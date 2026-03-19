彼氏が欲しいのに出会いがない女性の69.00％が「行動していない」｜交際中女性の出会いのきっかけと、男性が「彼女にしたい」と感じる特徴を調査（ハッピーメール調べ）

株式会社アイベック

株式会社アイベック（本社：福岡県福岡市）が運営する、累計会員数3,500万（※1）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」（https://happymail.co.jp/ ）は、出会いがないと感じている成人女性100人、恋人がいる成人女性100人、成人男性100人の計300人を対象に、「彼氏が欲しいのに出会いがない女性の実態」に関するアンケート調査を実施しました。

※1：2024年6月時点

本調査では、

● 出会いがないと感じている女性が、出会いの数を増やすために行動しているか

● 出会いがないと感じている女性が自認する特徴

● 交際中女性が、現在の彼氏と出会ったきっかけ

● 男性が「彼女にしたい」と感じる女性の特徴

について、複数の選択式アンケートを実施し、回答結果を集計しています。

本リリースでは、各設問における回答傾向を中心に、調査結果を公開します。

調査結果の詳細データおよび図表素材は、報道・記事制作時の引用素材として、下記ページにて公開しています。

▼調査結果特設ページ

https://happymail.co.jp/happylife/questionnaire/women-want-boyfriend/

1.出会いがない女性の69.00％が「出会いの数を増やすために行動していない」

出会いがないと感じている成人女性100人に「出会いの数を増やすために行動していますか？」と尋ねたところ、「はい」31人（31.00％）に対し、「いいえ」69人（69.00％）となりました。

【内訳（人数／割合）】

● はい：31人（31.00％）

● いいえ：69人（69.00％）

「出会いがない」という実感があっても、具体的な行動に移せていない層が多数派であることが分かりました。

2.出会いがない女性が挙げた特徴は「自信のなさ」「忙しさ」「受け身」が上位

出会いがないと感じている成人女性100人に「自身に当てはまると思うもの（複数回答可）」を尋ねた結果、上位は以下の通りでした。

【主な回答（人数／割合）】複数回答可

● 自分に自信がない：47人（47.00％）

● 仕事やプライベートが忙しい：46人（46.00％）

● 受け身で自分から動かない：44人（44.00％）

● ネガティブ思考：37人（37.00％）

● 自分磨きをしていない：25人（25.00％）

● 男性への理想が高い：18人（18.00％）

● 見た目に気を使わない：12人（12.00％）

● 常に女友達と一緒にいる：10人（10.00％）

● とくに該当するものはない：4人（4.00％）

出会いの少なさを、「内面（自信）」「環境（忙しさ）」「行動（受け身）」の複合要因として捉えている回答が目立つ結果となりました。

3.交際中女性の出会いのきっかけは「マッチングアプリ」が最多

恋人がいる成人女性100人に「今の彼氏とは、どこで出会いましたか？」と尋ねたところ、最多は「マッチングアプリ」32人（32.00％）でした。次いで「友人・知人の紹介」24人（24.00％）、「職場・取引先」16人（16.00％）が続きました。

【主な回答（人数／割合）】

● マッチングアプリ：32人（32.00％）

● 友人・知人の紹介：24人（24.00％）

● 職場・取引先：16人（16.00％）

● 大学：9人（9.00％）

● 趣味・習い事：6人（6.00％）

● 恋活・婚活パーティー：5人（5.00％）

● 合コン：4人（4.00％）

● 同窓会：1人（1.00％）

● その他（ナンパ、mixi）：3人（3.00％）

交際に至った出会いの入口として、「アプリ」「紹介」「職場」など複数の接点が一定数存在していることが確認できました。

4.出会いの場で意識していたこと・好印象だった言動（自由回答まとめ）

恋人がいる女性に「今の彼氏と出会ったとき、意識していたこと」を尋ねた自由回答では、次のような傾向が見られました。

【女性の自由回答例】

相手の話を聞いてよく笑うようにした。

子供に見られないよう発言に気をつけたり、笑顔を意識したりした。

清楚な服装を意識して、相手の話を聞くときに相槌を打ち、共感するようにした。

相手が話しやすいように笑顔を意識した。

女性側の回答からは、「笑顔」と「聞き上手」であることを意識していた人が多いことが分かります。

続いて、成人男性に「初対面の女性と接した際に好印象を持った言動」を尋ねた自由回答では、以下のような声が多く寄せられました。

【男性の自由回答例】

初対面のときから笑顔で、私に関心を持っているような感じで接してくれた。

愛想がありノリがいいところに好印象を抱いた。

目を見つめながら楽しそうに話してくれた。

よく笑ってくれて、聞き上手だなと感じて会話が楽しかった。

男性側の自由回答でも、「笑顔」「楽しそうな態度」「話を聞く姿勢」が好印象につながっていることが確認できます。

これらの結果から、女性が意識しているポイントと、男性が好印象を抱くポイントは一致しており、出会いの場では「笑顔」と「聞き上手」を心がけることが、良好な第一印象につながりやすいことが明らかになりました。

5.男性が「彼女にしたい」と感じる特徴は「笑顔」「楽しさ」「価値観」が上位

成人男性100人に「『彼女にしたい』と感じる女性の特徴（複数回答可）」を尋ねたところ、上位は「笑顔がかわいい」70人（70.00％）、「一緒にいて楽しい」68人（68.00％）、「価値観が合う」66人（66.00％）でした。

【主な回答（人数／割合）】複数回答可

● 笑顔がかわいい：70人（70.00％）

● 一緒にいて楽しい：68人（68.00％）

● 価値観が合う：66人（66.00％）

● 清潔感が漂っている：57人（57.00％）

● マナーが身についている：40人（40.00％）

● 家庭的：28人（28.00％）

● 聞き上手：27人（27.00％）

● どんな人にも優しい：25人（25.00％）

● 男性を立てられる：13人（13.00％）

男性側の回答では、第一印象の要素（笑顔・清潔感）に加え、「一緒に過ごす相性（楽しさ・価値観）」が強く支持される傾向が見られました。

調査結果まとめ

本調査では、以下の点が明らかになりました。

● 出会いがないと感じている女性の 69.00％ が、

「出会いのために行動していない」と回答

● 出会いがない女性の自己認識では、「自分に自信がない」

「仕事やプライベートが忙しい」「受け身で自分から動かない」が上位

● 交際中女性の出会いのきっかけは、「マッチングアプリ」

「友人・知人の紹介」「職場・取引先」が中心

● 男性が「彼女にしたい」と感じる女性の特徴は、

「笑顔」「一緒にいて楽しい」「価値観が合う」が上位

本調査結果の詳細データおよび図表素材は、以下の特設ページにて公開しています。

報道・記事制作時の引用素材としてもご利用いただけます。

▼調査結果特設ページ

https://happymail.co.jp/happylife/questionnaire/women-want-boyfriend/

【調査概要】

調査方法：インターネットアンケート

調査対象：出会いがないと感じている成人女性100人・恋人がいる成人女性100人・成人男性100人

アンケート母数：男性100名・女性200名（合計300名）

実施日：2026年1月21日

調査実施主体：ハッピーメール（ハッピー）（https://happymail.co.jp/）

調査会社：株式会社アイベック

関連ページ：https://happymail.co.jp/happylife/questionnaire/women-want-boyfriend/

ハッピーメール（ハッピー）とは

ハッピーメール（ハッピー）は出会い・恋愛マッチングアプリ/マッチングサイトとして、出会いを提供しています。

25年以上の運営により培ってきた実績を基に、PC、スマートフォン、アプリと時代の変化に合わせてサービスを提供。

2018年には、男女のマッチングからの出会いをテーマにした恋愛映画を作りたいと相談があり、マッチング業界としては初めて映画制作に携わる。

2019年には、"野呂佳代"さんをアンバサダーとして起用し、実際にハッピーメールを利用しているユーザーの体験談を基に、アプリやネットを使ったリアルな出会いからの「恋愛・結婚」の認知を広げるため、Webドラマ「ハッピーメール～Love Story～」を製作。

2024年には累計会員数3500万を突破。（2024年6月時点）

【ブランドアンバサダー起用実績】

2019年 野呂佳代さん

2020年 野呂佳代さん

2021年 野呂佳代さん

2022年 ほのか さん

2023年 ほのか さん

2024年 ゆきぽよ さん

公式サイト：https://happymail.co.jp

総合ページ：https://happymail.jp

対応端末：スマートフォン,PC

対応言語：日本語

サービス地域：日本

サービス開始日：2000年8月

価格：ダウンロード無料

開発・運営：株式会社アイベック

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app//id521055533?mt=8

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja)

マッチングアプリで出会うすべての男女を応援します！ハッピーメールがスポンサーのYouTubeチャンネル『コイラボ』:https://www.youtube.com/@koilabo.happymail

ハッピーメール公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCjKoGOmdSsroocH3cSiQt1Q

恋活・婚活トレンド情報サイト ハッピーライフ：https://happymail.co.jp/happylife/