【新発売】心地よく手に馴染む、革巻きボールペン「ロトロ（Rotolo）」が待望のリニューアル

ダイヤモンド株式会社

ダイヤモンド株式会社（所在地：大阪府大阪市中央区、代表：柴田謙一）は、イタリア発祥のファクトリーブランド・オロビアンコの筆記具ラインより、「ロトロ」ボールペンを、一部仕様変更のうえ、2026年3月19日（木）にリニューアル発売いたします。「ロトロ」は、2025年夏に惜しまれつつ廃番となりましたが、このたび新型クリップを採用し、トリムカラーをシルバーに統一して再登場となります。

URL：https://diamond.gr.jp/brand_dia/orobianco/products/rotolo/

左から：キャメルCT、ブラックCT、ブラウンCT、ネイビーCT

商品詳細

「ロトロ（Rotolo）」は、イタリア語で「巻物」を意味します。真鍮製のボディに、本革のシートを丁寧に巻いて仕上げられており、革の表面はサフィアーノ調の型押しを施されているため、傷に強く耐久性に優れています。使い込むほどに手に馴染む、本革の質感を存分に楽しめるコレクションは、ビジネスシーンやプライベートでも活躍する一品です。

左から：ネイビーCT、ブラウンCT、キャメルCT、ブラックCTすっきりとしたシルエットのペン先剣の形を模したこだわりのクリップオロビアンコのロゴが刻印された天冠

商品名：オロビアンコ ロトロ ボールペン

販売開始：2026年3月19日（木）

生産国 ：日本

商品価格：11,000円（税込）

サイズ ：軸径 10.5mm × 長さ 145mm（筆記時）

素材 ：真鍮、牛革

重量 ：34ｇ

仕様 ：回転式

カラー ：ブラックCT／ネイビーCT／キャメルCT／ブラウンCT

ネイビーCTキャメルCT左：ブラウンCT 右：ブラックCT

ブランド説明

1996年、イタリア・ミラノ近郊で創設されたバッグ発祥のファクトリーブランド。「La moda italiana bella ma intelligente」（イタリアンファッション、美しくそれでいて知性も兼ね備えている）のコンセプトの下、ブランド独自のものづくりを、伝統的な職人技と最新のIT技術の融合により実現してきた。イタリアらしい鮮やかなカラー、自然で抜け感のあるフォルム、それでありながら実用性の高い製品は、ビジネスからプライベートシーンまで様々なスタイルを引き立ててくれる。現在はバッグのみに留まらず、衣食住の各分野へ進出する総合ライフスタイルブランドへと躍進。

URL：https://diamond.gr.jp/brand_dia/orobianco/