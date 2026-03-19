『Tourism Intelligence』コンサル・旅行業界向けプランを開始。AIで戦略立案を支援（オープントーン）

株式会社オープントーン

株式会社オープントーン（本社：東京都千代田区）が提供する観光戦略AIプラットフォーム『Tourism Intelligence（ツーリズムインテリジェンス）』が、観光コンサルタントや旅行会社の情報収集・提案業務を効率化するプラン・機能を追加。47都道府県の観光データと国の統計情報をAIが横断的に分析し、案件ごとのリサーチから提案資料のベース作成までを支援します。

機能も拡張。コンサルティングや観光事業者向けのパーソナライズ設定が可能になりました。

▼ Tourism Intelligence 公式サイト

https://tourism-intelligence.info/

■ 背景：提案の質とスピード、その両方が求められる時代

2025年の訪日外客数は4,268万人に達し、過去最高を記録しました。韓国・中国・台湾を中心にアジア圏からの訪日客が急増し、オーストラリアからの来訪者も初めて年間100万人を突破するなど、インバウンド市場は多角的に成長を続けています。

この急拡大する市場の中で、観光コンサルタントや旅行会社の競争も激しさを増しています。クライアントからは「データに裏付けされた提案」が当たり前に求められる一方、案件ごとに一からデータを集め、トレンドを調べ、分析にまとめる──この作業に多くの時間を取られ、企画や提案そのものに集中できないという課題を抱えるプレイヤーが増えています。

「調べる時間」を圧縮し、「考える時間」に充てる。Tourism Intelligenceは、この発想から生まれた観光ビジネス向けのAIプラットフォームです。

■ コンサルティング・旅行会社向けのパーソナライズ機能

Tourism Intelligenceが提供するAI相談は、47都道府県の観光データと国の統計情報をもとに、AIが横断的に戦略の示唆や情報提供を行う機能です。元々はDMO・自治体向けにサービスを提供していましたが、コンサルティング・観光事業者も利用できるよう、AI相談のパーソナライズ設定機能の提供を開始しました。

AI相談のパーソナライズ設定

コンサルタントや観光事業者向けに加えて、特に関心のある分野や地域を指定することで、AI相談の回答内容をその設定に合わせて、作成させることができます。

これにより、さらにピンポイントの戦略検討やアドバイスをもらうことができます。

■ Tourism Intelligence とは

Tourism Intelligenceは、47都道府県の観光データと国の統計情報をAIが横断分析する、観光ビジネス向けの情報・分析プラットフォームです。「AI相談」「テーマ別AIレポート」「週次トピック配信」の3つの機能で、案件ごとのリサーチから提案資料のベース作成までを支援します。

■ 特徴1：案件が来たら、その日のうちに地域リサーチを完了

観光コンサルタントにとって、新しい案件の初動は「対象地域の現状把握」から始まります。その地域のインバウンド状況、周辺県との比較、過去の観光施策──こうした情報を各自治体のサイトや報告書から集める作業に、従来は数日を要していました。

Tourism Intelligenceの「AI相談」機能は、47都道府県の観光振興計画と観光白書のデータをもとに、地域ごとの状況分析を即座に提供します。「○○県のインバウンド状況を周辺県と比較したい」「この地域の観光DXの取り組み状況を整理したい」と入力するだけで、根拠となるデータソースを明示した分析結果が得られます。

案件受注から提案準備までのリードタイムを大幅に短縮し、提案の中身を練る時間を確保できます。

※AI相談は現在β版として提供しています。回答内容は参考情報としてご活用ください。

■ 特徴2：提案書のデータ分析パートを、ゼロからではなく「ベース」から始める

クライアント向けの提案書には、市場分析や地域の課題整理といったデータパートが欠かせません。しかし、案件ごとにゼロからデータを集め、構成を考え、分析を書き起こす作業は、提案業務の中でも特に時間がかかる部分です。

Tourism Intelligenceの「テーマ別AIレポート」は、インバウンド戦略、観光DX、地方創生、地域政策といった重要テーマを多角的に分析した戦略レポートを配信しています。現在16本以上を公開しており、提案書の分析パートのベースとしてそのまま活用できます。データの出典も明記されているため、出典確認の手間も省けます。

ゼロから調べるのではなく、「すでにある分析」をベースに案件固有の視点を加える。この流れに変えることで、提案のスピードと質を同時に引き上げられます。

■ 特徴3：業界の「次の動き」をいち早くキャッチし、提案で差をつける

観光業界はトレンドの移り変わりが早く、半年前の情報がすでに古くなることも珍しくありません。クライアントに響く提案をするためには、常に最新の業界動向を把握しておく必要がありますが、日々の案件対応に追われる中で情報収集に時間を割くのは容易ではありません。

Tourism Intelligenceの「週次トピック配信（TOPIC）」は、観光×AIの最新動向を毎週テーマを絞ってお届けします。観光庁の新しい施策、各地のDX事例、業界の構造変化など、提案に使えるトレンド情報を定期的にインプットできます。

「この領域の最新動向を踏まえたご提案です」──そう言えるかどうかが、競合との差別化につながります。

■ 料金

無料登録で10クレジットを付与。AI相談は1回の相談（新規スレッド作成）につき1クレジットで利用可能です。まずは担当案件の地域分析など、実際の業務でお試しいただけます。今後の料金体系については、サービスの利用状況に応じて調整を予定しています。

■ 関連情報

note（開発チームによる情報発信）

Tourism Intelligenceの活用術や月間レポートについて、noteで記事を連載しています。

https://note.com/ot_sec_service

X（旧Twitter）

最新のトピック更新情報やサービスに関するお知らせを配信しています。

https://x.com/TourismIntelli

■ 今後の展開

Tourism Intelligenceは今後、観光ビジネスに関わる方々の業務をAIで総合的に支援するプラットフォームとして、サービスラインナップの拡充を予定しています。観光サイトのパフォーマンス分析やAI検索最適化を支援する新サービスの開発も進めており、提案から実行支援までをカバーするサービス群への発展を目指しています。

■ 本件に関するお問い合わせ先

お問合せフォーム：TourismIntelligence お問い合わせフォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevaq8LhgW-O_i4WoA8aqwxVtMYhWpbejCyPnNB5UxquYylzA/viewform)

E-mail： ot-sec-service@opentone.co.jp

担当部署：サービス開発室

■ 運営会社情報

株式会社オープントーンは、「まだないものを、まだ届かないところへ」を合言葉に「Enterprise Solution」を提供するトータルプロバイダーです。

会社名：株式会社オープントーン

所在地：東京都千代田区神田須田町2-5-2 須田町佐志田ビル6F

代表者：代表取締役社長 佐藤 大輔

事業内容：勤怠管理システムや各種サービスの開発・提供、AI、ビッグデータ、IoT等、IT技術を用いた研究開発

U R L：https://www.opentone.co.jp/