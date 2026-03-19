『ソニックレーシング クロスワールド』 最新アップデートVer.1.3.1配信開始！新ガジェット8種＆新フィーバー追加、ゲームバランスを大幅アップデート

株式会社セガ

株式会社セガは、発売中の『ソニックレーシング クロスワールド』について、本日3月19日（木）に最新アップデートVer.1.3.1を配信開始いたしました。

本アップデートでは、新ガジェット8種の追加や新フィーバーイベントの実装、往年のセガレーシング楽曲の収録をはじめ、ワールドマッチ／レジェンドコンペの報酬増量など、ゲーム体験をさらに拡張しております。詳細は公式サイトのパッチノート(https://sonic.sega.jp/SonicRacingCrossWorlds/update/v-1-3-1.html)をご確認ください。

さらに、『ソニックレーシング クロスワールド』が期間限定セールを実施中です。PlayStation(TM) Storeでは3月25日（水）まで、Steamでは3月20日（金）より3月27日（金）までセールを実施予定です。ぜひこの機会にお買い求めください。

■最新アップデート「Ver.1.3.1」について

新ガジェット8種の追加や往年のセガレーシング楽曲8曲の収録、各種コラボステッカーの実装など多数のコンテンツ追加を行いました。さらに、ゲームバランスや既存のガジェットの調整により、レース中の戦略性が奥深い対戦環境へと進化しました。

・リングの遊びを拡張する新ガジェット8種を追加

チャンピオンボーナス

トラベルチョイスボーナス

獲得リング2倍

低リングスピードアップ

リングエンジン

ハイパーリングエンジン

アイテム召喚

がんばれオモチャオ

※ガジェットプレートが「マスタープレート」以上に到達していると獲得できます

・ジュークボックスに往年のセガレーシング楽曲8曲が入ったアルバム「セガ レーシング＆バラエティ」を追加

MAGICAL SOUND SHOWER 出典：OutRun

Let's Go Away

Soul on Desert 出典：Sega Rally 2

Like THE Wind (B COURSE) - ARCADE ver. 出典：Power Drift

Outride a Crisis 出典：Super Hang-On

Main Theme (Enduro Racer) 出典：Enduro Racer

God Only Knows

Like the Wind [Reborn] 出典：Power Drift

※「ジュークボックス」から使用できます

・コラボステッカーを追加

「SHINOBI 復讐の斬撃」コラボステッカー（5種）

コラボ企業ステッカー（30種）

Five Guys(6種)

Menchies（7種）

Fogo de Chao（4種）

Funko（POP！シリーズ）（8種）

■『ソニックレーシング クロスワールド』が40％OFFとなるセール開催！

PlayStation(TM) Storeにて『ソニックレーシング クロスワールド』デジタルデラックスエディションが40％OFFでご購入いただけるセールを実施中です。

また、3月20日（金）よりSteamにて、デジタル通常版およびデジタルデラックスエディションが40％OFFとなる「Steam Spring セール」を開催予定です。ぜひこの機会にお買い求めください。



購入はこちら(https://www.sega.jp/special/sale/index.html?segasale_series=snc)

■製品版に引き継ぎ可能な体験版をアップデート！

2026年3月19日（木）より、体験版に新たなマシン「エクストリームギア」が追加されます。

体験版では「グランプリ」モードや「タイムトライアル」モードをお楽しみいただけるほか、マシンやガジェットのカスタマイズも体験可能です。また、セーブデータは製品版購入時に引き継ぎ可能ですので、ご購入を検討中の方もぜひプレイしてみてください。

体験版は、対象プラットフォーム（PlayStation(R)5、Nintendo Switch(TM)、Xbox Series X|S、Steam、Epic Games）にて、どなたでも無料でダウンロードいただけます。

※体験版のアップデートは、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam、Epic Games版のみ対象となります。

【製品概要】

商品名：ソニックレーシング クロスワールド

対応機種：PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、Nintendo Switch(TM)、PC(Steam、Epic Games Store)

発売日：発売中（2025年9月25日（木） 発売）

価格：

通常版（パッケージ版／デジタル版）

PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、PC(Steam、Epic Games Store)：7,264円（税込7,990円）

Nintendo Switch(TM)：6,355円（税込6,990円）

デジタルデラックスエディション

PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、PC(Steam、Epic Games Store)：8,173円（税込8,990円）

Nintendo Switch(TM)：7,264円（税込7,990円）

ジャンル：レーシング

プレイ人数：

ローカルプレイ 1～4人

オンラインプレイ 最大12人

発売・販売：株式会社セガ

CERO表記：A区分（全年齢対象）

著作権表記：(C)SEGA

公式サイト：https://sonic.sega.jp/SonicRacingCrossWorlds/

【製品概要】

商品名：ソニックレーシング クロスワールド Nintendo Switch(TM) 2 Edition

対応機種：Nintendo Switch(TM) 2

発売日：

デジタル版 発売中（2025年12月4日（木）発売）

パッケージ版 2026年4月10日（金）発売予定

価格：通常版（パッケージ版／デジタル版）：7,264円（税込7,990円）

ジャンル：レーシング

プレイ人数：

ローカルプレイ 1～4人

オンラインプレイ 最大12人

発売・販売：株式会社セガ

CERO表記：A区分（全年齢対象）

著作権表記：(C)SEGA

公式サイト：https://sonic.sega.jp/SonicRacingCrossWorlds/

※Nintendo Switch 2 Editionとシーズンパスをお得にお買い求めになりたい場合は、Nintendo Switch版『ソニックレーシング クロスワールド デジタルデラックスエディション』（ゲーム本編とシーズンパスのセット商品）と、Nintendo Switch 2版へのアップグレードパスをご購入ください。

※Nintendo SwitchでNintendo Switch 2 Editionをプレイする場合は、Nintendo Switch版に準拠した機能や性能となります。

※Nintendo Switch版からNintendo Switch 2 Editionへのセーブデータ引き継ぎが可能です。

※Nintendo Switch版では、ローカルプレイ（ワイヤレスプレイ）は最大8人でお楽しみいただけます。

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。