肌も心も感性も、40年の感謝をこめてうるおいと透明感に満ちたやわ らかな肌へ導く限定スキンケアキット

株式会社イプサ写真（右から順）：シルクコットン（50枚入）、ザ・タイムＲ アクア e（特製サイズ）、ＭＥ ｎ 4（現品）、40周年特製ポーチセット

イプサは2026年、創業40周年をむかえ、「Fullness of skin and mind with ART」をテーマに掲げ、感性を刺激するアーティストとのコラボレーションを展開します。第一弾では、福祉を起点に新たな文化を創造し、既成概念や常識の枠を超える挑戦を続ける株式会社ヘラルボニーとのコラボレーションを実施し、「40周年アニバーサリーＭＥキット」を数量限定で発売します。同キットは、たっぷりとうるおいを与え、すこやかな肌の生まれ変わりをサポートする高機能化粧液ＭＥシリーズ（現品全16種）から自身の肌状態にあった1本が選択可能。さらに、4月に全国発売を控える薬用化粧水「ザ・タイムＲ アクア e（医薬部外品）」が試せる特製サイズと上質でなめらかな使い心地の「シルクコットン（50枚入）」、ヘラルボニー社契約アーティストmarina氏とコラボレーションしたポーチ2種がセットになっています。同アニバーサリー企画でしか出会えない感性を刺激するコラボポーチは、自身の“遊び心”を解放し、肌だけでなく心まで満たします。ゆらぎやすい春の肌にたっぷりのうるおいと透明感を与え、肌も感性も個性を楽しむ限定スキンケアキットです。

商品概要

□ 名称: 40周年アニバーサリーＭＥキット

□ 価格: 税込7,590円～11,550円 ※希望小売価格（本体6,900円～10,500円）

※ＭＥ ｎ/ＭＥ センシティブ ｎのディスペンサーは別売りです。

□ 発売: 2026年3月26日（木）

※数量限定、なくなり次第終了

セット内容

１.イプサ ＭＥ（現品）16種（レフィル含む20種）から1品選択

1人ひとりの肌状態に合わせて選べる高機能化粧液。

・イプサ ＭＥ ｎ（医薬部外品）8種 ［各175mL］

※ＭＥ ｎのディスペンサーは、キットに含まれません。

・イプサ ＭＥ センシティブ ｎ 4種 ［各175mL］

※ＭＥ センシティブ ｎのディスペンサーは、キットに含まれません。

・イプサ ＭＥ アルティメイトe（医薬部外品） 4種 レフィル4種 ［計8種、各50mL］

２.イプサ ザ・タイムＲ アクア e（特製サイズ）

2026年4月全国発売の新「ザ・タイムＲ アクア」が先行でお試しできる特製サイズ。

水感触肌に加え、うるおい不足による６つの肌悩み※1と美白ケア※2に対応した薬用化粧水。

・イプサ ザ・タイムＲ アクア e（医薬部外品）（30mL）

※1 乾燥・ニキビ・肌あれ・テカリ・毛穴の目立ち・乾燥くすみ

※2 メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぎます

３.イプサ シルクコットン（50枚入）

高級天然シルク配合。上質でなめらかな使い心地のコットン。

４. 40周年特製ポーチセット IPSA with marina from HERALBONY

撥水加工機能を持つ素材を採用。メイク用品をはじめ様々なアイテムを収納できる大きめサイズのポーチとティッシュケース付きのミニポーチのセット。

【サイズ】 ポーチ W220×D30×H170mm / ミニポーチ W120×D10×H90mm

― コラボレーションについて―

■ヘラルボニーとイプサの共通点、marina氏とのコラボレーションの経緯

ヘラルボニーとイプサは、それぞれ異なる分野で活動しながらも、共通して「個々の価値を尊重し、新しい文化や美しさを創造する」という理念を持っています。ヘラルボニーは、アートを通じて既成概念を超えた新しい文化を創造し、社会に新たな視点を提供しています。一方、イプサは一人ひとりの肌と心に寄り添い、個々の美しさを発揮して満たされた状態-Fullness of skin and mind-を目指しています。両者ともに、感性を刺激し、独自の価値を創造することを大切にしている点で一致しています。この共通の想いが、今回のコラボレーションのきっかけとなり、ヘラルボニーが契約するアーティスト

marina氏の作品が持つ輝きと深く響き合っています。彼女の代表的作品であるタイポグラフィアートは、既成概念を超えた自由な表現で、見る人の感情を刺激し、ピュアな遊び心を感じさせます。このアートの魅力が、イプサのブランド価値と融合し、今回の特別なコラボレーションアイテムが実現しました。

■起用アーティスト紹介

marina

お寿司やゲーム、料理、そして絵を描くことを楽しみ、12歳から創作活動を続けている。なかでも情熱を注いでいるのが、ノートにびっしりと描き連ねる独自の「文字のようなもの」である。それは古代の碑文や宇宙の暗号、未来の言語を連想させるタイポグラフィであり、流れるように走り書かれた筆跡は見る者ごとに異なる解釈を促す。意味を求める人々の想像力の数だけ、新しい物語が紡がれていく。

Artwrok

「colorful brush1-mm2025」

Artwrok

「blue brush-mm2025」

Artwrok

「lots of -mm2025」

■「HERALBONY」について

「異彩を、放て。」をミッションに、障害のイメージ変容と福祉を起点に新たな文化の創出を目指すクリエイティブカンパニー。障害のある作家が描くアート作品をIPライセンスとして管理し、正当なロイヤリティを支払うことで持続可能なビジネスモデルを構築。

自社ブランド「HERALBONY」をはじめ、企業との共創、国際アートアワード「HERALBONY Art Prize」の主催など、多角的な事業を展開しています。2024年7月よりフランス・パリに「HERALBONY EUROPE」を設立。

■「IPSA」について

イプサは、生きいきとした肌や表情から溢れだす生命の美しさこそ、その人本来の美しさであり、人の美しさは生命力がつくりだすものと考え、誰もが持つこの美的生命力を引き出す美の提案をしています。

レシピの共創を通じて、一人ひとりが自分らしい美しさや生き方を発揮して満たされた状態-Fullness of skin and mind-の実現を目指します。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社イプサ PR担当 (ipsa-pr@ipsa.co.jp)

〒107-0052 東京都港区赤坂7-1-16

TEL:03-3405-2432（PR直通）

URL:www.ipsa.co.jp