株式会社ポイント機構 A-GELギフトポイント＆A-GELギフトカード A-GEL公式YouTube、登録者1,000人突破 会員登録不要で使える新しい経済アプリと動画インフラが融合
【報道関係者各位】
Agent（代行者）×Angel（天使）にてA-GEL（幸せを運ぶ代行者）＝エージェルギフトポイント
株式会社ポイント機構（本社：東京都渋谷区、代表取締役：竹内祐樹）は、A-GELギフトポイントおよびA-GELギフトカードの普及を目的とした公式YouTubeチャンネルが、登録者1,000人を突破したことをお知らせいたします。
本チャンネルは、単なる企業広報ではなく、企業・店舗・代理店向けにポイント経済の仕組みや導入方法、業種別活用事例を解説する「動画型ビジネスインフラ」として運用されており、導入検討企業およびパートナーからのアクセスが増加しております。
■ 登録者1,000人突破の背景と意義
本チャンネルは、BtoB領域に特化した専門性の高いコンテンツを中心に展開しており、
・業種別導入事例の公開（飲食・美容・スポーツ等）
・収益構造およびポイント循環モデルの可視化
・代理店ビジネスの仕組み解説
といった実務型コンテンツを提供しています。これにより、単なる視聴者数ではなく、導入検討企業や代理店候補といった「質の高い視聴者層」の獲得に成功し、登録者1,000人という節目を迎えました。
■ 会員登録不要のアプリ設計（革新性）
本サービスの最大の特徴は、会員登録および個人情報入力を必要としない利用設計にあります。
ユーザーはアプリをダウンロードするだけで、
・A-GELギフトポイントの受取および利用
・A-GELギフトカードの保存および利用
が可能となり、従来のような煩雑な登録手続きを経ることなく、即時にサービスを利用できます。この設計により、
・登録時の離脱防止
・ユーザー体験（UX）の大幅向上
・個人情報管理リスクの低減
を同時に実現しており、「ログインを前提としない新しいアプリケーション利用モデル」として展開しています。
ポイントとクーポンとギフトが合わさった利用
会員登録不要にてアプリをダウンロードするだけ
■ A-GELギフトポイント／ギフトカードの概要
A-GELギフトポイントは、企業・店舗・消費者をつなぐ循環型ポイントシステムであり、
・最大40％の高還元設計
・発行手数料0円
・クーポン型ポイントによる販促強化
・利用時に収益が発生する独自モデル
を特徴としています。従来のポイント制度とは異なり、ポイントの流通そのものが消費行動を活性化し、売上増加とコスト削減を同時に実現する新しい経済モデルです。
営業コンサルティングとして活用できる世界初
売上改善や利益率増加や従業員のやりがいへ活用
エステ店の事例（生の声）：https://youtu.be/EpXO57obs1Y?si=TbAzGvBnKANZmkwf
飲食店の事例（生の声） ：https://youtu.be/b5V50XZugXE?si=Rljxj5vqvc7oVxAD
■ 動画インフラとしての役割
公式YouTubeチャンネルでは、
・導入企業向け解説動画
・収益モデルの詳細説明
・代理店向け教育コンテンツ
を体系的に配信しており、「営業」「教育」「導入支援」を一体化した動画プラットフォームとして機能しています。
■ 教育・研修コンテンツの強化
当社では、A-GEL経済圏の拡張に向け、教育・研修コンテンツの体系化を進めております。YouTubeを入口とし、
・基礎理解コンテンツ
・実務導入講座
・代理店育成プログラム
を段階的に提供することで、
・導入スピードの向上
・営業力の標準化
・収益モデルの再現性向上
を実現し、「教育によって拡張する経済圏」の構築を推進してまいります。
■ 社会的意義
A-GEL経済圏は、以下の社会課題の解決に寄与します。
・中小企業の販促支援および売上向上
・広告コスト削減による経営改善
・新たな収益機会の創出（副業・代理店）
・地域経済の活性化
■ 今後の展開
今後は、
・登録者1万人規模への拡大
・導入企業および加盟店の拡大
・海外展開（アジア圏）
・教育コンテンツの高度化
を推進し、「会員登録と会員ログイン不要型ポイント経済圏のA-GELギフトポイント」の社会実装を加速してまいります。
■ 公式YouTubeチャンネル
https://youtube.com/@point-kikou
■ 会社概要
ポイント機構
会社名：株式会社ポイント機構
所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷2丁目7番9号 HOUSE2717 301号室
設立：2021年12月24日
代表者：竹内祐樹
事業内容：A-GELシステムを活用したコンサルティング事業
■ 本件に関するお問い合わせ先
株式会社ポイント機構
担当：竹内 祐樹（たけうち ゆうき）
メール：y-takeuchi@point-kikou.co.jp