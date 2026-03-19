SATOYAMER Farmプロジェクト 2026年間メンバー募集開始

株式会社アイクリエイト

2008年の創業以来、サステナビリティに特化した企画実行支援を行う株式会社アイクリエイト（本社：東京都渋谷区、代表取締役：粟田あや、以下アイクリエイト）が展開する「SATOYAMER(R)」は、山梨県北杜市・八ヶ岳エリアにて実施する「SATOYAMER Farmプロジェクト」の2026年年間メンバー募集を開始しました。本プロジェクトは、自然の循環を体感的に学ぶ年間プログラムです。

（詳細ページ：https://plannersfarm.studio.site)

「SATOYAMER Farmプロジェクト」について

「SATOYAMER Farmプロジェクト」は、八ヶ岳の自然環境を舞台にした年間型の実践プログラム。農薬や化学肥料に頼らない畑で、竹内孝功さんの自然菜園スタイル、菌ちゃん農法、シネコカルチャーの協生的な農法など、様々な専門家のアドバイスのもと進めているリジェネラティブな農法で、土づくりから野菜を育て、収穫、食べるところまでを実践し、循環を学ぶ、年間を通した体験型プログラムです。単発のイベントではなく、年間を通して継続的に関わることで、知識だけではない“身体感覚としての理解”を深めていくことを重視しています。

2026年は、プロジェクト立ち上げ当初から関わり、竹内孝功さんの自然菜園スタイルや菌ちゃん農法、シネコカルチャーの協生的な農法を学び、自らも農業学校での研鑽を経て就農した山下貴大さんをナビゲーターに迎えます。

体験にとどまらず、土づくりから野菜の栽培、収穫、食までを自ら実践し、循環を学ぶプログラムを提供します。

■ナビゲーター紹介

山下貴大 SATOYAMER FARM 代表

早稲田大学卒業後、IT・プロダクト開発の領域で、営業、プランナー、エンジニア、マネージャー、CTOまで幅広く経験。テクノロジーとビジネスの両面に携わってきた。現在は八ヶ岳のSATOYAMER Farmで里山や再生型農の視点を取り入れた畑づくりと、その事業化に取り組んでいる。

体験型の畑やイベントを通じて、これまでのべ1000名以上に、土に触れることの面白さや、自然の循環を活かした栽培のあり方を実験しながら伝えてきた。テクノロジー・事業・農を横断しながら、これからの暮らしと仕事のあり方を実践の場から探求している。

プロジェクトの背景

現在、地球が直面している環境問題は複雑かつ深刻な状況ではありますが、だからこそ一人一人の意識、行動変容が必要であると考えています。自然と切り離された都市生活の中で、食や環境の問題を「知っている」だけでなく、「体感する」機会はまだ多くありません。

アイクリエイトは、2022年から八ヶ岳の麓、山梨県小淵沢にある約400坪の耕作放棄地を活用し、「楽しく、おいしく育て、そして学べる」をモットーに、農薬・化学肥料を使わずに野菜を育てるプロジェクトを始動し、3年間で延べ100人以上の新しいライフスタイルを考えたい方々にご参加いただいてきました。

こんな方におすすめ

本プロジェクトはこのような方におすすめです。

・自然に触れる時間を日常に取り入れたい方

・食や農に関心があり、実践を通して学びたい方

・都会と自然の二拠点的な暮らしに興味がある方

・子どもと一緒に自然体験をしたい方

・持続可能な暮らしや環境に関心がある方

・自分の感覚を取り戻したい方

ご参加いただいた方からの声を一部紹介

・子どもと一緒に畑で過ごした時間は、忘れられない感動体験になりました。

・八ヶ岳での実体験こそが都会生活で欠けていた何かを補ってくれた有意義な時間でした。

・今年からは教えていただいたことを都内で実践すべく小さなスペースを借りました。

・野菜に対する愛おしさ、土や水や虫に対する尊敬の年を人生で初めて感じることになりました。

・八ヶ岳には東京にはないものが全てあると衝撃でした。

・少しずつ、飲むものや日常に触れるものが自然と変わりました。

・ 野菜の味がわかるようになりました。

・ 農家の方への感謝とリスペクトがうまれました。

・ ごみの量が半分になりました。

・ 毎日の天気に一喜一憂し、気候変動がより自分事になりました。

・ 虫が苦手でしたが、かわいく思えるようになりました。(畑で出会う虫限定ですが)

・ 災害時の生活についても考え備えるようになりました。

など

プロジェクト概要

名称：SATOYAMER Farm

期間：2026年4月～2026年12月（予定）

※4月7日まではクラウドファンディングリターンとして提供中

https://for-good.net/project/1003261

※4月8日以降のお申し込みはこちらから

https://satoyamer.com/

▼開催場所

山梨県北杜市小淵沢町（最寄り駅：中央線 小淵沢駅）など

詳細はご参加時にお知らせします。

▼開催スケジュール

ご参加いただける活動日は以下のとおりです。

4/11(土)：はじめに、春野菜の種まき/定植、ネギ＆ジャガイモの植え付け

5/9(土)：春野菜の種まき/定植、夏野菜の準備

5/24(日)： 夏野菜の定植（その１）

6/13(土)：夏野菜の定植（その２）、サツマイモの植え付け

7/11(土)：夏野菜の収穫のコツ、草マルチと補い、誘引法

8/8(土)：夏野菜の回復方法

9/6(日)：秋野菜の種まき/定植、自家採種

10/4(日)：越冬野菜と夏野菜の片付け

11/8(日)：秋野菜の収穫、夏野菜の片づけ仕上げ、麦種まき

12/5(土)：畑の冬支度と大豆の選別など

※日程・内容は、天候や生育状況などによって変更になる場合もあります。

▼ナビゲーター

山下貴大 SATOYAMER FARM 代表



▼参加費

◇年間メンバー

55,000円 / 1名

88,000円 / 2名

※18歳未満は大人同伴であれば無料



◇単発メンバー

7,700円 / 1名

※18歳未満は大人同伴であれば無料

・税込価格です。

・参加確定後、銀行振り込みでお支払いいただきます。

・講座受講費・畑でつかう農機具・種苗費・資材費を含みます。

・現地までの交通費や昼食費は含みません

SATOYAMER(R)︎について

SATOYAMER(R)（サトヤマー）は、里山の知恵に学び、自然と調和する“リジェネラティブな暮らし”をたのしみ広げるプロジェクト。都市に暮らす私たちが、自然と調和する暮らしを叶えるための「小さな習慣」を提案しています。

プロジェクト名には、「SATOYAMA＝里山」と「ER＝人・者」の想いが込められており、 自然とつながりながら“めぐる暮らし”を楽しむ人を増やしていくことを目指しています。

Instagram公式アカウント（SATOYAMER(R)）：@planners.official

Instagram公式アカウント（SATOYAMER Regenerative Tea）：@satoyamer.tea

ㅤ運営者について

アイクリエイトは、「協生」をコンセプトに掲げ、人と自然の関係を見つめ直しながら、都市と里山、企業と生活者のあいだに新たなつながりを育むプランニングスタジオです。

食や農、暮らしの循環を重点テーマに、共創型のプロジェクトを通じて人々の意識と行動の変化を促し、リジェネラティブな未来の実現に向けてアクションを起こしていきます。

・会社名 ：株式会社アイクリエイト

・所在地 ：150-0001 東京都渋谷区神宮前 1-5-8 神宮前タワービルディング14階

・代表取締役：粟田 あや

・資本金 ：600万円

・設立 ：2008年5月

・事業内容 ：ブランディング・PRサポート

・URL ： https://i-crt.jp/ (https://i-crt.jp/)

・Instagram ：https://www.instagram.com/planners.official/

＜本件に関する報道関係者のお問合せ＞

株式会社アイクリエイト E-mail: pr@i-crt.jp（担当：林）