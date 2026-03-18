「すべての人が、安全に海を楽しめる社会へ。」ーさくらのシールに夢を書いてもらう参加型企画を実施。

公益財団法人マリンスポーツ財団

公益財団法人マリンスポーツ財団（以下、Maris）は、4月1日を「夢を語る日」にするプロジェクト「April Dream」（株式会社PR TIMES提唱）のDreamパートナーとして、2026年3月19日（木）～22日（日）に開催される「ジャパンインターナショナルボートショー2026」（会場：パシフィコ横浜）のMarisブース内にて、来場者がさくらのシールに「夢」を書いて貼り出す参加型企画「夢の桜ウォール」を実施します。

ブースの様子取り組みの背景・想い

Marisは「すべての人が安全に海を楽しめる社会」を目指し、ライフジャケット普及推進・マリンスポーツ体験イベント・次世代育成など多彩な活動を展開しています。

このたび、April Dreamが提唱する「4月1日に夢を本気で語ろう」という理念に深く共鳴し、Dreamパートナーとしての参加を決定しました。年に一度、マリン業界が大きく盛り上がる「ジャパンインターナショナルボートショー」の場で、海の未来を担う来場者ひとりひとりが「夢」を形にし、語り合えるきっかけを生み出したいと考えています。

さくらの花びら型のシールに書かれた夢が、ブース内の桜ウォールを満開に彩るとき--そこには、海への情熱と希望があふれる、特別な空間が生まれます。

企画概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/138836/table/10_1_cdac84fb9d881f3d2276c3a814963d48.jpg?v=202603191251 ]April Dreamについて

「4月1日はApril Dream」は、株式会社PR TIMESが提唱する、4月1日を"夢を本気で語る日"にするプロジェクトです。全国の企業・団体・個人が夢を発信し、夢が応援される文化を育むことを目指しています。

URL：https://aprildream.jp/

🚢ジャパンインターナショナルボートショー2026について

マリン業界国内最大のイベント。2026年3月19日（木）～22日（日）、パシフィコ横浜にて開催。ボート・ヨット・水上オートバイの最新モデルや体験プログラムが集まります。

URL：https://www.boatshow.jp/jibs/2026/

（公財）マリンスポ―ツ財団会社概要

公益財団法人マリンスポーツ財団（Maris）

・設立：1963年

・所在地：東京都

・事業内容：マリンスポーツ体験イベントの開催、ライフジャケット着用普及推進、水辺環境保全（シービン活動）、次世代育成助成金事業 等

・公式サイト：https://www.maris.or.jp/・公式Instagram：https://www.instagram.com/maris_foundaiton(https://www.maris.or.jp/%E3%83%BB%E5%85%AC%E5%BC%8FInstagram%EF%BC%9Ahttps://www.instagram.com/maris_foundaiton/)

本件に関するお問い合わせ

公益財団法人マリンスポーツ財団

担当：事業部 小川

公式サイト：https://www.maris.or.jp/