【星のや軽井沢×養命酒製造】コラボレーションで誕生。美味しく避暑して身体を整える「涼菜（すずな）の朝粥膳」開催

星野リゾート涼菜（すずな）の朝粥膳

各施設が独創的なテーマで、圧倒的非日常を提供する「星のや」。その始まりの地である、長野県の「星のや軽井沢」では、2026年6月1日～8月31日の期間、薬膳の知恵と夏野菜の力で、美味しく避暑して身体を整える「涼菜の朝粥膳」を提供します。養命酒製造株式会社監修による東洋医学の「陰陽五行」や「五性」の考えに基づき、体の余分な熱を冷ます食材や、夏バテで弱りやすい胃腸をいたわる食材などを組み合わせた8種の夏野菜小鉢を用意。あわせて、「粥有十利（しゅうゆうじり）」と言われる10の功徳がある朝粥も提供します。星のや軽井沢は、標高約1,000mの高原に位置し、夏でも冷涼な気候が特徴です。その中でも、木立に囲まれた風の通り道にある最も涼しい「茶屋」にて、体の内側からも「涼」を感じるひとときを提案します。

背景

日本の夏は猛暑が続き、食欲不振や夏バテに悩まされる季節です。標高約1,000mに位置する軽井沢は、夏でも昼夜の寒暖差が大きく、その気温差が野菜に瑞々しさと強い甘みを与えます。古くから夏野菜には体を冷やす効果がある（＊１）と言われており、星のや軽井沢では、この土地ならではの旬の力を活かし、暑さで疲れた身体を内側から癒やしてほしいと考えました。本プログラムの開発にあたり、同じ信州の地に根ざし、100年を超える歴史の中で日本人の健康に寄り添い続けてきた「養命酒製造株式会社」とのコラボレーションが実現しました。同社が長年培ってきた深い薬膳の知見と、星のや軽井沢が追求する「その土地の風土を活かしたおもてなし」が融合した、これまでにない健やかな朝食体験をお届けします。

＊１：養命酒製造(https://www.yomeishu.co.jp/tsukare_care/natsubate/)

特徴１ 養命酒製造監修、薬膳の知恵を凝縮した「涼に繋がる8種の夏野菜小鉢」8種の夏野菜小鉢

養命酒製造が長年培ってきた生薬研究と東洋医学の知見をもとに、星のや軽井沢の料理長とともに仕立てた、薬膳の知恵を凝縮した夏野菜小鉢です。薬膳は季節や体質に合わせて食材を選び、陰陽・気血水のバランスを整えることを大切にする料理です。本献立の核となる夏野菜小鉢は、旬の野菜を取り入れ、そのバランスを重視し開発しました。メインには茄子やトマト、ズッキーニなど、体の余分な熱を冷ます「寒涼性」の夏野菜を使用し、内側から涼を感じる工夫を凝らしています。一方で、冷房などによる夏の冷えにも配慮し、体を温める生姜や山椒などの「温熱性」素材を組み合わせ、献立全体で調和を追求しました。さらに、暑さで消耗しがちな「気」や「血」を補うため、鹿肉や鮑、長芋といった滋養食材を随所に盛り込み、夏バテに負けない健やかな身体づくりをサポートします。

献立例：

＜夏の暑さで体にこもった熱を冷ます小鉢＞

翡翠茄子と針生姜の美味出汁餡・姫トマトの煮浸し

＜体の水分バランスを調整し、胃腸の働きを整える小鉢＞

汲み上げ湯葉と山クラゲの梅肉和え・根曲がり竹の有馬煮

特徴２ 野菜出汁と鮑出汁で仕立てた朝粥野菜と鮑の出汁で仕立てた朝粥

お粥には「身支安適：胃にやさしく体が安定する」や「気力健康：栄養を吸収し体力をつける」など、心身を整える10の功徳を説いた「粥有十利（しゅうゆうじり）」の教えが古くから伝わっています。単なる栄養補給に留まらず、体を整え、心を養うための食事として、野菜を丸ごと使用した野菜出汁と、体の余分な熱を取り除く鮑出汁で仕立てた朝粥を用意します。お粥に使用するうるち米には胃腸を丈夫にする働きがあり、暑さで弱った消化機能を助け、体の内側から健やかな状態へと導きます。

特徴３ 星のや軽井沢で最も涼しい「茶屋」での、自然と一体となる食体験緑に包まれる茶屋でのひととき

星のや軽井沢は標高約1,000mの高原に位置し、夏でも朝晩は16℃前後まで気温が下がる冷涼な気候が特徴（＊2）です。別荘時代の趣を遺す歴史ある木造建築の茶屋は、木立に囲まれた風の通り道にあり、夏限定で朝食会場として設えます。天然のグリーンカーテンや素足に心地よい畳、冷房に頼らずとも通り抜ける澄んだ涼風の中で、自然と一体となる優雅な朝のひとときを楽しめます。

＊2：気象庁ホームページより、2025年6～8月の日中平均気温（長野県軽井沢)(https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/view/monthly_s3.php?prec_no=48&block_no=47622&year=&month=&day=&view=a3)

■養命酒製造株式会社(https://www.yomeishu.co.jp/)の紹介

養命酒製造株式会社は、1923年に創立し、お客様の豊かな健康生活に貢献することを使命に、薬用養命酒の他、長年培ってきた薬酒づくりの技術や東洋医学の知見を生かした商品を製造・販売してきた企業です。養命酒のふるさとである信州・伊那谷をはじめとする長野県内の拠点で自然環境や製造現場と向き合いながらお客様のすこやかな毎日を願う商品およびサービスを提供し、地域社会への貢献を続けます。お客様のすこやかな日々に寄り添う養命酒製造株式会社が、本プログラムの監修を担当しています。

「涼菜の朝粥膳」概要

・期間 ：2026年6月1日～8月31日（除外日あり）

・料金 ：9,680円（税・サービス料込）＊宿泊料別

・定員数 ：1日1組4名まで

・予約 ：公式サイト（https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/hoshinoyakaruizawa/）

にて5日前までに予約

・対象 ：星のや軽井沢 宿泊者限定

・予約開始日 ：2026年3月1日

・備考 ：仕入れ状況により料理内容や食材が一部変更になる場合があります。

■星のや軽井沢

星のや軽井沢・施設全景

谷の集落に滞在する。離れの客室は水辺を囲み、テラスからは季節のうつろいが感じられます。「軽井沢野鳥の森」に面した豊かな自然環境にて、休息の時間を満喫できる滞在型の宿泊施設です。

所在地 ：〒389-0194 長野県軽井沢町星野

電話 ：050-3134-8091（星のや総合予約）

客室数 ：77室・チェックイン：15:00／チェックアウト：12:00

料金 ：1泊170,000円～（1室あたり、税・サービス料込、食事別）

アクセス ：JR軽井沢駅より車で約15分、碓氷軽井沢ICより車で約40分

URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/hoshinoyakaruizawa/

■星のや

「その瞬間の特等席へ。」をコンセプトに、各施設が独創的なテーマで、圧倒的非日常を提供する「星のや」。国内外に展開する各施設では、その土地の風土、歴史、文化をおもてなしに繊細に織り込み、出合った季節にしか味わえない最高の瞬間を体験していただくことで、訪れた人を日々の時間の流れから解き放つ。2025年にブランド誕生から20周年を迎え、2026年6月25日に「星のや奈良監獄」、2027年には「星のや飛鳥」が開業予定。

URL：https://hoshinoresorts.com/ja/brands/hoshinoya/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=9FdRlgMAf-Y ]