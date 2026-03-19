株式会社ポイント機構　A-GELギフトポイント＆A-GELギフトカード　A-GEL公式YouTube、登録者1,000人突破　会員登録不要で使える新しい経済アプリと動画インフラが融合

株式会社ポイント機構

【報道関係者各位】

Agent（代行者）×Angel（天使）にてA-GEL（幸せを運ぶ代行者）＝エージェルギフトポイント

株式会社ポイント機構（本社：東京都渋谷区、代表取締役：竹内祐樹）は、A-GELギフトポイントおよびA-GELギフトカードの普及を目的とした公式YouTubeチャンネルが、登録者1,000人を突破したことをお知らせいたします。

本チャンネルは、単なる企業広報ではなく、企業・店舗・代理店向けにポイント経済の仕組みや導入方法、業種別活用事例を解説する「動画型ビジネスインフラ」として運用されており、導入検討企業およびパートナーからのアクセスが増加しております。

■ 登録者1,000人突破の背景と意義

本チャンネルは、BtoB領域に特化した専門性の高いコンテンツを中心に展開しており、

・業種別導入事例の公開（飲食・美容・スポーツ等）

・収益構造およびポイント循環モデルの可視化

・代理店ビジネスの仕組み解説

といった実務型コンテンツを提供しています。これにより、単なる視聴者数ではなく、導入検討企業や代理店候補といった「質の高い視聴者層」の獲得に成功し、登録者1,000人という節目を迎えました。

■ 会員登録不要のアプリ設計（革新性）

本サービスの最大の特徴は、会員登録および個人情報入力を必要としない利用設計にあります。

ユーザーはアプリをダウンロードするだけで、

・A-GELギフトポイントの受取および利用

・A-GELギフトカードの保存および利用

が可能となり、従来のような煩雑な登録手続きを経ることなく、即時にサービスを利用できます。この設計により、

・登録時の離脱防止

・ユーザー体験（UX）の大幅向上

・個人情報管理リスクの低減

を同時に実現しており、「ログインを前提としない新しいアプリケーション利用モデル」として展開しています。

ポイントとクーポンとギフトが合わさった利用会員登録不要にてアプリをダウンロードするだけ

■ A-GELギフトポイント／ギフトカードの概要

A-GELギフトポイントは、企業・店舗・消費者をつなぐ循環型ポイントシステムであり、

・最大40％の高還元設計

・発行手数料0円

・クーポン型ポイントによる販促強化

・利用時に収益が発生する独自モデル

を特徴としています。従来のポイント制度とは異なり、ポイントの流通そのものが消費行動を活性化し、売上増加とコスト削減を同時に実現する新しい経済モデルです。

営業コンサルティングとして活用できる世界初売上改善や利益率増加や従業員のやりがいへ活用

エステ店の事例（生の声）：https://youtu.be/EpXO57obs1Y?si=TbAzGvBnKANZmkwf

飲食店の事例（生の声） ：https://youtu.be/b5V50XZugXE?si=Rljxj5vqvc7oVxAD

■ 動画インフラとしての役割

公式YouTubeチャンネルでは、

・導入企業向け解説動画

・収益モデルの詳細説明

・代理店向け教育コンテンツ

を体系的に配信しており、「営業」「教育」「導入支援」を一体化した動画プラットフォームとして機能しています。

■ 教育・研修コンテンツの強化

当社では、A-GEL経済圏の拡張に向け、教育・研修コンテンツの体系化を進めております。YouTubeを入口とし、

・基礎理解コンテンツ

・実務導入講座

・代理店育成プログラム

を段階的に提供することで、

・導入スピードの向上

・営業力の標準化

・収益モデルの再現性向上

を実現し、「教育によって拡張する経済圏」の構築を推進してまいります。

■ 社会的意義

A-GEL経済圏は、以下の社会課題の解決に寄与します。

・中小企業の販促支援および売上向上

・広告コスト削減による経営改善

・新たな収益機会の創出（副業・代理店）

・地域経済の活性化

■ 今後の展開

今後は、

・登録者1万人規模への拡大

・導入企業および加盟店の拡大

・海外展開（アジア圏）

・教育コンテンツの高度化

を推進し、「会員登録と会員ログイン不要型ポイント経済圏のA-GELギフトポイント」の社会実装を加速してまいります。

■ 公式YouTubeチャンネル

https://youtube.com/@point-kikou

■ 会社概要

ポイント機構

会社名：株式会社ポイント機構

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷2丁目7番9号 HOUSE2717 301号室

設立：2021年12月24日

代表者：竹内祐樹

事業内容：A-GELシステムを活用したコンサルティング事業

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社ポイント機構

担当：竹内 祐樹（たけうち ゆうき）

メール：y-takeuchi@point-kikou.co.jp