「当てにいく広告」から「当たるまで回し続ける広告」へ。株式会社NeurosphereがAI活用型販促広告サービスをリリース

株式会社Neurosphere

株式会社Neurosphere（本社：東京都港区西新橋1-6-12 アイオス虎ノ門4階、代表取締役：根来 実、以下「Neurosphere」）は、AI活用型 販促広告運用サービスを新たにリリースいたしました。

AIで制作した様々な訴求とターゲットにあった縦型動画広告。詳細は下記URL。

サービスサイト：https://www.neurosphere.co.jp/aistudio

■ 「動画広告の質と量、スピード」が勝負を決める時代へ

種別を問わず、企業のデジタル広告に関する悩みはますます深刻化しています。

- 「広告費をかけても、そもそもターゲットに届いていない」- 「内容は悪くないのに、応募・問い合わせ・購入に至らない」- 「リードや応募者は来るが、成約・採用まで進まない」

領域は違えど、根本にある課題構造は共通しています。「見てもらえない」「行動してもらえない」「成果に繋がらない」--この3つのボトルネックが、広告費をかさませているのです。

販促領域でも、消費者の情報収集・購買意思決定においてSNS動画の影響力は年々高まっており、「どれだけ多くの訴求パターンを市場に投入し、データで磨き続けられるか」が競争優位を左右するようになっています。

しかし従来の動画制作では、1本あたり数週間・高額なコストと想定以上の制作リードタイムがかかり、検証に必要な本数を決まった日までに揃えること自体が現実的ではありませんでした。「動画広告の質と量、スピード」が成否を決める時代にもかかわらず、その手段が整っていない--Neurosphereはこの構造的な課題を解消するためのサービスを同時リリースします。

■ AIが実現する、高速・大量・低コストのクリエイティブ革命

NeurosphereのAIは、いずれの領域においても、「当てにいく広告」ではなく、「当たるまで回し続ける広告」を実現します。短納期・低コストで大量のクリエイティブを市場に投入し、ABテストによる高速な改善サイクルで成果を最大化します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/178509/table/3_1_b1d6a72d2e4177840a3ce0ed65820b12.jpg?v=202603190551 ]

この仕組みを、様々な領域に特化した形で提供します。

■ AI活用型 販促動画制作＆広告運用サービス

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=JQ9ii6GaOHY ]

当社のAIを利用して制作した動画

商品・サービスの売上を、AIが動画広告で最大化する

ECサイトや店舗への集客、SaaSや受託サービスの新規獲得--販促における広告担当者も、同じ課題構造に悩んでいます。広告費は増え続けるのに、売上・契約件数が伸びない。その根本原因は、「クリックされる広告を作れていないこと」と「クリック後に買いたくなる体験を設計できていないこと」の2点に集約されます。

広告の成果は「CTR（クリック率）× CVR（コンバージョン率）」の掛け算で決まります。Neurosphereは、独自AIによる動画クリエイティブの高速制作・大量ABテストで訴求力を磨き上げながら、クリック後のAI対話によって購買意欲を高める「段階CV設計」まで、販促の全工程をワンストップで支援します。

販促動画は「数を打って検証してこそ」効果が出る

従来の動画制作では、1本あたり数週間・高額なコストがかかり、検証に必要な本数を揃えること自体が現実的ではありませんでした。Neurosphereのサービスでは、AIによる高速制作により同一期間内に一般的な運用の2倍以上のクリエイティブを投入・検証することが可能です。低パフォーマンスのクリエイティブを早期に特定・停止し、広告予算を成果に直結する訴求へ集中させる--その高速サイクルが、販促ROIの最大化を実現します。

■ お問い合わせ

AI導入に関するご相談・お問い合わせは、下記よりお気軽にご連絡ください。

AI導入についてお問い合わせ :https://www.neurosphere.co.jp/contact

株式会社Neurosphere

所在地： 東京都港区西新橋1-6-12 アイオス虎ノ門4階

代表者： 根来 実

設立： 2025年12月3日

事業内容： AIソリューション/プロダクト開発・提供

お問い合わせ先： sales@neurosphere.co.jp

コーポレートサイト： https://www.neurosphere.co.jp/