、プリキュアと一緒に、たのしくひらがなカタカナを学べる１冊。

プリキュアの名前が書きたい！ プリキュアを自分で読みたい！ という気持ちを後押しする作りで、自然と文字に親しんでいけます。

『プリキュアドリルシリーズ めいたんていプリキュア！ おけいこドリル』は、基礎的な運筆から始まる取り組みやすいステップアップ式で、無理なく自然に手先や頭の使い方が身につきます。

遊び感覚で学べる、知育ドリル入門にぴったりな内容です！

『プリキュアドリルシリーズ めいたんていプリキュア！ こうさくドリル』は、プリキュアたちがいっぱいの工作が楽しめる１冊。

プリキュアになりきれるアクセサリーや、プリキットミラールーペの工作も収録。かんたんな工作から徐々に難易度が上がっていくことで、楽しくはさみやのりの使い方を覚えることができます。

『プリキュアドリルシリーズ めいたんていプリキュア！ はじめてのかんじドリル』には、小学１年生で習う漢字の中から、運筆の基礎がわかりやすく学べる漢字32字をセレクトして収録。

線の種類の運筆練習から始まり、数の漢字、「手・足・口・目」など体や顔のパーツの漢字

「木・森」などの自然を表す漢字など、プリキュアのイラストと一緒に楽しく覚えることができます。

『プリキュアドリルシリーズ キミとアイドルプリキュア♪ ひらがな カタカナドリル』

定価1320円（本体1200円）

『プリキュアドリルシリーズ キミとアイドルプリキュア♪ おけいこドリル』

定価1320円（本体1200円）

『プリキュアドリルシリーズ キミとアイドルプリキュア♪ こうさくドリル』

定価1430円（本体1300円）

『プリキュアドリルシリーズ キミとアイドルプリキュア♪ はじめてのかんじドリル』

定価1430円（本体1300円）