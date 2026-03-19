日本の繊維産地「遠州」から世界へ！【株式会社HUIS】パリで文化発信型POPUPイベントを開催

株式会社HUIS昨年（2025年開催時の様子）

遠州織物のアパレルブランドを展開する株式会社HUIS（浜松市中央区神ヶ谷町）は、2026年3月24日（火）より、フランス・パリのマレ地区において、HUIS（ハウス）による文化発進型の単独POPUPイベントを開催いたします。

HUISでは一昨年10月と昨年7月に、パリの中でも有数のショッピングエリアであるマレ地区でPOPUPを開催し、大変好評を博してきました。

3年目となる今回は、同地区内にてより広い展示スペースを持つ会場へと移り、春夏商品の展示販売を行うとともに、生地の生産背景のパネルや原料として遠州で生育している綿花などを展示することで、遠州織物と日本の繊維産業の魅力を発信する啓発イベントといたします。

開催イメージパース

開催期間：2026年3月24日（火）～29日（日）

開催場所：フランス・パリ マレ地区

会場：35 Rue Debelleyme（75003 Paris）

開催の経緯

イベントの会場となっている店舗型テナントは約65平米の広い敷地を有し、200種類を超えるHUISの遠州織物製品が並びます。

期間中は日本から赴く3名のスタッフと現地のパートナースタッフが販売に立ち接客販売を行っているほか、インスタライブなどを活用して現地の様子を約52,000人のHUISフォロワー向けにリアルタイム配信しています。

また、生産現場の写真をフランス語で紹介したパネルや、実際に現場で使われていた道具や生地、綿花の展示をおこない、パリの皆さまや世界各国からの観光客に向けて遠州織物や日本の繊維産業の歴史や魅力を発信します。

POPUPショップイメージPOPUPショップイメージ

昨年までのHUIS POPUP開催時の様子

遠州織物アパレルブランド「HUIS（ハウス）」

浜松市を拠点とし全ての商品を遠州織物で製作するアパレルブランド。自社オンラインストアを販路の中心とするほか、全国7店のショールーム、及び全国約80店の取扱店で展開。旧式のシャトル織機が現存する遠州産地の利点を活かし、シャトル織機が生み出す特別な風合いと機能性を持った生地に絞った製品製作を行い、全国にファンが広がっている。一般のアパレルブランドとは異なり、産地・産業を訴求する製品製作と情報発信を行う。

書籍『HUIS.の服づくり -遠州発の産地発ブランドがアパレルの常識を変える-』（主婦と生活社）を2024年3月出版。

詳細を見る :https://1-huis.com/

渋谷SHOWROOM：東京都渋谷区渋谷2-24-12渋谷スクランブルスクエア9F garage内

丸の内SHOWROOM：東京都千代田区丸の内2丁目4-1丸の内ビルティング4F garage内

横浜SHOWROOM：神奈川県横浜市神奈川区金港町1-10横浜ベイクォーター3F noni内

立川SHOWROOM：東京都立川市緑町3-1GREEN SPRINGS E2-208 Rust内

名古屋SHOWROOM：愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート3F garage内

豊橋SHOWROOM：愛知県豊橋市曙町南松原17 garage内

HUISは、遠州産地に現存する貴重な旧式の「シャトル織機」で織られた遠州織物を中心に製品展開していることが特徴。元・浜松市職員として産業振興に携わっていた経歴を持つ松下昌樹（代表）を中心に、夫婦で2014年からスタートした産地発のアパレルブランド。2024年には、主婦と生活社より書籍出版。渋谷スクランブルスクエア9F(garage内)の「渋谷ショールーム」は、旗艦店として国内外の来客で賑わう。「遠州織物」は世界的なアパレル高級シャツ生地として業界の中では古くから知られた生地。通常の20～30倍の時間をかけゆっくりと織り上げるHUISの生地は、特別な風合いと機能性を持つ。

■SNS

HUIS onlinestore：https://1-huis.stores.jp

インスタグラム：https://www.instagram.com/1_huis

facebook：https://www.facebook.com/huisenshu

X：https://x.com/1_huis

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCLrebj-XFaipt0rfw6K5MFQ

■プロジェクト

【縫う/織る/編む】ほぼ日×HUIS

https://1-huis.com/hobonichi

新R25×HUIS

https://1-huis.com/interview

遠州織物×久留女木の棚田プロジェクト

https://1-huis.com/kurumeki

HUIS×名古屋黒門付染山勝染工染め替えプロジェクト

https://1-huis.com/renew

HUISのゆるふわラジオ

https://1-huis.com/yurufuwa_radio