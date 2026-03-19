元サッカー日本代表・岡崎慎司、サッカーが好きな子供達の情熱を英語学習へ活かすオンライン英会話『PlayOn!』の応援団長に就任

株式会社Rodansnap

Photo by Daisuke Akita

2026年、世界がサッカーに熱狂するこの年に、元日本代表の岡崎慎司氏が、サッカーを教材にしたオンライン英会話サービス『PlayOn!』の「応援団長」に就任しました。

PlayOn!は、サッカースクールではありません。岡崎氏が自身の激闘の記録や経験を詰め込んだ「生きた教材」を使いながら、学校のテストや入試にも対応し、文部科学省の学習指導要領に沿った英会話を体系的に学べる、新しい形のオンライン英会話です。

Photo by Daisuke Akita■ なぜ今、岡崎慎司が「教育」のビジョンを描くのか

これまでPlayOn!のプロダクト開発アドバイザーとして伴走してきた岡崎慎司氏は、日本代表として世界の舞台で戦う中で、ある強い違和感を抱いてきました。それは、日本の丁寧な教育が生む「正確さ」の裏側で失われがちな、「自分の感情や意思を、はっきりと言葉にする力」です。

海外で戦い抜いた岡崎氏が痛感したのは、「自分の感情を言葉にする力」の大切さでした。 「オンライン英会話に慣れていない子も、大好きなサッカーの話なら、驚くほど前のめりに英語を使いこなすようになる。その熱狂こそが、学びを加速させる一番のエンジンです。」

岡崎氏は「応援団長」として、子どもたちが自宅から「大好きなサッカー」を原動力に、学校のテストや入試、そして世界の舞台で活躍するためのステップを全力でサポートします。

■ 岡崎慎司氏のステートメント

「僕がPlayOn!に参画し、応援団長に就任することを決めたのは、このチームとなら日本の教育が抱える課題を変えられると本気で考えたからです。

海外で戦うために必要なのは、正しい文法よりも『今、何を感じているのか』を伝える姿勢でした。和を乱さない美学の中で、自分を抑えることが当たり前になった日本の子どもたちに、感情を言葉にする力を取り戻してほしい。

チームプレーヤーでありながら、個人としてのエゴを消さない。揺れながら、迷いながらでも、自分の言葉と行動に責任を持ち続ける。そんな『和の中で自分を証明できる人間』を育てること。それが、僕がこのサービスに注入したい想いです。机上の空論ではない、世界の現場で戦ってきた僕の経験のすべてを、PlayOn!に注ぎ込みます。」

導入中のクラーク記念国際高等学校男子サッカー専攻

■ 応援団長としての主な活動

モチベーションを支える「魂の伴走」

- 定期的なメッセージの配信や、受講生に向けたイベントを開催。- 「学ぶ仲間」として生徒を鼓舞し、継続率と学習意欲を高めます。

「和の中での個性」を育てる独自教材の開発

- 岡崎氏が海外で痛感した「日本人の良さを活かしつつ、個性を出す重要性」をカリキュラムに反映。- 単なる英会話ではなく、世界で生き抜くためのマインドセットを学びます。

現役欧州組による「PlayOn!応援団」の結成

- 岡崎氏の呼びかけにより、現在PlayOn!を受講中のヨーロッパで戦う現役選手や日本代表選手たちを巻き込み、共に英語を学び成長する「応援団」を形成。- 憧れの選手と一緒に学ぶ環境を作り、日本サッカー界全体の底上げを目指します。

【サッカー特化型オンライン英会話PlayOn!とは】

『PlayOn!』は、個人向けのオンラインレッスン（ToC）に加え、サッカークラブや学校の部活動単位での団体導入（ToB）にも幅広く対応しています。さらに、そのカリキュラムの専門性の高さから、現役の日本代表選手やヨーロッパ、Jリーグの第一線で活躍するトッププレイヤーたちにも、海外挑戦やコミュニケーション能力向上のためのトレーニングとして導入・受講いただいています。

助動詞Canを学ぶ場合の普通の英会話のフレーズ助動詞Canを学ぶ場合のPlayOn!の英会話のフレーズ

このように、小中高の学習指導要領に準拠した内容をベースに、必要な熟語や動詞をサッカーのリアルな文脈に置き換えることで、実践的かつ継続しやすい英会話学習を実現しています。

学習指導要領に準拠したレッスン教材から抜粋したフレーズのサンプル

日常の何気ない会話をサッカーのシチュエーションへ変換することで、体験受講者の2人に1人が入会するという「50%超」の驚異的な開始率、そして高い継続率を実現しています 。

■ 【代表の岡田より】

日本の英語力という国家の構造的な課題を解決するために生まれたのが『PlayOn!』です。

日本人が英会話を苦手とする背景には、従来の学校教育において実践的な英会話に触れる機会が限られてきたこと、さらに実用性や興味を十分に満たさない既存サービスでは学習が継続しづらいという課題があります。

「好きなことを通じて学べば、英語学習は自発的に始まり、そして継続できる」

この仮説のもとサービスを開発した結果、体験受講者の2人に1人が入会するという50％超の驚異的な開始率を記録しました。さらに継続率においても、月次解約率5％以下という極めて高い水準を安定的に維持しています。

一方で、「好きなことで学ぶ」という手法だけでは、モチベーションの維持に限界があることも事実です。子どもたちや保護者の情熱を、どうすれば燃やし続けられるのか。私たちが創業当初から描き続けてきた構想は、「憧れの選手がコミュニティの一員となり、共に学んでいく環境」の実現でした。

それは、子どもたちが選手から刺激や勇気を受け取るだけでなく、選手自身もまた、子どもたちの純粋な情熱や成長意欲からモチベーションを受け取る、双方向の関係性でもあります。トップと育成が分断されるのではなく、同じコミュニティの中で循環するそれがPlayOn!の目指す新しい学習モデルです。

日本サッカーの育成についてはさまざまな議論があります。しかし、現在の日本代表選手の所属クラブや、欧州で活躍する選手たちの姿を見ると、日本の育成は確実に成果を上げていると感じています。サッカーの技術を伸ばす環境は、ここ十数年で大きく進化しました。だからこそ、私たちはその先を担いたいと考えています。

まだ十分に整っていない「語学」という領域、軽視されがちなこのスキルを本気で伸ばすことこそが、日本サッカーの次の成長角度をつくると信じています。ピッチ上の技術だけでなく、世界と対等に対話できる力を育てること。それが、私たちPlayOn!が日本サッカーの未来に対して果たしたい役割です。

今回、その大きな一歩をようやく踏み出せることに、私自身、とてつもなく心を躍らせています。

株式会社Rodansnap 会社概要

所在地 ： 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-15-9-403

代表者 ： 代表取締役 岡田 裕史

設立 ： 2020年7月

資本金 ： 2350万円(資本準備金含む)

事業内容：サッカー特化型オンライン英会話「PlayOn!」運営、英語教育事業

URL ： https://www.rodansnap.com

本件に関するお問い合わせ・取材のお申し込み

株式会社Rodansnap PR担当 小松

Tel：03-5656-8795

E-mail：info@rodansnap.com