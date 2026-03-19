【新発売】心地よく手に馴染む、革巻きボールペン「ロトロ（Rotolo）」が待望のリニューアル
ダイヤモンド株式会社（所在地：大阪府大阪市中央区、代表：柴田謙一）は、イタリア発祥のファクトリーブランド・オロビアンコの筆記具ラインより、「ロトロ」ボールペンを、一部仕様変更のうえ、2026年3月19日（木）にリニューアル発売いたします。「ロトロ」は、2025年夏に惜しまれつつ廃番となりましたが、このたび新型クリップを採用し、トリムカラーをシルバーに統一して再登場となります。
URL：https://diamond.gr.jp/brand_dia/orobianco/products/rotolo/
左から：キャメルCT、ブラックCT、ブラウンCT、ネイビーCT
商品詳細
「ロトロ（Rotolo）」は、イタリア語で「巻物」を意味します。真鍮製のボディに、本革のシートを丁寧に巻いて仕上げられており、革の表面はサフィアーノ調の型押しを施されているため、傷に強く耐久性に優れています。使い込むほどに手に馴染む、本革の質感を存分に楽しめるコレクションは、ビジネスシーンやプライベートでも活躍する一品です。
左から：ネイビーCT、ブラウンCT、キャメルCT、ブラックCT
すっきりとしたシルエットのペン先
剣の形を模したこだわりのクリップ
オロビアンコのロゴが刻印された天冠
商品名：オロビアンコ ロトロ ボールペン
販売開始：2026年3月19日（木）
生産国 ：日本
商品価格：11,000円（税込）
サイズ ：軸径 10.5mm × 長さ 145mm（筆記時）
素材 ：真鍮、牛革
重量 ：34ｇ
仕様 ：回転式
カラー ：ブラックCT／ネイビーCT／キャメルCT／ブラウンCT
ネイビーCT
キャメルCT
左：ブラウンCT 右：ブラックCT
ブランド説明
1996年、イタリア・ミラノ近郊で創設されたバッグ発祥のファクトリーブランド。「La moda italiana bella ma intelligente」（イタリアンファッション、美しくそれでいて知性も兼ね備えている）のコンセプトの下、ブランド独自のものづくりを、伝統的な職人技と最新のIT技術の融合により実現してきた。イタリアらしい鮮やかなカラー、自然で抜け感のあるフォルム、それでありながら実用性の高い製品は、ビジネスからプライベートシーンまで様々なスタイルを引き立ててくれる。現在はバッグのみに留まらず、衣食住の各分野へ進出する総合ライフスタイルブランドへと躍進。
URL：https://diamond.gr.jp/brand_dia/orobianco/