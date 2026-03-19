『ソニックレーシング クロスワールド』 最新アップデートVer.1.3.1配信開始！新ガジェット8種＆新フィーバー追加、ゲームバランスを大幅アップデート
株式会社セガは、発売中の『ソニックレーシング クロスワールド』について、本日3月19日（木）に最新アップデートVer.1.3.1を配信開始いたしました。
本アップデートでは、新ガジェット8種の追加や新フィーバーイベントの実装、往年のセガレーシング楽曲の収録をはじめ、ワールドマッチ／レジェンドコンペの報酬増量など、ゲーム体験をさらに拡張しております。詳細は公式サイトのパッチノート(https://sonic.sega.jp/SonicRacingCrossWorlds/update/v-1-3-1.html)をご確認ください。
さらに、『ソニックレーシング クロスワールド』が期間限定セールを実施中です。PlayStation(TM) Storeでは3月25日（水）まで、Steamでは3月20日（金）より3月27日（金）までセールを実施予定です。ぜひこの機会にお買い求めください。
■最新アップデート「Ver.1.3.1」について
新ガジェット8種の追加や往年のセガレーシング楽曲8曲の収録、各種コラボステッカーの実装など多数のコンテンツ追加を行いました。さらに、ゲームバランスや既存のガジェットの調整により、レース中の戦略性が奥深い対戦環境へと進化しました。
・リングの遊びを拡張する新ガジェット8種を追加
チャンピオンボーナス
トラベルチョイスボーナス
獲得リング2倍
低リングスピードアップ
リングエンジン
ハイパーリングエンジン
アイテム召喚
がんばれオモチャオ
※ガジェットプレートが「マスタープレート」以上に到達していると獲得できます
・ジュークボックスに往年のセガレーシング楽曲8曲が入ったアルバム「セガ レーシング＆バラエティ」を追加
MAGICAL SOUND SHOWER 出典：OutRun
Let's Go Away
Soul on Desert 出典：Sega Rally 2
Like THE Wind (B COURSE) - ARCADE ver. 出典：Power Drift
Outride a Crisis 出典：Super Hang-On
Main Theme (Enduro Racer) 出典：Enduro Racer
God Only Knows
Like the Wind [Reborn] 出典：Power Drift
※「ジュークボックス」から使用できます
・コラボステッカーを追加
「SHINOBI 復讐の斬撃」コラボステッカー（5種）
コラボ企業ステッカー（30種）
Five Guys(6種)
Menchies（7種）
Fogo de Chao（4種）
Funko（POP！シリーズ）（8種）
■『ソニックレーシング クロスワールド』が40％OFFとなるセール開催！
PlayStation(TM) Storeにて『ソニックレーシング クロスワールド』デジタルデラックスエディションが40％OFFでご購入いただけるセールを実施中です。
また、3月20日（金）よりSteamにて、デジタル通常版およびデジタルデラックスエディションが40％OFFとなる「Steam Spring セール」を開催予定です。ぜひこの機会にお買い求めください。
購入はこちら(https://www.sega.jp/special/sale/index.html?segasale_series=snc)
■製品版に引き継ぎ可能な体験版をアップデート！
2026年3月19日（木）より、体験版に新たなマシン「エクストリームギア」が追加されます。
体験版では「グランプリ」モードや「タイムトライアル」モードをお楽しみいただけるほか、マシンやガジェットのカスタマイズも体験可能です。また、セーブデータは製品版購入時に引き継ぎ可能ですので、ご購入を検討中の方もぜひプレイしてみてください。
体験版は、対象プラットフォーム（PlayStation(R)5、Nintendo Switch(TM)、Xbox Series X|S、Steam、Epic Games）にて、どなたでも無料でダウンロードいただけます。
※体験版のアップデートは、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam、Epic Games版のみ対象となります。
【製品概要】
商品名：ソニックレーシング クロスワールド
対応機種：PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、Nintendo Switch(TM)、PC(Steam、Epic Games Store)
発売日：発売中（2025年9月25日（木） 発売）
価格：
通常版（パッケージ版／デジタル版）
PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、PC(Steam、Epic Games Store)：7,264円（税込7,990円）
Nintendo Switch(TM)：6,355円（税込6,990円）
デジタルデラックスエディション
PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、PC(Steam、Epic Games Store)：8,173円（税込8,990円）
Nintendo Switch(TM)：7,264円（税込7,990円）
ジャンル：レーシング
プレイ人数：
ローカルプレイ 1～4人
オンラインプレイ 最大12人
発売・販売：株式会社セガ
CERO表記：A区分（全年齢対象）
著作権表記：(C)SEGA
公式サイト：https://sonic.sega.jp/SonicRacingCrossWorlds/
【製品概要】
商品名：ソニックレーシング クロスワールド Nintendo Switch(TM) 2 Edition
対応機種：Nintendo Switch(TM) 2
発売日：
デジタル版 発売中（2025年12月4日（木）発売）
パッケージ版 2026年4月10日（金）発売予定
価格：通常版（パッケージ版／デジタル版）：7,264円（税込7,990円）
ジャンル：レーシング
プレイ人数：
ローカルプレイ 1～4人
オンラインプレイ 最大12人
発売・販売：株式会社セガ
CERO表記：A区分（全年齢対象）
著作権表記：(C)SEGA
公式サイト：https://sonic.sega.jp/SonicRacingCrossWorlds/
※Nintendo Switch 2 Editionとシーズンパスをお得にお買い求めになりたい場合は、Nintendo Switch版『ソニックレーシング クロスワールド デジタルデラックスエディション』（ゲーム本編とシーズンパスのセット商品）と、Nintendo Switch 2版へのアップグレードパスをご購入ください。
※Nintendo SwitchでNintendo Switch 2 Editionをプレイする場合は、Nintendo Switch版に準拠した機能や性能となります。
※Nintendo Switch版からNintendo Switch 2 Editionへのセーブデータ引き継ぎが可能です。
※Nintendo Switch版では、ローカルプレイ（ワイヤレスプレイ）は最大8人でお楽しみいただけます。
■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。