開園25周年記念！5,000発が夜空を彩る花火大会

明和興産株式会社 東京ドイツ村事業部

東京ドイツ村（所在地：千葉県袖ケ浦市・運営：明和興産株式会社）は、皆様に支えられ開園25周年を迎えました。この度、25年間の感謝を込めて、2026年5月9日（土）に5,000発の花火を打ち上げる特別イベント「東京ドイツ村 25th Anniversary Fire Sparkle ～25周年記念花火大会～」を開催いたします。

本イベントをより特別で快適にお楽しみいただくため、広大な天然芝の上でリラックスしながら花火を鑑賞できる「有料観覧エリア」をパターゴルフコース内に開設いたします。本日より専用サイトにて、入園料と数々の特典がセットになった有料観覧エリアチケットの販売を開始いたしました。

打ち上げイメージ

有料観覧エリアだけの「5つのプレミアム体験」

ただ花火を見るだけではない、東京ドイツ村ならではの特別な1日をお約束する5つのポイントをご用意しました。

1. 約5万平方メートル の天然芝！寝そべりながら大迫力の花火を独占

会場となるパターゴルフコースは、ふかふかの天然芝が広がる約5万平方メートル の広大なエリアです。周囲の喧騒から離れ、芝生の上に寝そべりながら、夜空いっぱいに広がる花火を大迫力でご鑑賞いただけます。

2. 【有料エリア限定】オリジナルミュージックと連動した感動の花火演出

有料観覧エリア限定の特別演出として、オリジナルミュージックと花火が完全にシンクロする「音楽花火」をお届けします。視覚と聴覚を同時に刺激する、ここでしか味わえない没入感と感動をご体験ください。

3. ドイツ村グルメを満喫！フード引換えチケット付き

イベントを楽しみながら美味しいグルメも満喫していただけるよう、指定店舗でご利用可能な「フード引換えチケット（300円券×2枚、計600円分）」をもれなくプレゼントいたします。

4. 1日限定の特別体験！パターコース外周カート乗り放題

通常営業時では乗ることのできない従業員カートを開放いたします。パターコース外周の決められたコースを、本イベント限定で何度でも「乗り放題」でお楽しみいただけます。お子様連れのご家族やご友人同士で、夜のパークを風を切って走る非日常体験をどうぞ。

5. ライブやパフォーマンスでお祭り気分が最高潮に！

花火の打ち上げ前からイベントを楽しんでいただけるよう、有料観覧エリア周辺にてアーティストによるライブステージや、各種パフォーマーによるショーを開催予定です。

■開催概要

イベント名：東京ドイツ村 25th Anniversary Fire Sparkle

サブタイトル：25周年記念花火大会

開催日程：2026年5月9日（土）

花火打ち上げ時間：20:00～（予定）

花火打ち上げ場所：ホールインワンチャレンジ奥

有料観覧エリア場所： パターゴルフコース内

■有料観覧エリア チケット情報

料金： 大人 5,000円 ／ 小人（4歳～小学生） 3,500円

※上記料金には「入園料」が含まれております。（駐車料金は別途必要となります）

※フード引換えチケット、カート乗り放題などの特典が含まれます。

購入方法（専用サイトにて事前販売）

https://ticket.t-doitsumura.co.jp/top/products/c945b736-518e-5351-b8ec-8604db2292c7?lng=ja

■有料観覧エリア入場受付

パターコースクラブハウスにて、先着順で入場受付を実施いたします。

受付時間：10:00～19:30

※チケット購入者は、有料観覧エリアへの出入りが終日自由です。

お早めに場所を確保し、パーク内を遊んだ後に再びエリアへ戻ることも可能です。

【本件に関するお問い合わせ先】

東京ドイツ村 広報担当

TEL：0438-60-5511（代表）

mail：kouhou@t-doitsumura.co.jp

URL：https://www.t-doitsumura.co.jp/