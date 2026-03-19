中国越境ECとは？中国市場攻略のポイントを解説するサマリー動画を公開｜インサイトアカデミー

インサイトアカデミー株式会社[動画: https://www.youtube.com/watch?v=_PUYW0k3qDo ]

グローバル人材育成・研修事業を展開するインサイトアカデミー株式会社（本社：東京都港区新橋、代表：金 珍燮）は、中国市場への進出や中国越境ECビジネスのポイントを解説する講座「中国“越境EC”攻略徹底ガイド」のサマリー動画を公開しました。

中国EC市場は世界最大規模を誇り、中国国内のEC市場は拡大を続けています。

本動画では、中国市場の最新動向を踏まえながら、日本企業が中国越境ECに参入するための具体的な戦略や成功事例を分かりやすく解説します。

本サマリー動画は、会員登録不要でどなたでも無料で視聴いただけます。

中国“越境EC“攻略徹底ガイド

サマリー動画を見る :https://insighta.jp/set/11

中国進出は日本に存在しない大きな宝を探すようなもの。思い込みや偏見を除けばその宝の地図は自ずと見えてきます。



本コースの構成としては、なぜ「今」中国進出をしなければならないのか市場動向を最初に解説した上で、進出をするためにはどうしたらよいのか具体的方策とケーススタディの3ステップで解説しています。



日本企業の中国進出のコンサルティング業務を行ってきた講師は、アリババを大きくするきっかけとなったECモール「タオバオ」が創業された当時(2003年)から出店やプロモーション業務のサポートを行い、今や世界最大のECモールに変化を遂げたその成長過程も見てきました。



単独で中国に乗り込み、中国ECの創世記を間近で見てきた人だからこそ言える具体的な経験談やアドバイスがふんだんに盛り込まれていますので、これから中国進出を考えているご担当者様、経営者の方はもちろん、既に中国に拠点をお持ちで今後海外赴任予定、既に赴任中の駐在員の方にもおすすめできる内容となっております。

講座構成

EP1：なぜ中国進出はチャンスか？

・自己紹介

・越境ECとは？

・中国進出はなぜチャンスか？



EP2：中国は越境EC超先進国

・中国のEC市場は急成長している

・中国はグローバル化の最適地

・中国市場は怖くない！



EP3：進出したくば覚悟を決めよ

・なぜ覚悟が最も重要か？

・“戦略で攻める”覚悟をせよ

・覚悟に必要なのは〇億円！？



EP4：越境ECの基本ルール

・プラットフォームへ出店せよ

・どのように出店するのか？

・プラットフォームを徹底研究せよ



EP5：スマホ+SNSを攻略せよ

・中国は超スマホ先進国

・おさえておきたい２大SNS

・KOLを最大活用せよ

・SNS運営は月〇〇万円！？



EP6：パートナー選びの重要性

・パートナー選びで全てが決まる

・パートナー選定３つの秘訣

・パートナー運営のメリット



EP7：本社を意識転換せよ

・中国はクリエイティブが違う

・スピード感が違う

・本社を意識改革せよ



EP8：Case 大企業の場合

・５カ年計画で予算を組め

・戦略を持って天猫に出店せよ ユニクロ・資生堂の成功例

・大企業の注意点



EP9：Case 中小企業の場合

・予算はいくら準備すべき？

・３つの具体的施策

・足を運び情熱で口説け



EP10：明日から何をすべきか？

・第一歩は“やってみる”

・進出は“今すぐ”始めよ

・最後に伝えたいこと

講師紹介

サマリー動画を見る :https://insighta.jp/set/11

松屋 篤史（まつや あつし）

現 日本ルミナリア代表

パナソニック、トランス・コスモスなどを経て中国事業専門コンサルティング会社を立ち上げる。

越境ECの隆盛期から携わっている国内有数の専門家。営業戦略・展開も得意。

《経営知識基礎》シリーズとは

現地事業のマネジメントに必要な財務/会計・組織/人事・マーケティングの基礎知識について学習・復習できるシリーズです。

グローバル人材育成特化型「INSIGHT ACADEMY Eラーニング」とは

インサイトアカデミーは、グローバル人材育成特化型「INSIGHT ACADEMY Eラーニング」を提供し、大手上場企業200社以上、10,000名以上のグローバル人材育成を手掛けているグローバル人材育成の専門カンパニーです。

約11,000名の海外ビジネス専門家の知見を集約し、グローバルビジネスで必要となるスキル・マインド・応用力を体系的に強化できるグローバル人材育成専門のプログラム（１.グローバルマインド、２.異文化マネジメント力、３.経営知識、４.海外ビジネス環境理解、５.実務言語力、６.実戦適用力）が、「INSIGHT ACADEMY」の最大の特徴です。

また、「国別に」カスタマイズした研修プログラムを設計することが可能です。

■無料トライアル受付中！

ご担当者様向けに、160講座以上をすべてご視聴いただける「Eラーニングの2週間無料トライアル」をご用意しております。

この機会に、ぜひお試しください！

会社概要

無料トライアルを申し込む :https://client.insighta.co.jp/trialインサイトアカデミー株式会社

本社：〒105-0004 東京都港区新橋1-12-9 新橋プレイス7F

代表取締役：金 珍燮

設立：2019年12月1日

資本金：9500万円

会社サイトURL：https://client.insighta.co.jp/

事業内容：グローバル人材育成・研修業

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