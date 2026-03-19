【累計68万部超】「子どもが率先して取り組む！」と大好評　プリキュア学習ドリルが３月23日に発売

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株式会社講談社


株式会社講談社こども事業部は、累計68万部を超える大人気ロングセラー「プリキュアドリルシリーズ」の最新版を2026年３月23日（月）に４冊同時発売します。



「プリキュアドリルシリーズ」は「子どもが自分から「やりたい！」と率先してやってくれる」「楽しんで学べる」「子どものモチベーションが保たれる！」と毎年大好評のドリルシリーズです。



「プリキュアドリルシリーズ」の特徴



ポイント１.　プリキュアといっしょに楽しく学べる


プリキュアの世界観を反映した問題とイラストで、お子さんが楽しみながら取り組むことができます。



ポイント２.　シールがたっぷり100枚以上付いてくる！


お子さんが大好きなシールが、ドリルに合わせた内容でそれぞれ100枚以上ずつ付いてきます。遊び感覚で続けながら、成長に関わる能力を身につけられます。



ポイント３.　難易度は少しずつアップ！


ドリルの最初は難易度はやさしく、順を追って難易度が上がるので、無理なく能力を段階的に育てます。





『プリキュアドリルシリーズ　めいたんていプリキュア！　ひらがなカタカナドリル』は、プリキュアと一緒に、たのしくひらがなカタカナを学べる１冊。






プリキュアの名前が書きたい！　プリキュアを自分で読みたい！　という気持ちを後押しする作りで、自然と文字に親しんでいけます。




『プリキュアドリルシリーズ　めいたんていプリキュア！　おけいこドリル』は、基礎的な運筆から始まる取り組みやすいステップアップ式で、無理なく自然に手先や頭の使い方が身につきます。






遊び感覚で学べる、知育ドリル入門にぴったりな内容です！



『プリキュアドリルシリーズ　めいたんていプリキュア！　こうさくドリル』は、プリキュアたちがいっぱいの工作が楽しめる１冊。






プリキュアになりきれるアクセサリーや、プリキットミラールーペの工作も収録。かんたんな工作から徐々に難易度が上がっていくことで、楽しくはさみやのりの使い方を覚えることができます。



『プリキュアドリルシリーズ　めいたんていプリキュア！　はじめてのかんじドリル』には、小学１年生で習う漢字の中から、運筆の基礎がわかりやすく学べる漢字32字をセレクトして収録。






線の種類の運筆練習から始まり、数の漢字、「手・足・口・目」など体や顔のパーツの漢字


「木・森」などの自然を表す漢字など、プリキュアのイラストと一緒に楽しく覚えることができます。






『プリキュアドリルシリーズ　キミとアイドルプリキュア♪　ひらがな　カタカナドリル』


定価1320円（本体1200円）




『プリキュアドリルシリーズ　キミとアイドルプリキュア♪　おけいこドリル』


定価1320円（本体1200円）




『プリキュアドリルシリーズ　キミとアイドルプリキュア♪　こうさくドリル』


定価1430円（本体1300円）




『プリキュアドリルシリーズ　キミとアイドルプリキュア♪　はじめてのかんじドリル』


定価1430円（本体1300円）