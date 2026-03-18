温泉水フレグランスコスメ新ブランド 【凜(リン)～RIN～】 2026年5月1日(金)誕生。第一弾はフェイスシートマスク。

株式会社ティーアールマーケットプレイス

株式会社ティーアールマーケットプレイス（所在地：東京都港区、代表：Pang De Chang Aaron）は、次世代の新素材として注目の「ベンリーゼ」をシートに使用した自然派スキンケアブランド、「凜（リン）～RIN～」フェイスシートマスクを、2026年5月1日(金) ※1より新発売いたします。

※1 一部先行販売あり

商品概要＜凜 ～RIN～：商品コンセプト＞

「日本の恵みを一枚に。」

●独自技術により今までに無い使用感を実現。

日本の花々をモチーフにした精油の香りが心を癒す、フレグランスタイプのシートマスク。

登別の温泉水をたっぷり配合し、独自技術により美容成分と温泉水を融合。

自然の成分と化学の力を融合した近未来型シートマスクです。

天然の精油の香りを楽しみ癒されながら、しっとりと整った透明感※2のある肌へ導きます。

※2潤いによる肌印象

＜商品特長＞

【1】登別カルルス温泉水をたっぷりと配合

カルルス温泉は、北海道登別温泉から8kmオロフレ峠の麓に位置しています。

1899年（明治32年）開かれたこの温泉はラジウムを多量に含有する泉質が特徴です。

【2】無添加処方・4種のオーガニック成分・4種の異なる香り

パラベン、アルコール、紫外線吸収剤、鉱物油、シリコンを含まない安心の

無添加処方です。4種のオーガニック成分と天然精油の香りで、癒されながら

美肌※3を目指すことができます。

※3 潤いにより肌にはりを与える

【3】4種のコンセプトをもった美容成分配合

4商品ごとに異なったコンセプトの美容成分を配合。

ご自身の肌悩みに目的に応じて商品を選ぶことが可能です。

＜「ベンリーゼ(R)」とは？＞

ベンリーゼ（Bemliese）は旭化成が世界で唯一生産する、コットンリンター（綿の種子を包む産毛）を原料とした連続長繊維キュプラ不織布です。医療用ガーゼなで利用されるサステナブルな素材です。

■吸液性・保液性

吸液性を発揮する構造であるため、自重の13倍*もの水分を吸収することができます。

■密着性

水分を吸収すると柔らかくなり、接する面に密着します。顔の輪郭に沿って肌にぴったりと吸いつくため、フェイスマスクの素材に最適です。

商品詳細

■凛 桜 ナチュラルフレグランスマスク

3種のビタミンC誘導体・フラーレン・NMN

ソメイヨシノ葉エキスを配合し透明感※4ある肌へ。

※4 潤いによる肌印象

■凜 柚子 ナチュラルフレグランスマスク

ユズ果皮油・加水分解シルクに加え、エラスチン・コラーゲン・

ヒアルロン酸の大真皮層を構成する3大美容成分を配合。

しっとりとしたモチモチ肌に。

■凜 ラベンダー ナチュラルフレグランスマスク

ラベンダー花エキス・ラベンダー油に加えて、

サリチル酸・アラントインを配合し保湿ケアでキメが整い、

毛穴の目立たない肌に。

■凜 撫子 ナチュラルフレグランスマスク

ナイアシンアミド・ツボクサエキ（CICA）・ナデシコ種子エキス・コメ発酵液・酒粕エキスを配合しみずみずしいハリ肌※4へ。

※4 潤いによる肌印象

株式会社ティーアールマーケットプレイス

国境を越えて美を繋ぐ。

アジア、オーストラリア、ヨーロッパで安定した存在感のあるティーアールマーケットプレイス（ドレゴン）は、日本の美容ブランドと世界中のお客様を繋げています。

私たちは、美は普遍的なもであると信じており、より多くの人が高品質な商品へ手を伸ばせるようにしたいと考えております。

＜商品概要＞

「凜 ～RIN～」ナチュルフレグランスマスク4種類

・価格 ：1,300円（税抜）

・発売日 ：2026年5月1日(金)

・内容量 ：1箱5枚入 1枚30ml(1箱 150ml)

・販売ルート ：全国のドラッグストア・バラエティショップ・インターネットなど

『凜 ～RIN～』

・Amazonサイト https://www.amazon.co.jp/dp/B0GR1FGXDW/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GR1FGXDW/)

・ホームページ https://doregon.com/ja/(https://doregon.com/ja/)