「マナラ」×「パンとエスプレッソと」が贈る『春のゆらぎ*肌 応援！限定ビューティーコラボ』プレス発表会開催

株式会社ランクアップ（左：内科学・皮膚科学 専門医 馬渕 知子様、中央：ランクアップ 代表 岩崎裕美子 右：日と々と 小嶋 茜音様）

「マナラ」ブランドで知られる、株式会社ランクアップ（本社：東京都中央区銀座、代表取締役：岩崎裕美子）は、2026年にマナラブランド創立20周年を迎えたことを記念し、「パンとエスプレッソと」をはじめとした人気ベーカリーカフェブランドを運営する株式会社日と々と（本社：東京都渋谷区神宮前、代表取締役：山本拓三）と初のタッグを組み、春のゆらぎ肌を“中から外から”応援する『春のゆらぎ*肌 応援！限定ビューティーコラボ』を2025年3月17日（火）より期間限定で開催。

それに伴い、同日、都内にてメディア向けプレス発表会を実施し、「食べて叶えるスキンケア」をテーマに、春のゆらぎ肌*とビタミン摂取、インナー＆アウターケアの重要性について専門家を交えたトークセッションを行いました。

*乾燥によるもの

発表会当日は、専門家をゲストに迎え、春のゆらぎ肌*とインナー＆アウターケアをテーマにしたトークセッションを実施しました。

・昨今の2季化（寒暖差）に伴い、春の肌悩みも増えている

・肌のコンディションには、生活習慣や食事など「内側」の影響が6～7割、スキンケアなど「外側」のケアが3～4割関わっているという考え方

・日本人の野菜・果物摂取量が目標値を下回っており、ビタミン・ミネラルを意識的にとることの大切さ

・ビタミンを含むフルーツやヨーグルトなどを“おいしく続けやすい形”で取り入れることが、肌づくりの土台づくりにつながること

など、「食べて叶えるスキンケア」の重要性について解説いただきました。

本企画のポイント

春のゆらぎ*肌をテーマにした、ビタミンスイーツ＆シェイクが登場

花粉シーズンに注目される柑橘「じゃばら」や、たんぱく質もとれる「グリークヨーグルト」、「ブラッドオレンジ」や「アプリコット」を合わせた、春限定のビタミンジェラート＆シェイクを開発。

コラボメニュー注文で「マナラ ホットクレンジングゲル」使い切りパウチをプレゼント

ビタミンスイーツで“中から”、ホットクレンジングゲルで“外から”ケアする、Wビューティー体験を提案。

SNS投稿キャンペーンも同時開催

対象アカウントのフォロー＆指定ハッシュタグをつけた投稿で、抽選でマナラ製品が当たるキャンペーンを実施。

春は一年の中でも肌がゆらぎやすい季節～「食べて叶えるスキンケア」にも注目～

寒暖差や花粉、紫外線量の変化、新生活による生活リズムの乱れなど、春は一年の中でも肌がゆらぎやすい季節といわれています。一方で、肌の状態には「内側」の影響が6～7割、「外側」のケアが3～4割関わっているとも言われており、スキンケアだけでなく、日々の食事や睡眠、ストレスケアなど“インナーケア”の重要性も高まっています。

厚生労働省「国民健康・栄養調査」では、成人1人1日あたりの平均摂取量は、野菜が256g（目標350g）、果物が93g（目標200g）と、いずれも推奨量を下回っていることが示されています。ビタミンやミネラルの供給源となる野菜・果物は、意識してとらないと不足しがちであり、「食べて叶えるスキンケア」を日常にどう取り入れていくかが、今後さらに重要になると考えています。

こうした背景から、ランクアップでは、日常的に立ち寄りやすいベーカリーカフェ「パンとエスプレッソと」とコラボレーションし、「Time for Vitamins!」をキーワードに、春のゆらぎ肌*を“おいしく・たのしく”応援するビューティー企画を立ち上げました。

企画概要

*乾燥によるもの

コラボメニュー ：じゃばらとフローズングリークヨーグルト オレンジとアプリコットのキャラメルソース

販売価格（税込）：ジェラート（シングル） 700円／シェイク 900円

販売期間 ：2026年3月17日（火）～5月31日（日）

販売店舗 ：ジェラートとエスプレッソと／花ナ々ナ（※3月20日オープン）／

パンとエスプレッソとGINZA LOUNGE／パンとエスプレッソと由比ガ浜商店／

パンとエスプレッソと珈琲製作所／囲と囲曲／パンとエスプレッソと異人館／

パンとエスプレッソと姫路城 全8店舗

SNSキャンペーン：マナラの公式X（@manara_jp) またはInstagram (@manara_japan)と、パンと

エスプレッソと公式X（＠BREADESPRESSO）またはInstagram（@bread.espre

sso.and.official）をフォローし、注文したコラボメニューの写真と共に「#ぷるん

と春肌コラボ」をつけて投稿。抽選で各20名に「マナラ ホットクレンジングゲル マッサージプラス」1本をプレゼント！

応募期間 ：2026年3月17日（火）～5月31日（日）23:59

*¹2025年12月時点 *²2012年～2024年度「クレンジングの商品販売動向調査」TPCマーケティングリサーチ(株)調べ （リニューアル前製品含む）【製品概要】

製品名 ：マナラ ホットクレンジングゲル マッサージプラス（メイク落とし）

内容量 ：200ｇ

価格 ：通常価格：4,180円（税込）

使用期間 ：夜のみの使用で約２か月間

香り ：柑橘系の香り（リモネン）

累計販売本数2,900万本突破*¹

1３年連続「毛穴クレンジングゲル部門」「温感クレンジング部門」日本一*²を記録

□■株式会社ランクアップ 会社概要■□

代表取締役：岩崎 裕美子

設立年 ：2005年6月10日

資本金 ：1,000万円

従業員数 ：113人（2024年11月時点）

売上高 ：144億（2025年9月期）

本社所在地：東京都中央区銀座3-10-7 ヒューリック銀座3丁目ビル7F

事業内容 ：・オリジナルブランド「マナラ」「アールオム」「アクナル」の開発および販売

・スクール型民間学童「クレイバーキッズ」の運営

コーポレートサイト ：https://rankuphd.jp/

マナラ公式ホームページ ：https://manara.jp/

コラムサイト：https://manara.jp/column/

□■公式SNS一覧 ■□

マナラ公式Facebook ：https://www.facebook.com/kandou.manara/

マナラ公式Instagram：https://www.instagram.com/manara_japan/?hl=ja

マナラ公式Twitter ：https://twitter.com/manara_jp

マナラ公式YouTube ：https://tinyurl.com/yfn2euau

前身となる会社で飲食事業を新たに立ち上げ、2006年に「東京純豆腐」1号店を開業。約10年で事業を安定させ分社化し、2017年にビーンズワンカンパニー株式会社を設立。現在は「東京純豆腐」のほか、四角いピザが特徴の「【A】PIZZA（エーピッツァ）」タイ料理業態の「東京ガパオ」、ブリトー専門店「umum（ウムウム）」を展開。今後も既存店の出店や新業態の開発・出店など、時代に合わせた飲食店事業の拡大を目指している。

＜東京純豆腐＞

2006年4月、青山に1号店をオープンしたことを皮切りに現在は国内で約40店舗を運営し、海外は中国・台湾・シンガポール・ベトナムの各国に展開。スンドゥブの要となる豆腐は毎朝店舗で丁寧に仕込み、出来立てをご提供しています。大豆特有の風味や甘味、滑らかな食感を楽しんでいただくため手作りにこだわっています。豊富な具材による多彩なメニュー、レベル1～6まで選べる辛さ、トッピングなどお好みに合わせてカスタマイズできるのも特徴です。