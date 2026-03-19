【新発売】『オルビスユーシリーズ』から、“ファンデの毛穴落ち”に着目したうるおいたっぷり美容液設計の化粧下地が登場　2026 年３月20 日（金）新発売『オルビスユー ポアレス キープ プライマー』

オルビス株式会社

オルビスは、創業以来「肌が本来持つ力を信じて、引き出すこと」を信念とするビューティーブランドです。「ここちを美しく。」をブランドメッセージに掲げ、“ここちよさ”を単なる感覚的なものと捉えず、科学的に研究しております。

オルビスは、創業以来「肌が本来持つ力を信じて、引き出すこと」を信念とするビューティーブランドです。「ここちを美しく。」をブランドメッセージに掲げ、“ここちよさ”を単なる感覚的なものと捉えず、科学的に研究しております。オルビスを象徴する『オルビスユーシリーズ』は肌の状態に合わせて選択できるスキンケアシリーズをラインアップ。肌荒れを防ぐと同時に、毛穴の目立たない※1 透明感※2 のある肌へ導く『オルビスユー※3』と、オルビス最高峰※4 の本格エイジングケア※5 ラインとして、年齢サイン※6 の因子に着目し、立体感のある印象の顔立ちへ導く『オルビスユードット※7』を展開しております。『オルビスユーシリーズ』は2018 年『オルビスユー』のリニューアル発売からベストコスメを280 冠受賞※8、累計1806万個※9 売上を突破し、オルビスを象徴するスキンケ

アシリーズとして好評いただいております。

この度、肌本来の美しさを引き出す『オルビスユーシリーズ』より、美容液設計の化粧下地『オルビスユー ポアレスキープ プライマー』が登場。今回、時間が経つと目立ってくるファンデーションの毛穴落ち現象に着目しました。皮脂が出ることでより強固になるスクラム構造※10 の鉄壁ベールが、毛穴落ちを夕方までブロックすることで、時間が経ってもメイクの毛穴落ちを防ぎます。さらにスキンケアブランドのこだわりとして、乾燥が気になる大人肌のために、美容液成分をたっぷり配合した下地です。

＜商品特⾧＞

1.『スクラムディフェンスベール※ 11』で毛穴落ちをブロック

皮脂を感知すると「スクラムスイッチ」が作動し、全方位に抗う鉄壁のベールを形成。時間の経過とともに皮脂が分泌されるほど、スクラムはより強固になり、テカリやヨレを防ぎ、⾧時間にわたり美しい仕上がりをキープします。

2. オートコントロール処方で、⾧時間べたつきにくいのに乾燥しにくい

年齢とともに、皮脂と天然保湿因子の分泌量は減少し、角層の水分保持が困難に。

乾燥が進むと、皮脂の過剰分泌が発生し、化粧崩れの原因となります。こうした大人肌のお悩みに対応するため、“オートコントロール処方”を採用。水分と油分のバランスを自動で調整し、⾧時間べたつきにくいのに、乾燥しにくい状態を保ちます。

3. スキンケア発想のオルビスユーメイクシリーズ 美容液設計で「守り」と「うるおい」を

紫外線、乾燥、大気中のちり・ほこりなど、外的要因から肌を守りながら、保湿成分※12 によって肌のうるおいを高め、乾燥にゆらぎにくい肌へと導きます。スキンケアブランドだからこそ実現できた、日中のメイクをしながらもお肌を守り、うるおいを保つ美容液設計の下地です。

＜商品概要＞

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■ 商品名：『オルビスユー ポアレス キープ プライマー』

■ 容量/価格：28ml 1,600 円（税込 1,760 円）

■ 発売日：2026 年 3 月 20 日（金）新発売

■ 販売ルート：オルビス公式オンラインショップ、全国のオルビス直営店舗

※一部商品は、総合通販サイト・バラエティショップでも販売しております。

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※画像をご希望の方は、オルビスＰＲまでご連絡ください。

※1 キメの乱れを整えることによる

※2 うるおいによる

※3 オルビスユー フォーミングウォッシュ[医薬部外品] / オルビスユー エッセンスローション[医薬部外品] /オルビスユー ジェルモイスチャライザー[医薬部外品]

医薬部外品効能：肌荒れを防ぐ（ウォッシュ）・メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ（ローション/モイスチャライザー）

※4 オルビススキンケアシリーズ内保湿力

※5 年齢に応じたお手入れのこと

※6 乾燥、ハリ・ツヤのなさ

※7 オルビスユー ドット フォーミングウォッシュ[医薬部外品] / オルビスユー ドット エッセンスローション[医薬部外品] /オルビスユー ドット クリームモイスチャライザー[医薬部外品]

医薬部外品効能：肌荒れを防ぐ（ウォッシュ）・メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ（ローション／モイスチャライザー）

※8 2025年11月26日時点 オルビス調べ（2022年8月23日発売オルビスユーシリーズ、2018年10月23日発売旧オルビスユーシリーズ、オルビス ユードットシリーズを含む）

※9 国内自社流通チャネル合計・一部先行販売分含む（2018年10月1日～11月30日）

※10 粉体(メタクリル酸メチルクロスポリマー、酸化亜鉛、ジメチコン)が皮脂と結合することで固い膜を形成すること

※11 メタクリル酸メチルクロスポリマー、酸化亜鉛、ジメチコン＝皮脂と結合することで固い膜を形成してファンデーションの毛穴落ちを防ぐ

※12 乳酸桿菌／セイヨウナシ果汁発酵液、ハトムギ種子エキス、ゲットウ葉エキス

■アレルギーテスト済（すべての人にアレルギーがおきないというわけではありません）

■詳しくは下記PDFよりご確認ください

https://prtimes.jp/a/?f=d2061-699-c6316e0a044289dea447a488510bf4fe.pdf