【アーカイブ動画プレゼント】大卒×障害者雇用でハイキャリアを目指す方法～うつ・発達障害からの再就職を実現！～【無料＆期間限定】

株式会社キズキ- 大学まで行ったのに、障害者雇用なんて...- 障害者雇用って全部、単純作業の繰り返しでしょ？- 障害者雇用で働きはじめたら、キャリアが終わってしまう気がする...- でも、一般雇用でバリバリ働ける自信はない...

そんな、自分の中の「プライド」と「心身の調子への不安」の板挟みになって、動けなくなっていませんか？

高学歴であったり、前職でキャリアを積んできた真面目な人ほど、イメージや固定観念に縛られ、今の自分を否定してしまいがちです。周囲の期待に応えようと必死に走り続け、その結果としてメンタルを崩してしまったあなたにとって、今の状況は「挫折」に思えるかもしれません。

しかし、安心してください。あなたが今、足踏みをしているのは、あなたの能力が足りないからではありません。単に、「自分のキャリアアップのためにどのような雇用形態を選択するのか」という戦略を知らないだけなのです。

特性に配慮を受けながら、専門性を発揮して安定した年収や活躍できるポジションを目指す「戦略的キャリア」という道が存在します。

就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ（KBC）は、2026年3月17日（火）に開催した、大卒・キャリア層がうつ・発達障害から「自分らしいキャリア」を再構築するためのオンラインセミナーの様子を収めたアーカイブ動画を公開いたします。

納得感を持って、等身大の自分で働ける場所を一緒に考えませんか？

無料で視聴URLを受け取る :https://form.run/@Lpcz6

プログラム内容～大卒・キャリア層のための「戦略的キャリア」構築術～

本動画では、高学歴・キャリア層がこれからのキャリア観をアップデートするためのヒントを公開します。

タイムスケジュール- オープニング- 登壇者自己紹介- キズキビジネスカレッジ（KBC）の紹介- プログラム１.社会の正解から、自身の納得感へシフトする思考術- プログラム２.パフォーマンスを最大化させる方法論- 質疑応答- クロージング無料で視聴URLを受け取る :https://form.run/@Lpcz6

登壇者紹介

大阪大学医学博士

川勝智生（かわかつ・ともみ）

キズキビジネスカレッジ（KBC）神戸三宮校マネージャー

大阪大学大学院医学系研究科修了。19年間の製薬会社研究員を経て、現在はキズキの支援員と現役の研究者を兼任。「今の自分がどう感じているか」という主観的な実感と、そこにある本質を論理的に見極めることを活動の指針としている。

支援の軸は、世の中の『正解』に自分を当てはめるのではなく、本人がプロセスから納得できる『好き』や『心地よさ』を、確かな意思を持って選択する仕組みづくりにある。

キャリアを難解なものとせず、個々の可能性を客観的に見つめながら、等身大の自分を活かせる場所を、確かな「納得感」を軸に探究する。

イベントアーカイブ動画視聴概要

視聴期間：2026年04月19日（日）23:59まで

場所：YouTube LIVE（要申し込み）

参加費： 無料（事前申込制）

主催： キズキビジネスカレッジ（KBC）

申込フォーム：https://form.run/@Lpcz6

イベントアーカイブ動画視聴の流れ

以下のリンクからお申し込みください。自動返信メールで、イベントのURLをお伝えします。

- 簡単な申込フォームに入力- 送信後、自動返信メールで視聴URLを受け取り- URLからイベントを視聴！無料で視聴URLを受け取る :https://form.run/@Lpcz6

補足

※ご提供には簡単なフォーム入力が必要です。

※自動返信メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください。

※迷惑メールにも届かない場合は、お申し込み完了画面に記載の連絡先までお問い合わせください。

※イベントの様子の無断転載などはお控えください。

※本件についてのお問い合わせは、メール（service@kizuki.or.jp）にてお願いします。

本動画の内容に関する注意事項

本アーカイブ動画には、講演当日にご参加いただいた方を対象に実施した「特別相談会」のご案内および内容が一部含まれております。

なお、アーカイブ動画のみをご視聴の方を対象とした特別相談会は実施しておりません。あらかじめご了承ください。

株式会社キズキについて

◆各種事業について

「何度でもやり直せる社会をつくる」というビジョンを持つキズキでは、その実現のために、様々な「困難」を経験した方向けに、様々な事業を展開中です。

株式会社キズキウェブサイト：https://kizuki-corp.com/

○キズキビジネスカレッジ（KBC）（就労支援事業）

東京都や大阪府などで、就労移行支援事業所「キズキビジネスカレッジ」を運営。うつ病・適応障害・発達障害のために退職した方、また、それらの病気や障害のために就労できずにいる方などのために、「一人ひとりに適した就職」のための支援を実施。

ズキビジネスカレッジ（KBC）ウェブサイト：https://kizuki-corp.com/kbc/

○キズキ共育塾（学習支援事業）

一人ひとりの困りごとに寄り添い、自分に合った学び方を見つけていくことをコンセプトにした学習塾。不登校や中退をはじめ、人間関係の不安、体調の心配、学習への苦手意識など、お受けするご相談の種類は多岐に渡る。オンライン授業は全国対応。

キズキ共育塾ウェブサイト：https://kizuki.or.jp/

○キズキ家学（学習支援事業）

「家庭教師キズキ家学」を運営。不登校やひきこもりの方々のために、関東・関西で、勉強のみならずカウンセリングや外出同行も含めた支援を実施。

キズキ家学ウェブサイト：https://tokyo-yagaku.jp/

○公民連携事業

全国各地の自治体から委託を受けて、低所得世帯の子どもたちの学習支援などを実施。東京都など複数の自治体で多数の案件を受託。

○不登校オンライン（メディア事業）

不登校のお子さんがいる保護者の方向けのwebメディア。不登校にまつわる保護者さんの体験談、お子さんの気持ち、著名人のインタビュー、不登校からの勉強法などの記事を掲載。「地に足のついた確かな情報」でお悩みに寄り添い、 「次の一歩」に進むための方法を紹介しています。

不登校オンラインウェブサイト：https://futoko-online.jp/

○親コミュ（メディア事業）

不登校のお子さんがいる保護者さまのためのオンラインコミュニティ。

「不登校が特別ではない環境」で、チャットを通じて、不登校の親同士で、悩みを解決し合ったり、雑談したりできます。また、有識者を招いたオンライン講演会も提供しています。

親コミュウェブサイト：https://kizuki.or.jp/oya-community-lp/

今後もキズキは、創業以来の支援経験を活かし、既存事業の発展及び新規事業の積極的展開を通じ、様々な理由でつまづいた方々が「何度でもやり直せる社会」の実現に向けて邁進いたします。