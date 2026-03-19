世界最大級のサウナイベント「World Sauna Forum 2026 in Finland」にととのえ親方・サウナ師匠が登壇

TTNE株式会社

サウナクリエイティブ集団 TTNE株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：松尾大）の ととのえ親方（松尾 大）およびサウナ師匠（秋山 大輔）が、2026年6月9日～11日にフィンランド・ユヴァスキュラにて開催される「World Sauna Forum(https://worldsaunaforum.com/)（ワールドサウナフォーラム）」へ正式に選出され、登壇することが決定いたしました。

世界最大級のサウナイベント「World Sauna Forum」

（左）ととの親方 / （右）サウナ師匠

World Sauna Forumは、世界各国の伝統的かつ最新のサウナ文化を世界に広めることを目的とした国際カンファレンスです。クリエイター、メーカー、専門家、観光関係者、メディア関係者など、36カ国以上から毎回3,000人を超える参加者が集います。

同フォーラムでは、各国の先進事例や伝統文化の共有をはじめ、サウナをテーマとしたトークセッション、ネットワーキング、体験型プログラムなど多数の企画を実施。サウナ体験への関心を共有する人々を結びつけ、新たなアイデアやビジネスチャンスの創出を促進しています。

近年、フィンランドの国民文化として知られるサウナに代表される温浴文化が世界的な注目を集める中、日本独自のサウナカルチャーもまた、国際的な評価を着実に高めています。

World Sauna Forum プログラムについて

2026年6月にフィンランド・ユヴァスキュラにて開催されるWorld Sauna Forumのプログラムは、以下の通り予定されています。（プログラムは変更になる可能性がございます）

Day1：2026年6月9日（火）

・オープニングイブニング

・メインセミナー

・ ポップアップサウナ

・ ディナー

※ディナーは別売りとなります

Day2：2026年6月10日（水）

・ サウナ＆ウェルネスマーケット

・マッチメイキング

・ ポップアップサウナ

・ スピーチとワークショップ

Day3：2026年6月11日（木）

・ サウナ＆ウェルネスマーケット

・ ワークショップ

・ハルビア ウェルビーイング

・ サウナ体験

・ ディナービュッフェ

※ディナーは別売りとなります

【チケットの購入方法】

チケットのお申し込みは、下記公式サイトよりお願いいたします。

https://worldsaunaforum.com/tickets/

World Sauna Forum 概要

日時：2026年6月9日（火）～11日（木）

所在地：フィンランド・ユヴァスキュラ

公式サイト(https://worldsaunaforum.com/)

■World Sauna Forum（WSF）

フィンランド・ユヴァスキュラで毎年6月に開催される、グローバルなサウナ産業のBtoBイベントです。主催は「Sauna from Finland」で、伝統的かつ最新のサウナ文化を世界に広めることを目的としています。

HP：https://worldsaunaforum.com/

■[TTNE]について

World Sauna Forum

[TTNE] は、ととのえ親方こと[松尾大]・サウナ師匠こと[秋山大輔]が主宰する、サウナでイノベーションを起こし続けるサウナクリエイティブ集団。

100施設以上のサウナプロデュースをはじめ、業界先駆けとなるサウナ専門ブランドSHOP[TTNE](https://www.ttne.shop/)、医療関係会員登録数500名を有するサウナの医学的研究を目的とした「日本サウナ学会」(https://www.ja-sauna.jp/)、年間100万PVを超える国内最大級のサウナランキングサイト「SAUNACHELIN」(https://www.saunachelin.com/)、世界初のサウナに特化したワールドサウナアワード「SAUNA37」(https://sauna37.com/)、世界中から厳選した自宅用事業用のサウナ施工専門サイト「SAUNA SELECT」(https://sauna-select.com/)など、様々なサウナプロジェクトを立ち上げる。

株式会社HARVIA JAPANが認める唯一の「PREMIUM SAUNA PARTNER」として全国にサウナディーラーを展開し、国内外におけるサウナ文化向上を目指し、サウナのために汗をかいている。

ととのえ親方ととのえ親方 [松尾大] プロサウナー

複数企業を経営しながら全国のサウナ施設をプロデュースする実業家・プロサウナー。多くの人を“ととのう”状態に導いてきたことから“ととのえ親方”と呼ばれるように。秋山大輔（サウナ師匠）と共にサウナクリエイティブ集団「TTNE」や「日本サウナ学会」を設立し、サウナ界における様々なジャンルで活動を展開。世界初の「Harvia グローバルアンバサダー」も務め、建築・デザインと融合した先進的サウナ空間を国内外で展開。著書に『人生を変えるサウナ術』など。

サウナ師匠 [秋山大輔] プロサウナー

イベントを軸としたブランディング会社を経営しながら、世界を舞台に活動するプロサウナー。日本最大級のサウナイベントやアワード、革新的サウナ空間のプロデュースを手がけ、2025年大阪・関西万博では主催者催事 万博サウナ「太陽のつぼみ」の総合プロデューサーを務める。世界No.1サウナブランド「Harvia」からグローバルアンバサダーに任命され、日本のサウナカルチャーを未来へと導くキーパーソンとして国内外で注目を集める。日本発の感性と世界水準の視座を掛け合わせ、世界とつながる次世代サウナ文化を創出している。

サウナ師匠

＜オフィシャルサイト＞

TTNE : https://ttne.jp

サウナ専門ブランドSHOP[TTNE] : https://www.ttne.shop

日本サウナ学会 : https://www.ja-sauna.jp

SAUNACHELIN : https://www.saunachelin.com

SAUNA37 : http://sauna37.com

SAUNA SELECT : https://sauna-select.com

ととのえ親方：https://www.instagram.com/totonoeoyakata

サウナ師匠：https://www.instagram.com/saunashisho

■本件に関するお問い合わせ

TTNE株式会社 担当：森田

メール：morita@ttne.jp

代表番号： 03-5843-7576